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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xbox Live Gold Ocak 2020 oyunları açıklandı

    Microsoft, Xbox Live Gold üyelerine Ocak ayında ücretsiz sunacağı oyunları açıkladı. Bu ayın listesinde yine Xbox One ve Xbox 360 kullanıcılarını bekleyen yapımlar yer alıyor.
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    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Microsoft, Ocak 2020'de Xbox Live Gold üyelerine sunulacak ücretsiz oyunları açıkladı. Oca ayı listesinde Xbox One ve Xbox 360 kullanıcılarını bekleyen dört farklı oyun yer alıyor. Bu ayın oyunları geçtiğimiz aya göre biraz sönük kalmış diyebiliriz.

    Xbox One tarafında Styx: Shards of Darkness ve Batman: The Telltale Series bu ayın ücretsiz oyunları olacak. Xbox 360 tarafında ise Tekken 6 ve LEGO Star Wars II: The Original Trilogy, Ocak ayının oyunları olarak belirlenmiş. Xbox 360 oyunları geriye uyumluluk ile aynı zamanda Xbox One üzerinden de oynanabiliyor.

    Xbox One

    • Styx: Shards of Darkness (1 - 31 Ocak) - (normalde $19.99)
    • Batman: The Telltale Series  (16 Ocak - 15 Şubat) - (normalde $14.99)

    Xbox 360 (Geriye uyumluluk ile Xbox One'da da oynanabilir)

    • Tekken 6   (1 - 15 Ocak) - (normalde $14.99)
    • LEGO Star Wars II: The Original Trilogy (16 - 31 Ocak) - (normalde $14.99)


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    keremec 2 sa.
    Gears 4 gold da verildiğinde pc den de ücretsiz alınabiliyordu. Belki bunlar da öyledir. Ultimate kullanıyorsanız bir deneyin.
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