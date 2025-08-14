Vision Pro 2, Apple’ın güçlü M5 çipi ile geliyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Apple’ın yeni nesil karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro 2, performans odaklı bir yükseltme ile yolda. Apple’ın yazılımında ortaya çıkan kodlara göre cihaz, mevcut M2 işlemcinin yerine çok daha hızlı ve verimli M5 çip ile gelecek. Vision Pro 2’nin 2025’in sonlarına doğru piyasaya sürüleceği belirtiliyor.

Tasarım aynı, güç farklı

Yeni Vision Pro’da dış tasarımda büyük bir değişiklik beklenmiyor. Apple, bu yılki güncellemede donanım gücüne odaklanırken, olası tek ergonomi yeniliğinin uzun kullanımda konfor sağlayacak yeni bir kafa bandı olabileceği konuşuluyor.

M5 çip, gelişmiş üretim süreci sayesinde hem işlemci hem de grafik performansında kayda değer artış sağlayacak. Daha yüksek verimlilik, pil ömrünün uzamasına ve yoğun kullanımda daha az ısınmaya imkan tanıyacak. Bu da özellikle çoklu görev ve 3D render gibi yüksek işlem gücü gerektiren senaryolarda daha akıcı bir deneyim anlamına geliyor.

Apple Vision Pro 2, radikal bir tasarım değişimi sunmasa da güçlü donanım, olgunlaşmış yazılım ve dengeli bir kullanıcı deneyimi ile böyle bir cihazı ilk kez almayı düşünen kullanıcılar için cazip bir seçecek olacak. Öte yandan fiyatlandırma tarafında ise henüz net bilgiler bulunmuyor.

