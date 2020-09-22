Xbox kontrol uygulaması Android için indirmeye sunuldu

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Microsoft’un yeni Xbox Series X ve Xbox Series S konsolu için geri sayım devam ederken firmanın ekosistem uygulamaları da son aşamaya geldi. Xbox konsollarını kontrol edebileceğiniz uygulama Android için yayınlandı.

Xbox uygulaması neler sunuyor?

Xbox uygulaması bir süredir kapalı beta sürecindeydi ve Microsoft yeni özellikler eklemek ile meşguldü. Bu hafta itibariyle Xbox One ve üzeri konsollara sahip olanların işini kolaylaştıracak özelliklerle indirmeye sunuldu.

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Xbox Beta olarak yayınlanan uygulama ile konsollarınızın ilk ayarlarını yapabilme, konsol oyunlarında oturum açabilme, ekran görüntülerini paylaşabilme ve sohbet edebilme imkanı sunuluyor. Böylece konsol ara yüzünde zaman kaybetmemiş oluyorsunuz.

Diğer bir avantaj ise konsolunuz açık iken oyunu Android cihazınıza yansıtabiliyorsunuz. Bluetooth kontrolcü gerektiren özellik ile oturma odanızda konsol oyununa devam edebileceksiniz. Project xCloud’dan farklı olarak bu özellikte konsolun açık olması ve ayrıca oyunun konsol üzerinde çalışması gerekiyor. Özellik için Xbox Game Pass Ultimate veya Gold Live aboneliği gerektiğine dair not düşülmüş. Uygulamanın ne zaman iOS’a geleceği bilinmiyor.

Xbox beta Microsoft Corporation Eğlence Ücretsiz Cihaza göre değişir

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