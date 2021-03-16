Ghost of Tsushima, PS4'ün en çok bitirilen 2. açık dünya oyunu oldu: İşte en çok bitirilen açık dünya PS4 oyunları

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Geçtiğimiz neslin satış sayısı açısından şüphesiz en başarılı konsol PlayStation 4 olmuştu. İnsanların PlayStation'ı günümüzde bile tercih etmesinin en büyük sebebi de şüphesiz özel oyunlar. Bu özel oyunlar da genelde hikaye tabanlı ve açık dünya türündeki oyunlar oluyor.

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Geçtiğimiz saatlerde 2020'nin en iyi oyunlarından biri olan Ghost of Tsushima'nın bir istatistiği paylaşıldı. Oyunu oynayan insanların yüzde kaçının oyunu bitirdiği açıklandı. Paylaşılan bu istatistik ile birlikte PlayStation 4'te en çok bitirilen açık dünya oyunların ilk 10 oyunu belli oldu.

Aşağıda en çok hangi açık dünya oyunların bitirildiğini ve oyuncuların yüzde kaçının bitirdiğini bulabilirsiniz.

En Çok Bitirilen Açık Dünya Oyunları

Marvel’s Spider-Man – %50.8

Ghost of Tsushima – %50.2

Assassin’s Creed Origins – %38.2

Far Cry 5 – %36.7

Days Gone – %34.7

Horizon Zero Dawn – %34.1

Assassin’s Creed Odyssey – %30

The Witcher 3 – %29.8

Death Stranding – %28.6

Red Dead Redemption II – %28.2

Watch Dogs 2 – %24.9

Assassin’s Creed Valhalla – %19.8

https://www.vg247.com/2021/03/15/ghost-of-tsushima-ps4-completion/

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