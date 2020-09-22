Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xbox kontrol uygulaması Android için indirmeye sunuldu

    Yenilenmiş Xbox uygulaması ile artık konsoldaki açtığınız oyuna mobil cihazınız üzerinden devam edebileceksiniz. Ayrıca Xbox Series X ve S konsollarında hızlı kurulum da mümkün.
    4 sa.
    807
    18
    1
    Mobil Oyunlar
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Xbox kontrol uygulaması Android için indirmeye sunuldu
    Tam Boyutta Gör

    Microsoft’un yeni Xbox Series X ve Xbox Series S konsolu için geri sayım devam ederken firmanın ekosistem uygulamaları da son aşamaya geldi. Xbox konsollarını kontrol edebileceğiniz uygulama Android için yayınlandı.

    Xbox uygulaması neler sunuyor?

    Xbox uygulaması bir süredir kapalı beta sürecindeydi ve Microsoft yeni özellikler eklemek ile meşguldü. Bu hafta itibariyle Xbox One ve üzeri konsollara sahip olanların işini kolaylaştıracak özelliklerle indirmeye sunuldu.

    İlginizi Çekebilir Avatar Hook oyunu çok kısa süreliğine ücretsiz

    Ayrıca Bkz. "Yerli Osman Gazi oyunu Steam mağazasında yerini aldı"

    Xbox Beta olarak yayınlanan uygulama ile konsollarınızın ilk ayarlarını yapabilme, konsol oyunlarında oturum açabilme, ekran görüntülerini paylaşabilme ve sohbet edebilme imkanı sunuluyor. Böylece konsol ara yüzünde zaman kaybetmemiş oluyorsunuz.

    Diğer bir avantaj ise konsolunuz açık iken oyunu Android cihazınıza yansıtabiliyorsunuz. Bluetooth kontrolcü gerektiren özellik ile oturma odanızda konsol oyununa devam edebileceksiniz. Project xCloud’dan farklı olarak bu özellikte konsolun açık olması ve ayrıca oyunun konsol üzerinde çalışması gerekiyor. Özellik için Xbox Game Pass Ultimate veya Gold Live aboneliği gerektiğine dair not düşülmüş. Uygulamanın ne zaman iOS’a geleceği bilinmiyor.

    Xbox beta Xbox beta Xbox beta Xbox beta Microsoft Corporation Eğlence Ücretsiz Cihaza göre değişir



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    paco_ct (cenk tez) 1 sa.
    demekki artık kullanıcılar tuvalette de oynamaya devam edebilecekler :D
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 13 dk. Çinli üretici BYD'den yepyeni SUV model: BYD Song Plus 43 dk. TSMC 2 nm’de planından önde gidiyor 1 sa. Sistem Toplayanların En Büyük Yardımcısı: Hazır Sistemler 1 sa. Yüksek sıcaklıklar Nvidia’nın hızlı GDDR6X bellek kullanmamasının nedeni olabilir 1 sa. İstanbul'da elektrikli scooter ile ölümlü kaza 2 sa. iPhone 12 mini ortaya çıktı 2 sa. Araştırmacılar GPT-3 teknolojisinden daha iyi bir yapay zeka geliştirdi 2 sa. Makyajlı 2020 Citroen C3 Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 2 sa. Işık sihirbazı | Elgato Ring Light video inceleme 3 sa. Xbox Game Pass abone sayısı son beş ayda %50 arttı 3 sa. Elektrikli Hyundai Kona Türkiye'ye ne zaman gelecek? 4 sa. GÖRÜNTÜLENEN Xbox kontrol uygulaması Android için indirmeye sunuldu Sonraki EA'den tartışmalı karar: FIFA 21'in demosu çıkmayacak! 5 sa. Royole yeni katlanabilir telefonu FlexPai 2'yi tanıttı: Öncekinden çok daha iddialı 6 sa. Koronavirüs aşısı için nasıl gönüllü olunur? Sürece dair bilmeniz gereken her şey 6 sa. iOS 14 sürümünde varsayılan mail uygulaması nasıl belirlenir? 6 sa. Alcatel 3X 2020 satışa başladı 7 sa. Uzaktan eğitim platformu EBA’ya erişim sorunu yaşanıyor [GÜNCELLEME:Sistem açıldı] 7 sa. Amerikan Havayolları, Boeing 737 MAX pilot eğitimine başlamaya hazırlanıyor 8 sa. Turkcell ilk set üstü TV kutusunu sunar 20 sa. Şarjı fiyatına göre çok iyi "1More Stylish TWS incelemesi" 21 sa. Tüketiciler en çok cep telefonlarından şikayetçi 22 sa. Phil Spencer, "Yeni Bethesda oyunları PlayStation'a gelecek mi?" sorusunu yanıtladı 22 sa. Cardata: "2. el araç fiyatları yılbaşından bu yana yüzde 85 arttı" 23 sa. Samsung kendi 3D ToF sensörünü geliştiriyor 1 gün RTX 3090 Blender testleri paylaşıldı, RTX 3080’den %19.7 ileride 1 gün Oto ekspertiz girişlerinde son 15 günde yüzde 20 artış yaşandı 1 gün Nvidia SLI sürücü profili geliştirmeyi bırakıyor 1 gün Microsoft, Bethesda’yı satın aldı! Eski ve yeni tüm oyunlar Game Pass’e gelecek 1 gün Fidye yazılımı saldırısı ölüme yol açtı 1 gün Zoom uygulamasına özel Logitech MX Anywhere 3 fare 1 gün Bankada uzaktan işlem dönemi başlıyor, ıslak imzalar tarihe karışıyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    💰 Dolar=7,63 - Euro=8,98 - Altın=470 | 21 EYLÜL 💰
    DH Forum
    TV Tavsiyeleri
    DH Forum
    Crysis Remastered RTX 2080 Ti ile 1080p'de 38FPS Çalışıyor
    Bölüm Sonu Canavarı
    PS5 Çıkış Tarihi, Fiyatları ve Birinci Parti Çıkış Oyunları Aç...
    Bölüm Sonu Canavarı
    MIUI 13'ün ilk ekran görüntüsü ortaya çıktı
    DonanımHaber
    Android 11 ile gelen 11 yeni özellik
    DonanımHaber
    LG Velvet Türkiye’de satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri
    DonanımHaber
    Microsoft, Bethesda’yı satın aldı! Eski ve yeni tüm oyunlar Ga...
    DonanımHaber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız