Xbox One X Cyberpunk 2077 paketi duyuruldu

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Yılın en çok merak edilen oyunlarından olan ve sonbahar döneminde piyasaya çıkacak olan Cyberpunk 2077 için konsol paketleri de hazırlanıyor. Microsoft ve CD Project Red ilk duyuruyu yaptı.

Xbox One X Cyberpunk 2077 neler sunuyor?

Xbox One X Cyberpunk 2077 adıyla duyurulan yeni Xbox konsolu oyunun renk temasını üzerinde taşırken karanlıkta parlayan detaylara sahip. Oyunla ilgili bazı görseller ise üzerine lazerle işlenmiş.

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Kutuda yer alan tek kontrolcü gri ve siyah renk temalarına bezenmiş. Yine üzerinde lazer işlemeler yer alıyor. Xbox One X Cyberpunk 2077 için henüz bir fiyat etiketi mevcut değil ancak 399$ civarında olacağı tahmin ediliyor.

Açık dünya rol yapma oyunu olan Cyberpunk 2077 ise bilindiği üzere Nisan ayında piyasaya çıkacakken bir sürpriz kararla 17 Eylül tarihine ertelenmişti. Xbox One X Cyberpunk 2077 paketi Haziran ayında piyasada olacak ancak oyuncuların Eylül ayına kadar beklemesi gerekecek.

https://www.polygon.com/2020/4/17/21225664/cyberpunk-2077-xbox-one-x-limited-edition-console

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