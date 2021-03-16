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    Ghost of Tsushima, PS4'ün en çok bitirilen 2. açık dünya oyunu oldu: İşte en çok bitirilen açık dünya PS4 oyunları

    PlayStation 4 sahiplerinin konsolda en çok bitirdiği açık dünya oyunlar belli oldu. 2020 yılının en iyi oyunlarından olan Ghost of Tsushima ikinci sıraya yerleşmiş durumda.
    16 Mart 2021, 16:30 (Güncellendi, 7 sa.)
    4,1b
    20
    14
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    Ghost of Tsushima, PS4'ün en çok bitirilen 2. açık dünya oyunu oldu: İşte en çok bitirilen açık dünya PS4 oyunları
    Tam Boyutta Gör

    Geçtiğimiz neslin satış sayısı açısından şüphesiz en başarılı konsol PlayStation 4 olmuştu. İnsanların PlayStation'ı günümüzde bile tercih etmesinin en büyük sebebi de şüphesiz özel oyunlar. Bu özel oyunlar da genelde hikaye tabanlı ve açık dünya türündeki oyunlar oluyor. 

    Ayrıca Bkz. "Cyberpunk 2077'nin PS Store'dan kaldırılmasının üzerinden 3 ay geçti"

    Geçtiğimiz saatlerde 2020'nin en iyi oyunlarından biri olan Ghost of Tsushima'nın bir istatistiği paylaşıldı. Oyunu oynayan insanların yüzde kaçının oyunu bitirdiği açıklandı. Paylaşılan bu istatistik ile birlikte PlayStation 4'te en çok bitirilen açık dünya oyunların ilk 10 oyunu belli oldu.

    Aşağıda en çok hangi açık dünya oyunların bitirildiğini ve oyuncuların yüzde kaçının bitirdiğini bulabilirsiniz.

    En Çok Bitirilen Açık Dünya Oyunları

    • Marvel’s Spider-Man – %50.8
    • Ghost of Tsushima – %50.2
    • Assassin’s Creed Origins – %38.2
    • Far Cry 5 – %36.7
    • Days Gone – %34.7
    • Horizon Zero Dawn – %34.1
    • Assassin’s Creed Odyssey – %30
    • The Witcher 3 – %29.8
    • Death Stranding – %28.6
    • Red Dead Redemption II – %28.2
    • Watch Dogs 2 – %24.9
    • Assassin’s Creed Valhalla – %19.8


    https://www.vg247.com/2021/03/15/ghost-of-tsushima-ps4-completion/
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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    A
    ahmet1905_47 1 gün önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 1 gün önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 1 gün önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 1 gün önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    D Dellialli 3 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Samurai oyunu güzel de. Yahu bu zıpaydağ man'ı 15 yaş üstü nasıl oynuyor merak ediyorum?
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    IcyTea Lemon (Furkan ) 5 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Açık dünyanın kavramını bilmeyen arkadaşlar bari bi araştırma yapsaydınız.

    Tlou2 ve GoW açık dünya oyunu değil, linear olarak geçiyor.
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    semihadal 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    rdr2 bitirilmez mi ya
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    ibo-wan 7 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Horizon zero ve RDR'nin o kadar aşağıda olmasına hem şaşırdım hem de üzüldüm
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    a_y_k_u_t (Aykut ) 7 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Arkadaşlar editörün yaptığı eksik haberi düzelteyim. Burdaki liste açık dünya oyunları için yapılan bir liste. Gow çizgisel olarak kabul edilmiş, last of us vb. oyunlarda o yüzden bu listede yok.

    Final Fantasy VII Remake – 53.3%
    God of War – 51.8%
    Marvel’s Spider-Man – 50.8%
    Uncharted: The Lost Legacy – 50.3%
    Ghost of Tsushima – %50.2

    İki listeyi birleştirirsek böyle bir liste çıkıyor. Yani en çok bitirilen 5. oyun olmuş :)
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    C cand. 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    God of war bitirmemişler mi hiç
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    haktan24 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    aldıgım her oyunu bitirmeden yeni oyuna gecmiyorum last of us part 2 den sonra en son bitirdigim oyun da ghost of tsushima oldu bana göre mükemmel bir ps4 kapanısı yaptıgımı düşünüyorum cihazımı satısa cıkardım artık oynanacak exlusive vs oyun kalmadıgı için durmasınında bir mantıgı yok pc ile devam ederim ilerde bir ps5 alırım bir dünya disc li ps4 oyunum var elde patlamasın :D :D
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    mertvontrier 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Gerçek liste bu arkadaşlar.

    https://www.dualshockers.com/the-last-of-us-part-ii-most-completed-ps4-game/amp/?utm_source=DonanimHaber&amp;utm_medium=referral&amp;__twitter_impression=true&amp;utm_campaign=DonanimHaber
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    C ctntas 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Listede 3 tane Ac oyunu var ama Gow yok çok ilginç
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    B bulduren (Süleyman Konur) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    The Last of Us Part II nerede, o kadar mı nefret etti insanlar bu oyundan da bitirmedi? Bir hikayeden dolayı(hikayeyi ben çok beğenmiştim) güzelim oyuna yazık etmişler.
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    K ky2853 (Kerem Yüksel) 5 sa. ( Mesaj Silindi ) bulduren
    Hocam tlou2 açık dünya olarak geçmiyor yarı açık dünya deniyor genelde.
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    4107 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    ghost of tsushima, en çok bitirilen oyunlar ve
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