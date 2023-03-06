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    Cities: Skylines 2 resmen duyuruldu: İlk günden Game Pass’e gelecek

    Colossal Order tarafından geliştirilen Cities: Skylines, çıkışını yaptığı günden beri oldukça popüler olmayı başardı. Şimdi ise orijinal oyunun devamı niteliğindeki Cities: Skylines 2 duyuruldu.
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    Cities: Skylines 2 Tam Boyutta Gör
    Geliştirici Colossal Order ve yayıncı Paradox Interactive, 2015 yapımı Cities: Skylines'ın devamı niteliğindeki Cities: Skylines II'yi duyurdu. Uzunca bir süredir beklenen oyun, sonunda yeni nesil grafiklerle birlikte yeni nesle geliyor.

    Cities: Skylines 2 nasıl olacak?

    Kısa bir süre önce gerçekleştirilen Paradox Announcement Show 2023 kapsamında duyurulan Cities: Skylines 2, “devrimsel” bir dönüş vadediyor ve oyunculara "hayal edebilecekleri her türden şehri inşa etme ve mütevazi bir köyden hareketli bir metropole doğru büyümesini takip edebilme” araçları sunuyor.

    Cities Skylines 2 Tam Boyutta Gör
    Oyunun bu vaatlerinin temelinde ne yattığı şimdilik belirsiz ancak Paradox, "gezegendeki en açık uçlu şehir kurma alanı” olarak adlandırdığı oyununun, oyuncuların "daha önce hiç olmayan bir şekilde canlı şehirler yaratmasına ve sürdürmesine" olanak tanıyacağını söylüyor.

    Bu amaç doğrultusunda daha zengin inşaat ve özelleştirme seçeneklerinin yanı sıra daha gerçekçi ulaşım ve ekonomi sistemlerinin Cities: Skylines 2’de olacağından söz ediliyor. Ayrıca Colossal Order, Cities: Skylines 2'nin uzun ömürlü olması için gelişmiş modlama yetenekleri sunacaklarını da söylüyor.

    Cities: Skylines 2 ne zaman çıkacak?

    Cities: Skylines 2, 2023 yılının sonlarında Xbox Series X/S, PC ve PS5 için çıkış yapacak. Cities: Skylines 2, ilk günden Game Pass’e de gelecek. Oyunun önceki nesle çıkması ise beklenmiyor. Oyunun çıkış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    murattari 3 saat önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 11 saat önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

    Profil resmi
    şairane 3 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 4 gün önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 4 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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