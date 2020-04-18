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    Xbox One X Cyberpunk 2077 paketi duyuruldu

    Microsoft ve CD Project Red ortaklığında hazırlanan Xbox One X Cyberpunk 2077 adındaki konsol paketi Haziran ayında oyuncularla buluşacak. Oyun ise Eylül ayında geliyor.
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    Oyun Konsolları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Xbox One X Cyberpunk 2077 paketi duyuruldu
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    Yılın en çok merak edilen oyunlarından olan ve sonbahar döneminde piyasaya çıkacak olan Cyberpunk 2077 için konsol paketleri de hazırlanıyor. Microsoft ve CD Project Red ilk duyuruyu yaptı.

    Xbox One X Cyberpunk 2077 neler sunuyor?

    Xbox One X Cyberpunk 2077 adıyla duyurulan yeni Xbox konsolu oyunun renk temasını üzerinde taşırken karanlıkta parlayan detaylara sahip. Oyunla ilgili bazı görseller ise üzerine lazerle işlenmiş.

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    Kutuda yer alan tek kontrolcü gri ve siyah renk temalarına bezenmiş. Yine üzerinde lazer işlemeler yer alıyor. Xbox One X Cyberpunk 2077 için henüz bir fiyat etiketi mevcut değil ancak 399$ civarında olacağı tahmin ediliyor.

    Açık dünya rol yapma oyunu olan Cyberpunk 2077 ise bilindiği üzere Nisan ayında piyasaya çıkacakken bir sürpriz kararla 17 Eylül tarihine ertelenmişti. Xbox One X Cyberpunk 2077 paketi Haziran ayında piyasada olacak ancak oyuncuların Eylül ayına kadar beklemesi gerekecek.



    https://www.polygon.com/2020/4/17/21225664/cyberpunk-2077-xbox-one-x-limited-edition-console Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    BlackTower_35 (İlkay SON) 1 sa.
    Microsoft CD Projekt ile güzel iş birlikleri yapıyor. Bu oyun çıkışından kısa bir süre Gamepass de yazın bir kenara.
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