    Xbox Game Pass fiyatlarında iyileştirme planı

    Uzun süredir maliyetleri karşılayabilmek adına fiyatlara zam yapma stratejisi izleyen Xbox Game Pass hizmeti, bölüm başkanı değiştikten sonra yeni bir politika geliştirmeye karar verdi.

    Xbox bölümünün başına geçen yeni CEO Asha Sharma, yeni dönemde oyuncuları sevindirecek adımlar atmaya niyetli gibi görünüyor. Sharma ilk olarak oyuncu cephesinde de hayal kırıklığı olmaya başlayan Xbox Bame Pass hizmetini ele almış durumda.

    Xbox Game Pass fiyatlandırması değişiyor

    Sharma'nın çalışanlara gönderdiği bir notta, Xbox Game Pass hizmetinin mevcut fiyatlandırmasının oyuncular için fazla pahalı hale geldiğini kabul ettiği belirtildi. Sharma kısa vadede Game Pass hizmetinin daha uygun fiyatlı bir yapıya kavuşması gerektiğine inanırken uzun vadede ise daha esnek bir sisteme dönüşmesini istiyor. Bunun için uzun bir test ve öğrenme süreci olacak.

    Henüz Sharma ne tür politikalar hayata geçirecek bilinmiyor ancak geçmiş dönemdeki gibi Game Pass PC ve Game Pass Ultimate benzeri yeni bir yapılanma olabileceği tahmin ediliyor. Böylece her fiyat segmentinden oyuncunun bütçe ayırabileceği bir sistem ortaya çıkabilir. Microsoft'un özellikler son 15 ay içinde Game Pass fiyatlarını iki kez artırması, birçok oyuncunun servisi bırakmasına neden olmuştu.

