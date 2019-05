Xbox Live Gold Ağustos ayı ücretsiz oyunları açıklandı

Temmuz ayının artık sonlarına doğru yaklaşmamızla beraber Microsoft, Xbox Live Gold üyelerine Ağustos ayında ücretsiz vereceği oyunlarını açıkladı. Listede hem Xbox One hem de Xbox 360 kullanıcılarını bekleyen oldukça kaliteli yapımlar yer alıyor.



Xbox One tarafında Forza Horizon 2 ve For Honor bu ayın ücretsiz oyunları olacak. Forza Horizon 2, 1-31 Ağustos arasında; For Honor ise 16 Ağustos-15 Eylül arasında indirilebilecek. Microsoft, Xbox 360 kullanıcıları için ise Dead Space 3 ve Disney Epic Mickey 2: The Power of Two oyunlarını belirlemiş. Xbox 360 oyunları geriye uyumluluk ile aynı zamanda Xbox One üzerinden de oynanabilecek.



Xbox One

Forza Horizon 2 Standard—10th Anniversary Edition (Ağustos 1-31)

For Honor Standard Edition (Ağustos 16-Eylül 15)

Xbox 360 (Geriye uyumluluk ile Xbox One'da da oynanabilir)

Dead Space 3 (Ağustos 1-15)

Disney Epic Mickey 2: The Power of Two (Ağustos 16-31)

https://news.xbox.com/en-us/2018/07/26/new-games-with-gold-for-august-2018/