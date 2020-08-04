Xbox Game Pass ve Project xCloud, Android'e geliyor: 22 ülke var, Türkiye yok

Microsoft'un popüler oyun streaming servisi Project xCloud, 15 Eylül itibarıyla Android platformuna geliyor. Microsoft tarafından bugün yapılan resmi açıklamaya göre xCloud Android, Game Pass Ultimate servisinin bir parçası olarak 22 ülkede yayına açılacak. 22 ülke arasında tahmin edebileceğiniz gibi Türkiye yer almıyor.İlginizi Çekebilir Xbox Game Pass'ten bir bomba daha: No Man's Sky geliyor
Project xCloud ve Game Pass'in 15 Eylül'de yayınlanacağı ülkeler: Avusturya, Belçika, Kanada, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Macaristan, İrlanda, İtalya, Hollanda, Norveç, Polanya, Portekiz, Slovakya, İspanya, Güney Kore, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık ve ABD.
iOS'e ne zaman geleceği belli değil
xCloud ve Game Pass'in iOS'e ne zaman çıkacağı konusunda şu anda belirsizlik var. Microsoft burada biraz da Apple'ı suçluyor gibi. Apple'ın bazı App Store politikaları nedeniyle Game Pass gibi uygulamaların yayınlanması şu anda epey bir zor. Valve'nin Steam Link uygulaması da benzer bir problem yaşamıştı.
Microsoft şu anda iOS için de testler yapıldığını ancak Apple politikaları nedeniyle testlerin limitli bir seviyede tutulduğunu söyledi. Microsoft-Apple tarafında sorunların çözülmesi biraz vakit alabilir gibi görünüyor.
100'den fazla Xbox/PC oyunu, Android telefon ve tabletlerinize geliyor
Microsoft'un açıklamalarına göre 15 Eylül tarihinde 100'den Xbox oyunu Android cihazlarda oynanabilir olacak. Oyunların tam listesi henüz verilmedi ancak şu anda açıklanan oyunları aşağıda bulabilirsiniz.
Xbox/PC oyunlarını dokunmatik ekranda oynamak elbette biraz zor. Microsoft bunun için şimdiden Razer, PowerA, 8BitDo gibi şirketlerle xCloud için aksesuar üretimeleri için anlaşmalar yapmış. Ancak evinizde bir DualShock 4 veya Xbox oyun kolunuz varsa bunlar da elbette xCloud oyunları için kullanılabilecek.
- Ark: Survival Evolved
- Bleeding Edge
- Costume Quest 2
- Crackdown 3 (campaign)
- Destiny 2
- F1 2019
- Forza Horizon 4
- Gears of War: Ultimate Edition
- Gears of War 4
- Gears 5 Ultimate Edition
- Grounded
- Halo 5: Guardians
- Halo Wars: Definitive Edition
- Halo Wars 2
- Halo: The Master Chief Collection
- Halo: Spartan Assault
- Hellblade: Senua’s Sacrifice
- Killer Instinct Definitive Edition
- Max: The Curse of Brotherhood
- Minecraft Dungeons
- The Outer Worlds
- Ori and the Blind Forest: Definitive Edition
- Ori and the Will of the Wisps
- Quantum Break
- ReCore: Definitive Edition
- Ryse: Son of Rome
- Sea of Thieves: Anniversary Edition
- State of Decay 2: Juggernaut Edition
- Sunset Overdrive
- Super Lucky’s Tale
- Tell Me Why
- The Bard’s Tale Trilogy
- Wasteland 2: Director’s Cut
- Wasteland 3
- Wasteland Remastered
- Yakuza Kiwami 2
Kaynakça https://www.theverge.com/2020/8/4/21353814/microsoft-xcloud-date-launch-android-xbox-game-pass-ultimate https://news.xbox.com/en-us/2020/08/04/xbox-game-pass-ultimate-cloud-gaming-on-september-15/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ey Microsoft Çek Cumhuriyeti ne. 10 milyon nüfuslu ülke. Türkiye den daha fazla mı satış yapacaksın.
Macaristan 9 milyon. Türkiye den daha fazla mı satış yapacaksın.
ulan slovakya 5 milyon. bunlara getir Türkiyeye yok.
Devletin Türkiye ye öncelik vermeyen ayrım yapan firmalara yaptırım yapması lazım.