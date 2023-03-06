Cities: Skylines 2 resmen duyuruldu: İlk günden Game Pass’e gelecek

Tam Boyutta Gör Geliştirici Colossal Order ve yayıncı Paradox Interactive, 2015 yapımı Cities: Skylines'ın devamı niteliğindeki Cities: Skylines II'yi duyurdu. Uzunca bir süredir beklenen oyun, sonunda yeni nesil grafiklerle birlikte yeni nesle geliyor.

Cities: Skylines 2 nasıl olacak?

Kısa bir süre önce gerçekleştirilen Paradox Announcement Show 2023 kapsamında duyurulan Cities: Skylines 2, “devrimsel” bir dönüş vadediyor ve oyunculara "hayal edebilecekleri her türden şehri inşa etme ve mütevazi bir köyden hareketli bir metropole doğru büyümesini takip edebilme” araçları sunuyor.

Tam Boyutta Gör Oyunun bu vaatlerinin temelinde ne yattığı şimdilik belirsiz ancak Paradox, "gezegendeki en açık uçlu şehir kurma alanı” olarak adlandırdığı oyununun, oyuncuların "daha önce hiç olmayan bir şekilde canlı şehirler yaratmasına ve sürdürmesine" olanak tanıyacağını söylüyor.

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Bu amaç doğrultusunda daha zengin inşaat ve özelleştirme seçeneklerinin yanı sıra daha gerçekçi ulaşım ve ekonomi sistemlerinin Cities: Skylines 2’de olacağından söz ediliyor. Ayrıca Colossal Order, Cities: Skylines 2'nin uzun ömürlü olması için gelişmiş modlama yetenekleri sunacaklarını da söylüyor.

Cities: Skylines 2 ne zaman çıkacak?

Cities: Skylines 2, 2023 yılının sonlarında Xbox Series X/S, PC ve PS5 için çıkış yapacak. Cities: Skylines 2, ilk günden Game Pass’e de gelecek. Oyunun önceki nesle çıkması ise beklenmiyor. Oyunun çıkış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

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