Microsoft'un Xbox oyun gelirleri düşerken Game Pass rekor kırıyor

Tam Boyutta Gör Microsoft, 31 Aralık 2022'de sona eren çeyreğe ilişkin kazançlarını açıkladı (mali yıl, 1 Temmuz'dan gelecek yılın Haziran ayının sonuna kadar devam ediyor) ve firmanın net gelirlerinde yaşadığı kayıplar dikkat çekti. Bununla birlikte, Xbox bölümünde de gelir kayıpları gözlemleniyor.

Oyun gelirleri düştü

Microsoft’un genel oyun gelirleri yıllık bazda yüzde 13’lük bir düşüş yaşamış durumda. Xbox donanım gelirleri yıllık bazda yüzde 13, Xbox içeriği ve hizmetleri ise yıllık bazda yüzde 12 oranında gerilemiş vaziyette. Microsoft, oyun içeriği gelirindeki düşüşün birinci taraf içerik eksikliğinden ve düşük üçüncü taraf satışlarından kaynaklandığını iddia ediyor. Yani Microsoft, konsola yeterli oyun getirmedik ve dolayısıyla da satamadık diyor.

Tam Boyutta Gör Öte yandan donanım satışlarının açıklaması bu kadar kolay değil. Geçen yıl, Xbox Series X ve S konsollarında tedarik sıkıntısı yaşanıyordu ancak geçtiğimiz yıl ve bu yıl tedarik sorunları büyük oradan çözülmüş durumda. Microsoft, tatil döneminde Xbox Series S’te indirime gitse de yeterli olmadı. Nintendo Switch ve PlayStation 5 halen daha Xbox’ın önünde.

Game Pass rekor kırıyor

Tüm bunların yanın iyi olan şey ise Microsoft'un Game Pass hizmetinin büyümeye devam etmesi. Game Pass, son yıllarda Microsoft tarafından bir şekilde desteklendi ve hizmet büyümeyi sürdürüyor. Aktarılanlara göre servisin aylık aktif kullanıcı sayısı rekor kırarak 120 milyona ulaşmış. Ancak Game Pass’in tek başına Microsoft’un oyun gelirlerini kurtarması veya dengelemesi şimdilik mümkün değil.

Beklenen oldu! Microsoft, OpenAI’a milyarlarca dolar yatırım yapt 1 gün önce eklendi

Tüm bunların yanında Microsoft, yaklaşık 10.000 kişiyi işten çıkaracağını duyurmuştu. Özellikle, Halo geliştiricisi 343 Industries'in "sert darbe aldığı" söyleniyor. Elbette Microsoft, Activision Blizzard'ı 69 milyar dolara satın almaya çalışıyor fakat bu anlaşma düzenleyicilerden gelen zorluklarla karşı karşıya.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Xbox oyun gelirleri düşerken Game Pass abone sayısı artıyor