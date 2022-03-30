Xbox Live Gold üyelerine Nisan 2022'de verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu

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Microsoft'un Xbox Live Gold üyelerine aylık olarak verdiği oyunların nisan listesi belli oldu. Bu ay verilen oyunlar Xbox One ve Xbox 360 konsolu için.

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Verilen tüm oyunları aynı zamanda Xbox Series X ve Xbox Series S üzerinden geriye uyumluluk sistemi ile oynayabilirsiniz. Nisan ayı içinde verilecek oyunları aşağıda bulabilirsiniz.

Xbox Live Gold Nisan Oyunları

Xbox One

Another Sight (1 Nisan - 30 Nisan tarihleri arasında erişime açık)

Hue (16 Nisan- 15 Mayıs tarihleri arasında erişime açık)

Xbox 360

Outpost Kaloki X (1 Nisan - 15 Nisan tarihleri arasında erişime açık)

MX vs. ATV Alive (16 Nisan- 30 Nisan tarihleri arasında erişime açık)

Verilen oyunları parantez içinde belirtilen tarihlerde hesabınıza eklerseniz, Xbox Live Gold üyeliğiniz olduğu sürece ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.

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Xbox Live Gold Nisan 2022 ücretsiz oyunları belli oldu