Xbox Game Pass'ten bir bomba daha: No Man's Sky geliyor

Xbox Game Pass kullanıcılarına Microsoft'tan bugün yine güzel bir haber geldi. Popüler uzay keşif oyunu No Man's Sky yakında hem PC hem de konsol tarafında Game Pass kullanıcılarının beğenisine sunulacak. Kesin bir gün verilmedi ancak oyunun Haziran ayında Game Pass kütüphanesine ekleneceği belirtildi.

2016 yılında piyasaya sürülen No Man's Sky aslında çıkış yaptığı ilk dönem büyük bir hayal kırıklığı olmuştu. Vadedilen oyunla çıkış yapan oyun arasında dağlar kadar fark vardı diyebiliriz. Ancak geliştirici stüdyo Hello Games, geride bıraktığımız dört yıllık süreçte, yayınlanan düzenli güncellemelerle oyunu bambaşka bir seviyeye çıkarmayı başardı. No Man's Sky için Steam'de son zamanlarda yayınlanan yorumlar da 'Çok Olumlu' seviyesine kadar yükseldi.

No Man's Sky önümüzdeki dönemlerde yine güncellemeler almaya devam edecek. Oyuna tam fiyat ödemek istemiyorsanız ve Game Pass abonesiyseniz, No Man's Sky'a önümüzdeki ay bir şans tanımanızı tavsiye ediyoruz.

Xbox Game Pass abonelik fiyatı konsollarda 30 TL, PC'de ise 15 TL. Ayrıca yeni aboneler için ilk ay 5,90 TL'lik tanıtım fiyatı uygulanıyor.

Game Pass kütüphanesine bugün Minecraft Dungeons oyunu da eklenmişti.

