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    Xbox Live Gold üyelerine Nisan 2022'de verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu

    Nisan ayında Xbox Live Gold üyelerine ücretsiz olarak verilecek olan oyunlar belli oldu. Bu ay verilen oyunlar Xbox One ve Xbox 360 oyunları.                    
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    Xbox Live Gold Nisan 2022 ücretsiz oyunları belli oldu
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    Microsoft'un Xbox Live Gold üyelerine aylık olarak verdiği oyunların nisan listesi belli oldu. Bu ay verilen oyunlar Xbox One ve Xbox 360 konsolu için.

    Verilen tüm oyunları aynı zamanda Xbox Series X ve Xbox Series S üzerinden geriye uyumluluk sistemi ile oynayabilirsiniz. Nisan ayı içinde verilecek oyunları aşağıda bulabilirsiniz.

    Xbox Live Gold Nisan Oyunları

    Xbox One

    • Another Sight  (1 Nisan - 30 Nisan tarihleri arasında erişime açık)
    • Hue (16 Nisan- 15 Mayıs tarihleri arasında erişime açık)

    Xbox 360

    • Outpost Kaloki X (1 Nisan - 15 Nisan tarihleri arasında erişime açık)
    • MX vs. ATV Alive (16 Nisan- 30 Nisan tarihleri arasında erişime açık)

    Verilen oyunları parantez içinde belirtilen tarihlerde hesabınıza eklerseniz, Xbox Live Gold üyeliğiniz olduğu sürece ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.

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    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    Bloodin 23 saat önce

    Ne kadar da aklı selim (!) insanlarımız var, yok Ankara'da test edilsinmiş, yok hangi ülkede test edilmişmiş. Arkadaşlar bu çocuk oyuncağı değil, Avrupa'da satışa çıkacak olan araçların Avrupa'nın en soğuk yerlerine dayanıklı olması gerekiyor. Bu da İsveç, Norveç gibi ülkelerde test edilmesini gerektiriyor. Türkiye Avrupa Gümrük Birliği yasasına tabi olduğu için Avrupa'da satılamayacak olan aracı Türkiye'de de satamazsınız.

    venomboy_85 2 gün önce

    Ş
    şapkaa 3 gün önce

    her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi

    sickbrain 5 gün önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 5 gün önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 6 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

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