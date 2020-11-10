Xbox Game Pass'e eklenen yeni oyunlar ve EA Play ile PC Game Pass sisteminin birleşeceği tarih duyuruldu

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Xbox’ın belki de son zamanlardaki en başarılı ve en kaliteli hizmeti olan Xbox Game Pass sistemine bu ay eklenecek olan oyunlar ve kaldırılacak oyunlar açıklandı. EA Play ile PC Game Pass sisteminin birleşeceği tarih de açıklandı.

Ayrıca Bkz. "Star Wars Jedi: Fallen Order EA Play'e ekleniyor"

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10 Kasım'da Xbox Game Pass'in konsol versiyonu ile birleşecek olan EA Play, 15 Aralık'ta da PC Game Pass ile birleşecek.

Bu ay eklenecek oyunlar şöyle:

9 Kasım

Gears Tactics (Konsol)

10 Kasım

Destiny 2: Beyond Light (Konsol)

Planet Coaster: Console Edition (Konsol)

Tetris Effect: Connected (Konsol ve PC)

12 Kasım

Final Fantasy VIII Remastered (Konsol ve PC)

Streets of Rogue (PC)

17 Kasım

ARK: Survival Evolved: Explorer's Edition (Konsol ve PC)

Halo: The Master Chief Collection – Halo 4 (PC)

19 Kasım

River City Girls (Konsol ve PC)

Star Renegades (Konsol)

Ayrıca 16 Kasım'da da bazı oyunlar Xbox Game Pass kütüphanesinden silinecek. O oyunlar da şöyle:

Darksiders III (Konsol ve PC)

Munchkin (Konsol ve PC)

The Talos Principle (Konsol ve PC)

Tracks: The Train Set Game (Konsol ve PC)

Son olarak da Disney+ bir aylığına Xbox Game Pass sistemine ekleniyor ancak ne yazık ki Dİsney+ ülkemizde erişime açık olmadığı için biz bu fırsattan yararlanamıyoruz. Umuyoruz ki Disney+ yakın bir zamanda ülkemize gelir ve bu tarzda daha fazla kampanya olur.

Xbox Games Pass Ultimate üyeliği ilk ay için 4,90 TL, diğer aylarda ise 44,99 TL. PC'de ise ilk ay 5,90 TL, sonrasında ise aylık 29,99 TL.

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