Xbox Game Pass fiyatlarında iyileştirme planı

Xbox Game Pass fiyatlandırması değişiyor
Sharma'nın çalışanlara gönderdiği bir notta, Xbox Game Pass hizmetinin mevcut fiyatlandırmasının oyuncular için fazla pahalı hale geldiğini kabul ettiği belirtildi. Sharma kısa vadede Game Pass hizmetinin daha uygun fiyatlı bir yapıya kavuşması gerektiğine inanırken uzun vadede ise daha esnek bir sisteme dönüşmesini istiyor. Bunun için uzun bir test ve öğrenme süreci olacak.
Henüz Sharma ne tür politikalar hayata geçirecek bilinmiyor ancak geçmiş dönemdeki gibi Game Pass PC ve Game Pass Ultimate benzeri yeni bir yapılanma olabileceği tahmin ediliyor. Böylece her fiyat segmentinden oyuncunun bütçe ayırabileceği bir sistem ortaya çıkabilir. Microsoft'un özellikler son 15 ay içinde Game Pass fiyatlarını iki kez artırması, birçok oyuncunun servisi bırakmasına neden olmuştu.