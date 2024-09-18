Xbox Game Pass eklenecek ve çıkacak yeni oyunlar açıklandı

- Xbox Game Pass'e eklenecek ve çıkacak oyunlar
- Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar
- DLC / Oyun Güncellemeleri
- Xbox Game Pass Ultimate Perks
- Xbox Game Pass'ten ayrılacak oyunlar
- Yorumlar
Xbox Game Pass'e eklenecek ve çıkacak oyunlar
Kaçıranlar için Eylül ayının başında Xbox Game Pass kütüphanesine Star Trucker, Age of Myhology: Retold ve Train Sim World 5 başta olmak üzere 5 yeni oyun eklenmişti. Microsoft'un paylaştığı listeye göre, 24 Eylül'e kadar Xbox Game Pass'e eklenecek 3 yeni oyun daha olacak. Bunlar sırasıylaWargroove 2, Frostpunk 2 ve Ara: History Untold. Tüm oyunlar ve tarihlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Ayrıca Eylül ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, 30 Eylül'de platformdan kaldırılacak oyunlar da bulunuyor. Bunlar ise sırasıyla Gotham Knights, Let’s Build a Zoo, Loop Hero, My Time At Portia, PAW Patrol Grand Prix, Pheonix Wright: Ace Attorney Trilogy, The Walking Dead: The Complete First Season, The Walking Dead: Season Two ve Valheim olacak.
Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar
- Wargroove 2 (Bulut, Konsol ve PC) – 19 Eylül
- Frostpunk 2 (PC) – 20 Eylül
- Ara: History Untold (PC) – 24 Eylül
DLC / Oyun Güncellemeleri
- Fallout 76: Milepost Zero
- EA Sports FC 25 Early Access Trial - 20 Eylül
- Starfield: Shattered Space - 30 Eylül
Xbox Game Pass Ultimate Perks
- Persona 3 Reload: Expansion Pass
- The First Descendant: Season 1 Invasion Bundle
- Apex Legends: Bright Idea Weapon Charm
- Hawked: Plunder Pack 2
Xbox Game Pass'ten ayrılacak oyunlar
- Gotham Knights (Bulut, Konsol ve PC)
- Let’s Build a Zoo (Bulut, Konsol ve PC)
- Loop Hero (Bulut, Konsol ve PC)
- My Time At Portia (Bulut, Konsol ve PC)
- PAW Patrol Grand Prix (Bulut, Konsol ve PC)
- Pheonix Wright: Ace Attorney Trilogy (Bulut, Konsol ve PC)
- The Walking Dead: The Complete First Season (PC)
- The Walking Dead: Season Two (PC)
- Valheim (Cloud, Console, and PC)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...