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    Xbox Game Pass ücretsiz oyun günleri: The Elder Scrolls Online ve dahası

    Xbox Game Pass kullanıcıları için Ücretsiz Oyun Günleri başladı. The Elder Scrolls Online ve dahası hafta sonu boyunca ücretsiz erişilebilir olacak. İşte detaylar...
    Xbox Game Pass ücretsiz oyun günleri: The Elder Scrolls ve dahası Tam Boyutta Gör
    Xbox Game Pass servisi ile konsol rekabetine geri dönen Microsoft, her hafta “Free Play Days” etkinliği kapsamında birçok oyunu kısa süreliğine ücretsiz sunmaya devam ediyor. Şimdi de Xbox ve Game Pass kullanıcıları için etkinlik boyunca The Elder Scrolls Online başta olmak üzere 3 farklı oyun ücretsiz olarak sunulacak. 

    Xbox Game Pass'te hafta sonu boyunca 3 oyun ücretsiz

    Aktarıldığı kadarıyla Xbox Game Pass Core ve Game Pass Ultimate aboneleri, 17 Mart'a kadar The Elder Scrolls Online, Unknown 9: Awakening, Session Skate'i ücretsiz olarak oynayabilecek. Ayrıca oyunlardaki ilerlemeleriniz ve satın aldığınız indirilebilir içerikler, ücretsiz sürenin sonunda oyunu satın almanız halinde devam ediyor.

    • The Elder Scrolls Online
    • Unknown 9: Awakening
    • Session Skate

    Peki ücretsiz oyunlara nasıl ulaşılıyor?

    Yukarıda da belirttiğimiz gibi Xbox Game Pass Ultimate veya Core aboneleri, üyeliklerine giriş yaparak Microsoft Store üzerinden oyunlara ulaşıp yükleyebilir. Xbox konsollarında ise Xbox Store'dan abonelikler bölümü ve "Ücretsiz Oyun Günleri" bölümüne ilerleyerek oyunlara ulaşabilirsiniz. 

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