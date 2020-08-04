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    Xbox Game Pass ve Project xCloud, Android'e geliyor: 22 ülke var, Türkiye yok

    Xbox Game Pass ve Project xCloud servisleri Android için duyuruldu. 22 ülkelik listede tahmin edebileceğiniz gibi Türkiye yer almıyor. Ayrıca uygulamanın iOS'e ne zaman geleceği de belli değil.
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Microsoft'un popüler oyun streaming servisi Project xCloud, 15 Eylül itibarıyla Android platformuna geliyor. Microsoft tarafından bugün yapılan resmi açıklamaya göre xCloud Android, Game Pass Ultimate servisinin bir parçası olarak 22 ülkede yayına açılacak. 22 ülke arasında tahmin edebileceğiniz gibi Türkiye yer almıyor.

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    Project xCloud ve Game Pass'in 15 Eylül'de yayınlanacağı ülkeler: Avusturya, Belçika, Kanada, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Macaristan, İrlanda, İtalya, Hollanda, Norveç, Polanya, Portekiz, Slovakya, İspanya, Güney Kore, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık ve ABD.

    iOS'e ne zaman geleceği belli değil

    xCloud ve Game Pass'in iOS'e ne zaman çıkacağı konusunda şu anda belirsizlik var. Microsoft burada biraz da Apple'ı suçluyor gibi. Apple'ın bazı App Store politikaları nedeniyle Game Pass gibi uygulamaların yayınlanması şu anda epey bir zor. Valve'nin Steam Link uygulaması da benzer bir problem yaşamıştı.

    Xbox Game Pass ve Project xCloud, Android'e geliyor: 22 ülke var, Türkiye yok
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    Microsoft şu anda iOS için de testler yapıldığını ancak Apple politikaları nedeniyle testlerin limitli bir seviyede tutulduğunu söyledi. Microsoft-Apple tarafında sorunların çözülmesi biraz vakit alabilir gibi görünüyor.

    100'den fazla Xbox/PC oyunu, Android telefon ve tabletlerinize geliyor

    Microsoft'un açıklamalarına göre 15 Eylül tarihinde 100'den Xbox oyunu Android cihazlarda oynanabilir olacak. Oyunların tam listesi henüz verilmedi ancak şu anda açıklanan oyunları aşağıda bulabilirsiniz.

    Xbox/PC oyunlarını dokunmatik ekranda oynamak elbette biraz zor. Microsoft bunun için şimdiden Razer, PowerA, 8BitDo gibi şirketlerle xCloud için aksesuar üretimeleri için anlaşmalar yapmış. Ancak evinizde bir DualShock 4 veya Xbox oyun kolunuz varsa bunlar da elbette xCloud oyunları için kullanılabilecek.

    • Ark: Survival Evolved
    • Bleeding Edge
    • Costume Quest 2
    • Crackdown 3 (campaign)
    • Destiny 2
    • F1 2019
    • Forza Horizon 4
    • Gears of War: Ultimate Edition
    • Gears of War 4
    • Gears 5 Ultimate Edition
    • Grounded
    • Halo 5: Guardians
    • Halo Wars: Definitive Edition
    • Halo Wars 2
    • Halo: The Master Chief Collection
    • Halo: Spartan Assault
    • Hellblade: Senua’s Sacrifice
    • Killer Instinct Definitive Edition
    • Max: The Curse of Brotherhood
    • Minecraft Dungeons
    • The Outer Worlds
    • Ori and the Blind Forest: Definitive Edition
    • Ori and the Will of the Wisps
    • Quantum Break
    • ReCore: Definitive Edition
    • Ryse: Son of Rome
    • Sea of Thieves: Anniversary Edition
    • State of Decay 2: Juggernaut Edition
    • Sunset Overdrive
    • Super Lucky’s Tale
    • Tell Me Why
    • The Bard’s Tale Trilogy
    • Wasteland 2: Director’s Cut
    • Wasteland 3
    • Wasteland Remastered
    • Yakuza Kiwami 2


    Kaynakça https://www.theverge.com/2020/8/4/21353814/microsoft-xcloud-date-launch-android-xbox-game-pass-ultimate https://news.xbox.com/en-us/2020/08/04/xbox-game-pass-ultimate-cloud-gaming-on-september-15/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    memo1231 (mehmet halıcı) 2 hf. (düzenlendi)
    Türkiye olmamasının sebebi Türkiyede sunucu yok. Ps tarafı böyle bir sistem yapsa onlarda Türkiye ye hemen getirmezdi.çünkü psnin de Türkiye sunucusu yok. Türkiyeden oynarken 60 70 ms ping oluyo Avrupa sunucularında. 60 70 ms ping ile online oyun oynanır ama 60 70 ms input lag ile oyun oynanmaz. Bu sistemin gelmesi için microsoftun Ankara yada İstanbula bi sunucu açması lazım. O da zamanla olacak bişey.
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    DH Misafiri 2 hf.
    Kim diyor Türkiye Cumhuriyeti olmadığını. Biz de varız kullanacaklar arasında
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    zero fear 2 hf.
    Nintendo R.I.P..
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    esmerbuyucu (E. B.) 2 hf.
    Hindistan ve Çin varken Türkiye'nin nüfusuna da "diğerlerinden fazlaymış, neden gelmedi ühü ühü" de demezsin...
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    Krone 2 hf.
    Türkiye'ye gelmeliydi.
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    wolf silver (wolf silver) 2 hf.
    Amerika dışında nüfusumuz diğer tüm ülkelerden daha fazla. Ama hiç bir şey değiştirmiyor. Satın alma gücüne bakıyorlar.
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    Skywalkerx 2 hf.
    Fakir ortadoğu ülkelerinde ne işi var microsoft un? Sonuç olarak gelmemesi gayet normal.
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    ceo-tr (Ceo Tr) 2 hf.
    Tamam 22 ülke içinde Türkiye yok. Ekonomi, alım gücü, vs vs sebepten Türkiyeyi ilk 22 ye almadın.

    Ey Microsoft Çek Cumhuriyeti ne. 10 milyon nüfuslu ülke. Türkiye den daha fazla mı satış yapacaksın.

    Macaristan 9 milyon. Türkiye den daha fazla mı satış yapacaksın.

    ulan slovakya 5 milyon. bunlara getir Türkiyeye yok.

    Devletin Türkiye ye öncelik vermeyen ayrım yapan firmalara yaptırım yapması lazım.
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    Biyturs_OnSr (B. B. A.) 2 hf.
    Çok heveslenmeyin, bir kaç aya kapanır
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    231407 (Barış Özdemir) 2 hf.
    Türkiye yok olmasada olur.
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