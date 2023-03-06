Cities: Skylines 2 resmen duyuruldu: İlk günden Game Pass’e gelecek

Cities: Skylines 2 nasıl olacak?
Kısa bir süre önce gerçekleştirilen Paradox Announcement Show 2023 kapsamında duyurulan Cities: Skylines 2, “devrimsel” bir dönüş vadediyor ve oyunculara "hayal edebilecekleri her türden şehri inşa etme ve mütevazi bir köyden hareketli bir metropole doğru büyümesini takip edebilme” araçları sunuyor.
Bu amaç doğrultusunda daha zengin inşaat ve özelleştirme seçeneklerinin yanı sıra daha gerçekçi ulaşım ve ekonomi sistemlerinin Cities: Skylines 2’de olacağından söz ediliyor. Ayrıca Colossal Order, Cities: Skylines 2'nin uzun ömürlü olması için gelişmiş modlama yetenekleri sunacaklarını da söylüyor.
Cities: Skylines 2 ne zaman çıkacak?
Cities: Skylines 2, 2023 yılının sonlarında Xbox Series X/S, PC ve PS5 için çıkış yapacak. Cities: Skylines 2, ilk günden Game Pass’e de gelecek. Oyunun önceki nesle çıkması ise beklenmiyor. Oyunun çıkış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez