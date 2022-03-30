Xbox Live Gold üyelerine Nisan 2022'de verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu

Microsoft'un Xbox Live Gold üyelerine aylık olarak verdiği oyunların nisan listesi belli oldu. Bu ay verilen oyunlar Xbox One ve Xbox 360 konsolu için.
Verilen tüm oyunları aynı zamanda Xbox Series X ve Xbox Series S üzerinden geriye uyumluluk sistemi ile oynayabilirsiniz. Nisan ayı içinde verilecek oyunları aşağıda bulabilirsiniz.
Xbox Live Gold Nisan Oyunları
Xbox One
- Another Sight (1 Nisan - 30 Nisan tarihleri arasında erişime açık)
- Hue (16 Nisan- 15 Mayıs tarihleri arasında erişime açık)
Xbox 360
- Outpost Kaloki X (1 Nisan - 15 Nisan tarihleri arasında erişime açık)
- MX vs. ATV Alive (16 Nisan- 30 Nisan tarihleri arasında erişime açık)
Verilen oyunları parantez içinde belirtilen tarihlerde hesabınıza eklerseniz, Xbox Live Gold üyeliğiniz olduğu sürece ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ne kadar da aklı selim (!) insanlarımız var, yok Ankara'da test edilsinmiş, yok hangi ülkede test edilmişmiş. Arkadaşlar bu çocuk oyuncağı değil, Avrupa'da satışa çıkacak olan araçların Avrupa'nın en soğuk yerlerine dayanıklı olması gerekiyor. Bu da İsveç, Norveç gibi ülkelerde test edilmesini gerektiriyor. Türkiye Avrupa Gümrük Birliği yasasına tabi olduğu için Avrupa'da satılamayacak olan aracı Türkiye'de de satamazsınız.
her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi
Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.
ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)
"yerli uçağımız göklerde"