    Xbox Game Pass Premium ve PC Game Pass paketleri birleştirilebilir

    Microsoft’un Xbox Game Pass abonelik yapısında Premium ve PC paketlerini birleştirmeyi değerlendirdiği iddia edildi. Olası değişiklik, PC oyuncuları için fiyat artışına neden olabilir.

    Xbox Game Pass Premium ve PC Game Pass birleştirilebilir Tam Boyutta Gör
    Microsoft’un Xbox Game Pass abonelik yapısında önemli bir değişikliği değerlendirdiği öne sürüldü. Aktarılanlara göre şirket, Game Pass Premium ile PC Game Pass paketlerini birleştirme ihtimali üzerinde çalışıyor. Ancak bu sürecin henüz erken aşamada olduğu ve bu yıl içinde büyük bir değişiklik beklenmediği vurgulanıyor.

    Mevcut yapıda Xbox konsolu olmayan kullanıcılar için sunulan PC Game Pass, Game Pass ekosisteminin en dikkat çeken özelliklerinden biri olarak öne çıkıyor. Sadece PC oyuncularına hitap eden bu paket, uygun fiyatı ve geniş oyun kütüphanesiyle oldukça avantajlı. İlk olarak The Verge tarafından paylaşılan ve Windows Central tarafından da doğrulanan olası birleşme ihtimali dengeleri değiştirebilir.

    PC oyuncular için fiyat artışı gündemde

    Microsoft’un fiyat politikasında yeni bir düzenlemeye gitmemesi halinde, PC oyuncularını dolaylı bir fiyat artışı bekliyor olabilir. Halihazırda ABD’de PC Game Pass’in aylık ücreti, Ekim ayında yapılan yüzde 40’lık artışın ardından yaklaşık 16,50 dolar seviyesinde bulunuyor. Buna karşılık Xbox Game Pass Ultimate’in fiyatı 30 dolar, Premium paketin ücreti ise 15 dolar civarında.

    Türkiye’de ise Game Pass Essential paketi aylık 269 TL, Premium paketi aylık 409 TL ve Ultimate paketi aylık 799 TL. PC Game Pass’in fiyatı ise 449 TL.

    Ancak Premium paketin oyun kütüphanesi, PC Game Pass ile birebir örtüşmüyor. Bazı PC oyunlarının Premium pakette yer almaması, birleşme durumunda içerik tarafında nasıl bir yol izleneceğini akıllara getiriyor. Mevcut bilgiler, Microsoft’un PC Game Pass’i başka bir paketle, özellikle de Premium ile birleştirmeyi ciddi şekilde değerlendirdiğine işaret ediyor.

    Game Pass genişleyebilir

    Xbox Game Pass Premium ve PC Game Pass birleştirilebilir Tam Boyutta Gör
    Kaynaklara göre Microsoft’un planları yalnızca paket birleştirmeyle sınırlı değil. Şirketin, Game Pass aboneliklerine daha fazla üçüncü taraf hizmet eklemeyi de değerlendirdiği belirtiliyor. Bu yaklaşım, Game Pass’i yalnızca bir oyun aboneliği olmaktan çıkarıp daha kapsamlı bir dijital hizmet platformuna dönüştürmeyi hedefliyor.

    Ancak tüm bu çalışmaların şimdilik bir planlama ve değerlendirme aşamasında olduğu, kısa vadede somut bir değişiklik açıklanmasının beklenmediği ifade ediliyor.

    Olası birleşmenin en çok tartışılan başlıklarından biri ise ilk günden erişim konusu. Mevcut durumda Xbox Game Pass Ultimate, Microsoft’un birinci parti oyunlarını çıkış gününde abonelere sunarken, Premium pakette bu avantaj bulunmuyor. PC Game Pass ise bugüne kadar bu erişimi sağlamasıyla öne çıkıyordu. Şu aşamada net olan tek nokta, Microsoft’un konsol, PC ve bulut odaklı Game Pass paketlerini daha sade ve anlaşılır bir yapıya kavuşturmak istemesi.

