Xbox Game Pass'e eklenecek ve çıkacak oyunlar açıklandı

Tam Boyutta Gör Microsoft'un Xbox ve PC kullanıcıları için sunduğu Xbox Game Pass servisi, her geçen gün büyümeye ve genişlemeye devam ediyor. Bu doğrultuda platformun sürekli olarak güncellendiğine tanık oluyoruz. Son olarak Xbox Game Pass'e eklenecek ve çıkacak yeni oyunlar belli oldu. Gelin bu oyunlara ve tarihlere hep birlikte göz atalım.

Paylaşılan listeye göre, Haziran ayının ilk yarısına kadar Xbox Game Pass'e eklenecek üç yeni oyun bulunuyor. Bunlar Firework, Rolling Hills ve Still Wakes the Deep olacak. Ayrıca bu listenin önümüzdeki haftalarda daha fazla yapımla genişleyeceğini hatırlatalım.

Haziran ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, platformdan kaldırılacak oyunlar da olacak. Bunlar ise sırasıyla The Bookwalker: Thief of Tales, Bramble: The Mountain King, High on Life, Rune Factory 4 Special ve Spacelines from the Far Out. Tüm oyunlar ve tarihlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar

Firework (PC Game Pass) - 4 Haziran

Rolling Hills - 4 Haziran

Still Wakes the Deep - 18 Haziran

Xbox Game Pass'ten ayrılacak oyunlar

The Bookwalker: Thief of Tales

Bramble: The Mountain King

High on Life

Rune Factory 4 Special

Spacelines from the Far Out

