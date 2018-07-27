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Xbox Live Gold Ağustos ayı ücretsiz oyunları açıklandı

Microsoft, Xbox Live Gold üyelerine Ağustos ayında ücretsiz sunacağı oyunları açıkladı. Xbox One ve Xbox 360 kullanıcılarını bu oldukça kaliteli yapımlar bekliyor.
10 ay
3,6b
1
10
Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Temmuz ayının artık sonlarına doğru yaklaşmamızla beraber Microsoft, Xbox Live Gold üyelerine Ağustos ayında ücretsiz vereceği oyunlarını açıkladı. Listede hem Xbox One hem de Xbox 360 kullanıcılarını bekleyen oldukça kaliteli yapımlar yer alıyor.

Xbox One tarafında Forza Horizon 2 ve For Honor bu ayın ücretsiz oyunları olacak. Forza Horizon 2, 1-31 Ağustos arasında; For Honor ise 16 Ağustos-15 Eylül arasında indirilebilecek. Microsoft, Xbox 360 kullanıcıları için ise Dead Space 3 ve Disney Epic Mickey 2: The Power of Two oyunlarını belirlemiş. Xbox 360 oyunları geriye uyumluluk ile aynı zamanda Xbox One üzerinden de oynanabilecek.

Xbox One

  • Forza Horizon 2 Standard—10th Anniversary Edition (Ağustos 1-31)
  • For Honor Standard Edition (Ağustos 16-Eylül 15)

Xbox 360 (Geriye uyumluluk ile Xbox One'da da oynanabilir)

  • Dead Space 3 (Ağustos 1-15)
  • Disney Epic Mickey 2: The Power of Two (Ağustos 16-31) 

https://news.xbox.com/en-us/2018/07/26/new-games-with-gold-for-august-2018/ Yorum Yaz
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XPerience 10 ay en beğenilen
Vay arkadaş PSN'e yıllardır tonla para ödüyoruz şöyle bir ayda 3 AAA yapımı bir arada göremedik.
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napolyon94 10 ay
Xbox bu ayda yine diger tum aylar gibi eline veriyor üç katli prensin. En buyuk hatam forumun gaziyla ps4 u cikis donemi almam oldu.
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shinji mikami 9 ay
Neresi güzel bu oyunların forza3 ü versin de görelim bakalım.
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ardicli2000 10 ay
Bu oyunlar sürekli kütüphane de kalıyor mu yoksa belli bir süreliğine mi ücretsiz oynanıyor? Ya da belli sürede eklenmesi mi gerekiyor? Mantık nasıl çalışıyor merak ettim. 50 $ lık oyun var diye 1 aylığına üye olsa çıksam oluyor mu mesela?
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jayleen 10 ay
Bir kere hesabınıza eklerseniz o hesapta tamamen kalıyor oyun fakat oynayabilmeniz için gold üyeliğinizi devam ettirmeniz lazım. Gold üye oldukça istediğiniz zaman oynayabilirsiniz.
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mbaydogan 10 ay
Bitmiyorlar...
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napolyon94 10 ay
Xbox bu ayda yine diger tum aylar gibi eline veriyor üç katli prensin. En buyuk hatam forumun gaziyla ps4 u cikis donemi almam oldu.
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zaomss 10 ay
yuh oyunlara bak. şeytan diyor al bitane xb1 ps4ün yanına ps4ü kır story oyunları için xboxu da kullan online için
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XPerience 10 ay en beğenilen
Vay arkadaş PSN'e yıllardır tonla para ödüyoruz şöyle bir ayda 3 AAA yapımı bir arada göremedik.
1 Yanıt Yanıtla +19
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dere.beyi 10 ay XPerience
microsoftun beceriksizliği bu kardeş
sony o kadar güzel exc. oyunlar çıkarıyorki beleş oyun vermesine ihtiyacımı var sanki ?
microsoft biz xbox'a özel oyun yapmayacaz dedikten sonra kaybetti yoksa satışlar iyi olsa bu oyunları verirmi sandın

sony olmasa xbox sahipleri bu oyunları beleşe alamazdı :)
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