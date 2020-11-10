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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xbox Game Pass'e eklenen yeni oyunlar ve EA Play ile PC Game Pass sisteminin birleşeceği tarih duyuruldu

    Xbox Game Pass sistemine yeni eklenecek olan oyunlar ve kaldırılacak olan oyunlar duyuruldu. EA Play ile PC Game Pass sisteminin birleşeceği tarih açıklandı.
    2 gün
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    2
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    4

    Xbox Game Pass'e eklenen yeni oyunlar ve EA Play ile PC Game Pass sisteminin birleşeceği tarih duyuruldu
    Tam Boyutta Gör

    Xbox’ın belki de son zamanlardaki en başarılı ve en kaliteli hizmeti olan Xbox Game Pass sistemine bu ay eklenecek olan oyunlar ve kaldırılacak oyunlar açıklandı. EA Play ile PC Game Pass sisteminin birleşeceği tarih de açıklandı.   

    Ayrıca Bkz. "Star Wars Jedi: Fallen Order EA Play'e ekleniyor"

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    10 Kasım'da Xbox Game Pass'in konsol versiyonu ile birleşecek olan EA Play, 15 Aralık'ta da PC Game Pass ile birleşecek.

    Bu ay eklenecek oyunlar şöyle:

    9 Kasım

    • Gears Tactics (Konsol) 

    10 Kasım

    • Destiny 2: Beyond Light (Konsol)
    • Planet Coaster: Console Edition (Konsol) 
    • Tetris Effect: Connected (Konsol ve PC) 

    12 Kasım

    • Final Fantasy VIII Remastered (Konsol ve PC) 
    • Streets of Rogue (PC)

    17 Kasım

    • ARK: Survival Evolved: Explorer's Edition (Konsol ve PC) 
    • Halo: The Master Chief Collection – Halo 4 (PC) 

    19 Kasım

    • River City Girls (Konsol ve PC) 
    • Star Renegades (Konsol) 

    Ayrıca 16 Kasım'da da bazı oyunlar Xbox Game Pass kütüphanesinden silinecek. O oyunlar da şöyle:

    • Darksiders III (Konsol ve PC)
    • Munchkin (Konsol ve PC)
    • The Talos Principle (Konsol ve PC)
    • Tracks: The Train Set Game (Konsol ve PC)

    Son olarak da Disney+ bir aylığına Xbox Game Pass sistemine ekleniyor ancak ne yazık ki Dİsney+ ülkemizde erişime açık olmadığı için biz bu fırsattan yararlanamıyoruz. Umuyoruz ki Disney+ yakın bir zamanda ülkemize gelir ve bu tarzda daha fazla kampanya olur.

    Xbox Games Pass Ultimate üyeliği ilk ay için 4,90 TL, diğer aylarda ise 44,99 TL. PC'de ise ilk ay 5,90 TL, sonrasında ise aylık 29,99 TL.



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    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    1 saat önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Philipp_Plein (Philipp Plein) 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    EA Play ile 71 oyun daha eklendi ve konsol Game Pass Ultimate üyeliği olan biri toplam 326 oyuna erişebiliyor.



    Not: Üşenmedim saydım.
    Yanıtla +5
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    Dante 1 sn. ( Mesaj Silindi )
    Pcde 366 liraya 27 ay alip arkadasimla ortak olduk. Bedava denecek fiyatiyla simdi ea passi bekliyorum aralikta. Ea in oyunlari genel olarak cop ama olsun cikar cerez bir seyler.
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    canlee89 (Can Can) 23 sa. ( Mesaj Silindi )
    Gamepass konsol sürümünü aldığımda ea play olacakmı yani içinde ?
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    DH Misafiri 1 gün ( Mesaj Silindi )
    merhabalar birşey soracağım bu ea geldiğinde benim gamepass e fifa yüklenecek mi çünkü benim origin hesabımda ultimate üyelikte veriyorlardı fifa yı
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    BREATH (cenk ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Valla taa o eski xbox one'ım var ve game pass ultimate arkadaşımla yıllık ortak adam başı 110 tlye almıştık.

    Aldığımdan berri bütün oyun ihtiyacımı giderdi ve bir sürü oyun oynayabildim ve hala zevkle oynuyorum.Çok başarılı bir servis Net!
    Yanıtla +2
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    Philipp_Plein (Philipp Plein) 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    EA Play ile 71 oyun daha eklendi ve konsol Game Pass Ultimate üyeliği olan biri toplam 326 oyuna erişebiliyor.



    Not: Üşenmedim saydım.
    Yanıtla +5
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    edainsley 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Umuyoruz ki Disney+ yakın bir zamanda ülkemize gelir ve bu tarzda daha fazla kampanya olur.
    geometry dash
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    saliharslann (Salih ARSLAN) 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Üyeliği yenilmiyorum Aralığa kadar. Ea play i bekliyorum. Gamepass bu hareketiyle çok puan topladı. Tek kötü taraf pc ye bir tık geç gelmesi oldu :(
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    DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    gamepass ı denedim tavsiye etmiyorum niye mi? DLC ler inanılmaz pahalı...oyunu oynuyorsunuz...DLC hikayesine devam edeyim diyorsun fiyatı görünce vazgeçiyorsun...O heyecan o şevk gidiyor sonra ...hiç gerek yok 1 yıla tam paketini steamden indirimli almak çok daha mantıklı...MS in mağazasında DLC ler Steam e göre pahalı bu arada...
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    TheCapedCrusader 2 gün ( Mesaj Silindi ) DH Misafiri
    olay orada zaten başka türlü nasıl para kazanacaklar. pc oyun olarak üvey evlat muamalesi görüyor, neyse aralıkta ea play'i entegre etsinler o zaman sistem 10 numara olur..
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    Aref6 (Arif Yıldızbakan) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Fiyat sabit kalırsa steamden kim neden alır
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    Proprietor (Akif Altun) 27 dk. ( Mesaj Silindi ) Aref6
    Daha düzgün derli toplu bir sistemi olması avantaj pcdeki game passda ne sıkıntılar çıkacak belli değil ayrıca steam cüzdan bakiyesini kullanabiliyorsunuz bütün arkadaşlarınız steamde oynuyor vs.
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