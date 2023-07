Xbox Game Pass’e eklenecek yeni oyunlar belli oldu: Temmuz 2023

Tam Boyutta Gör Microsoft'un abonelik bazlı Xbox Game Pass servisi, her geçen gün büyümeye ve genişlemeye devam ediyor. Öyle ki platformun sürekli olarak güncellendiğine tanık oluyoruz. Bugünse Microsoft, Temmuz ayının ilk yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek ve kütüphaneden ayrılacak yeni oyunları açıkladı.

Xbox Game Pass’e eklenecek yeni oyunlar

Microsoft tarafından paylaşılan listede, 18 Temmuz tarihine kadar Xbox Game Pass'e eklenecek 8 farklı oyun yer alıyor. Bunlar arasından Grand Theft Auto V, Sword and Fairy: Together Forever ve McPixel 3 halihazırda erişime açılırken, 11 Temmuz'da Common’hood (bulut, konsol, PC) ve Insurgency: Sandstorm (PC), 14 Temmuz'da Exoprimal (bulut, konsol, PC), 18 Temmuz'da Techtonica (bulut, konsol, PC) ve The Cave(konsol, bulut) oyuncularla buluşacak.

Ayrıca Temmuz ayında kullanıcılar Sniper Elite 5: Kraken Awakes, Wo Long: Fallen Dynasty – Battle of Zhongyuan DLC, Hi-Fi Rush: Arcade Challenge! Update!, FIFA 23 Women’s World Cup ve Forza Horizon 5 Race like Barbie and Ken gibi DLC ve yeni oyun içeriklerine erişebilecek.

Grand Theft Auto V (Bulut ve Konsol) -Erişime açıldı

Sword and Fairy: Together Forever (Bulut, Konsol ve PC) -Erişime açıldı

McPixel 3 (Bulut, Konsol ve PC) -Erişime açıldı

Common’hood (Bulut, Konsol ve PC) 11 Temmuz

Insurgency: Sandstorm (PC) 11 Temmuz

Exoprimal (Bulut, Konsol ve PC) 14 Temmuz

Techtonica (Bulut, Konsol ve PC) 18 Temmuz

The Cave (Bulut ve Konsol) 18 Temmuz

Temmuz ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, platformdan ayrılacak oyunlar da bulunuyor. 15 Temmuz itibarıyla Game Pass'ten ayrılacak oyunlar ise şu şekilde:

Exo One (Bulut, Konsol ve PC)

PAW Patrol The Movie: Adventure City Calls (Bulut, Konsol ve PC)

Spelunky 2 (Bulut, Konsol ve PC)

