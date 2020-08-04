Xbox Game Pass ve Project xCloud, Android'e geliyor: 22 ülke var, Türkiye yok

Microsoft'un popüler oyun streaming servisi Project xCloud, 15 Eylül itibarıyla Android platformuna geliyor. Microsoft tarafından bugün yapılan resmi açıklamaya göre xCloud Android, Game Pass Ultimate servisinin bir parçası olarak 22 ülkede yayına açılacak. 22 ülke arasında tahmin edebileceğiniz gibi Türkiye yer almıyor.

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Project xCloud ve Game Pass'in 15 Eylül'de yayınlanacağı ülkeler: Avusturya, Belçika, Kanada, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Macaristan, İrlanda, İtalya, Hollanda, Norveç, Polanya, Portekiz, Slovakya, İspanya, Güney Kore, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık ve ABD.

iOS'e ne zaman geleceği belli değil

xCloud ve Game Pass'in iOS'e ne zaman çıkacağı konusunda şu anda belirsizlik var. Microsoft burada biraz da Apple'ı suçluyor gibi. Apple'ın bazı App Store politikaları nedeniyle Game Pass gibi uygulamaların yayınlanması şu anda epey bir zor. Valve'nin Steam Link uygulaması da benzer bir problem yaşamıştı.

Tam Boyutta Gör

Microsoft şu anda iOS için de testler yapıldığını ancak Apple politikaları nedeniyle testlerin limitli bir seviyede tutulduğunu söyledi. Microsoft-Apple tarafında sorunların çözülmesi biraz vakit alabilir gibi görünüyor.

100'den fazla Xbox/PC oyunu, Android telefon ve tabletlerinize geliyor

Microsoft'un açıklamalarına göre 15 Eylül tarihinde 100'den Xbox oyunu Android cihazlarda oynanabilir olacak. Oyunların tam listesi henüz verilmedi ancak şu anda açıklanan oyunları aşağıda bulabilirsiniz.

Xbox/PC oyunlarını dokunmatik ekranda oynamak elbette biraz zor. Microsoft bunun için şimdiden Razer, PowerA, 8BitDo gibi şirketlerle xCloud için aksesuar üretimeleri için anlaşmalar yapmış. Ancak evinizde bir DualShock 4 veya Xbox oyun kolunuz varsa bunlar da elbette xCloud oyunları için kullanılabilecek.

Ark: Survival Evolved

Bleeding Edge

Costume Quest 2

Crackdown 3 (campaign)

Destiny 2

F1 2019

Forza Horizon 4

Gears of War: Ultimate Edition

Gears of War 4

Gears 5 Ultimate Edition

Grounded

Halo 5: Guardians

Halo Wars: Definitive Edition

Halo Wars 2

Halo: The Master Chief Collection

Halo: Spartan Assault

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Killer Instinct Definitive Edition

Max: The Curse of Brotherhood

Minecraft Dungeons

The Outer Worlds

Ori and the Blind Forest: Definitive Edition

Ori and the Will of the Wisps

Quantum Break

ReCore: Definitive Edition

Ryse: Son of Rome

Sea of Thieves: Anniversary Edition

State of Decay 2: Juggernaut Edition

Sunset Overdrive

Super Lucky’s Tale

Tell Me Why

The Bard’s Tale Trilogy

Wasteland 2: Director’s Cut

Wasteland 3

Wasteland Remastered

Yakuza Kiwami 2

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