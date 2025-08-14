Giriş
    Vision Pro 2, Apple’ın güçlü M5 çipi ile geliyor

    Apple Vision Pro 2, yeni M5 çipi ile performans ve pil ömründe sıçrama yapmayı hedefliyor. Aktarılanlara göre cihazın bu yılın sonlarına doğru piyasaya sürülmesi bekleniyor.

    Vision Pro 2, Apple’ın güçlü M5 çipi ile geliyor Tam Boyutta Gör
    Apple’ın yeni nesil karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro 2, performans odaklı bir yükseltme ile yolda. Apple’ın yazılımında ortaya çıkan kodlara göre cihaz, mevcut M2 işlemcinin yerine çok daha hızlı ve verimli M5 çip ile gelecek. Vision Pro 2’nin 2025’in sonlarına doğru piyasaya sürüleceği belirtiliyor.

    Tasarım aynı, güç farklı

    Yeni Vision Pro’da dış tasarımda büyük bir değişiklik beklenmiyor. Apple, bu yılki güncellemede donanım gücüne odaklanırken, olası tek ergonomi yeniliğinin uzun kullanımda konfor sağlayacak yeni bir kafa bandı olabileceği konuşuluyor.

    M5 çip, gelişmiş üretim süreci sayesinde hem işlemci hem de grafik performansında kayda değer artış sağlayacak. Daha yüksek verimlilik, pil ömrünün uzamasına ve yoğun kullanımda daha az ısınmaya imkan tanıyacak. Bu da özellikle çoklu görev ve 3D render gibi yüksek işlem gücü gerektiren senaryolarda daha akıcı bir deneyim anlamına geliyor.

    Apple Vision Pro 2, radikal bir tasarım değişimi sunmasa da güçlü donanım, olgunlaşmış yazılım ve dengeli bir kullanıcı deneyimi ile böyle bir cihazı ilk kez almayı düşünen kullanıcılar için cazip bir seçecek olacak. Öte yandan fiyatlandırma tarafında ise henüz net bilgiler bulunmuyor.

    Elektrikli SUV menzil rekoru kırıldı: 936 km!

