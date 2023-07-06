Xbox Game Pass’e eklenecek yeni oyunlar belli oldu: Temmuz 2023

Xbox Game Pass’e eklenecek yeni oyunlar
Microsoft tarafından paylaşılan listede, 18 Temmuz tarihine kadar Xbox Game Pass'e eklenecek 8 farklı oyun yer alıyor. Bunlar arasından Grand Theft Auto V, Sword and Fairy: Together Forever ve McPixel 3 halihazırda erişime açılırken, 11 Temmuz'da Common’hood (bulut, konsol, PC) ve Insurgency: Sandstorm (PC), 14 Temmuz'da Exoprimal (bulut, konsol, PC), 18 Temmuz'da Techtonica (bulut, konsol, PC) ve The Cave(konsol, bulut) oyuncularla buluşacak.
Ayrıca Temmuz ayında kullanıcılar Sniper Elite 5: Kraken Awakes, Wo Long: Fallen Dynasty – Battle of Zhongyuan DLC, Hi-Fi Rush: Arcade Challenge! Update!, FIFA 23 Women’s World Cup ve Forza Horizon 5 Race like Barbie and Ken gibi DLC ve yeni oyun içeriklerine erişebilecek.
- Grand Theft Auto V (Bulut ve Konsol) -Erişime açıldı
- Sword and Fairy: Together Forever (Bulut, Konsol ve PC) -Erişime açıldı
- McPixel 3 (Bulut, Konsol ve PC) -Erişime açıldı
- Common’hood (Bulut, Konsol ve PC) 11 Temmuz
- Insurgency: Sandstorm (PC) 11 Temmuz
- Exoprimal (Bulut, Konsol ve PC) 14 Temmuz
- Techtonica (Bulut, Konsol ve PC) 18 Temmuz
- The Cave (Bulut ve Konsol) 18 Temmuz
Temmuz ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, platformdan ayrılacak oyunlar da bulunuyor. 15 Temmuz itibarıyla Game Pass'ten ayrılacak oyunlar ise şu şekilde:
- Exo One (Bulut, Konsol ve PC)
- PAW Patrol The Movie: Adventure City Calls (Bulut, Konsol ve PC)
- Spelunky 2 (Bulut, Konsol ve PC)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Iron Kurye
teskurler super kurye
Karnın doyar, sen uçuşu hatırla.
Fururlar oni purada :)