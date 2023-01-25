Microsoft'un Xbox oyun gelirleri düşerken Game Pass rekor kırıyor

Oyun gelirleri düştü
Microsoft’un genel oyun gelirleri yıllık bazda yüzde 13’lük bir düşüş yaşamış durumda. Xbox donanım gelirleri yıllık bazda yüzde 13, Xbox içeriği ve hizmetleri ise yıllık bazda yüzde 12 oranında gerilemiş vaziyette. Microsoft, oyun içeriği gelirindeki düşüşün birinci taraf içerik eksikliğinden ve düşük üçüncü taraf satışlarından kaynaklandığını iddia ediyor. Yani Microsoft, konsola yeterli oyun getirmedik ve dolayısıyla da satamadık diyor.
Game Pass rekor kırıyor
Tüm bunların yanın iyi olan şey ise Microsoft'un Game Pass hizmetinin büyümeye devam etmesi. Game Pass, son yıllarda Microsoft tarafından bir şekilde desteklendi ve hizmet büyümeyi sürdürüyor. Aktarılanlara göre servisin aylık aktif kullanıcı sayısı rekor kırarak 120 milyona ulaşmış. Ancak Game Pass’in tek başına Microsoft’un oyun gelirlerini kurtarması veya dengelemesi şimdilik mümkün değil.
Tüm bunların yanında Microsoft, yaklaşık 10.000 kişiyi işten çıkaracağını duyurmuştu. Özellikle, Halo geliştiricisi 343 Industries'in "sert darbe aldığı" söyleniyor. Elbette Microsoft, Activision Blizzard'ı 69 milyar dolara satın almaya çalışıyor fakat bu anlaşma düzenleyicilerden gelen zorluklarla karşı karşıya.Kaynakça https://wccftech.com/xbox-gaming-revenue-down-13-percent-q2-game-pass-subscriptions-grow/ https://www.microsoft.com/en-us/Investor/earnings/FY-2023-Q2/document/viewdocument/SlidesFY23Q2.pptx https://www.microsoft.com/en-us/investor/events/fy-2023/earnings-fy-2023-q2.aspx Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?