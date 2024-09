Xbox Game Pass eklenecek ve çıkacak yeni oyunlar açıklandı

Tam Boyutta Gör Microsoft'un Xbox ve PC kullanıcıları için sunduğu Xbox Game Pass servisi, her geçen gün büyümeye ve genişlemeye devam ediyor. Bu doğrultuda platformun sürekli olarak güncellendiğine tanık oluyoruz. Son olarak Eylül ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek ve çıkacak yeni oyunlar belli oldu. Gelin bu oyunlara ve tarihlere hep birlikte göz atalım.

Xbox Game Pass'e eklenecek ve çıkacak oyunlar

Kaçıranlar için Eylül ayının başında Xbox Game Pass kütüphanesine Star Trucker, Age of Myhology: Retold ve Train Sim World 5 başta olmak üzere 5 yeni oyun eklenmişti. Microsoft'un paylaştığı listeye göre, 24 Eylül'e kadar Xbox Game Pass'e eklenecek 3 yeni oyun daha olacak. Bunlar sırasıylaWargroove 2, Frostpunk 2 ve Ara: History Untold. Tüm oyunlar ve tarihlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Ayrıca Eylül ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, 30 Eylül'de platformdan kaldırılacak oyunlar da bulunuyor. Bunlar ise sırasıyla Gotham Knights, Let’s Build a Zoo, Loop Hero, My Time At Portia, PAW Patrol Grand Prix, Pheonix Wright: Ace Attorney Trilogy, The Walking Dead: The Complete First Season, The Walking Dead: Season Two ve Valheim olacak.

Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar

Wargroove 2 (Bulut, Konsol ve PC) – 19 Eylül

Frostpunk 2 (PC) – 20 Eylül

Ara: History Untold (PC) – 24 Eylül

DLC / Oyun Güncellemeleri

Fallout 76: Milepost Zero

EA Sports FC 25 Early Access Trial - 20 Eylül

Starfield: Shattered Space - 30 Eylül

Xbox Game Pass Ultimate Perks

Persona 3 Reload: Expansion Pass

The First Descendant: Season 1 Invasion Bundle

Apex Legends: Bright Idea Weapon Charm

Hawked: Plunder Pack 2

Xbox Game Pass'ten ayrılacak oyunlar Gotham Knights (Bulut, Konsol ve PC)

Let’s Build a Zoo (Bulut, Konsol ve PC)

Loop Hero (Bulut, Konsol ve PC)

My Time At Portia (Bulut, Konsol ve PC)

PAW Patrol Grand Prix (Bulut, Konsol ve PC)

Pheonix Wright: Ace Attorney Trilogy (Bulut, Konsol ve PC)

The Walking Dead: The Complete First Season (PC)

The Walking Dead: Season Two (PC)

Valheim (Cloud, Console, and PC)

