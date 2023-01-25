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    Microsoft'un Xbox oyun gelirleri düşerken Game Pass rekor kırıyor

    Microsoft, 2023 mali yılı ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. Raporlarda Microsoft’un Xbox oyun gelirlerinde önemli düşüş dikkat çekerken Game Pass hizmetinin abone sayısının yükseldiği görülüyor.
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    Xbox oyun gelirleri düşerken Game Pass abone sayısı artıyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft, 31 Aralık 2022'de sona eren çeyreğe ilişkin kazançlarını açıkladı (mali yıl, 1 Temmuz'dan gelecek yılın Haziran ayının sonuna kadar devam ediyor) ve firmanın net gelirlerinde yaşadığı kayıplar dikkat çekti. Bununla birlikte, Xbox bölümünde de gelir kayıpları gözlemleniyor.

    Oyun gelirleri düştü

    Microsoft’un genel oyun gelirleri yıllık bazda yüzde 13’lük bir düşüş yaşamış durumda. Xbox donanım gelirleri yıllık bazda yüzde 13, Xbox içeriği ve hizmetleri ise yıllık bazda yüzde 12 oranında gerilemiş vaziyette. Microsoft, oyun içeriği gelirindeki düşüşün birinci taraf içerik eksikliğinden ve düşük üçüncü taraf satışlarından kaynaklandığını iddia ediyor. Yani Microsoft, konsola yeterli oyun getirmedik ve dolayısıyla da satamadık diyor.

    Xbox oyun gelirleri düşerken Game Pass abone sayısı artıyor Tam Boyutta Gör
    Öte yandan donanım satışlarının açıklaması bu kadar kolay değil. Geçen yıl, Xbox Series X ve S konsollarında tedarik sıkıntısı yaşanıyordu ancak geçtiğimiz yıl ve bu yıl tedarik sorunları büyük oradan çözülmüş durumda. Microsoft, tatil döneminde Xbox Series S’te indirime gitse de yeterli olmadı. Nintendo Switch ve PlayStation 5 halen daha Xbox’ın önünde.

    Game Pass rekor kırıyor

    Tüm bunların yanın iyi olan şey ise Microsoft'un Game Pass hizmetinin büyümeye devam etmesi. Game Pass, son yıllarda Microsoft tarafından bir şekilde desteklendi ve hizmet büyümeyi sürdürüyor. Aktarılanlara göre servisin aylık aktif kullanıcı sayısı rekor kırarak 120 milyona ulaşmış. Ancak Game Pass’in tek başına Microsoft’un oyun gelirlerini kurtarması veya dengelemesi şimdilik mümkün değil.

    Tüm bunların yanında Microsoft, yaklaşık 10.000 kişiyi işten çıkaracağını duyurmuştu. Özellikle, Halo geliştiricisi 343 Industries'in "sert darbe aldığı" söyleniyor. Elbette Microsoft, Activision Blizzard'ı 69 milyar dolara satın almaya çalışıyor fakat bu anlaşma düzenleyicilerden gelen zorluklarla karşı karşıya.

    Kaynakça https://wccftech.com/xbox-gaming-revenue-down-13-percent-q2-game-pass-subscriptions-grow/ https://www.microsoft.com/en-us/Investor/earnings/FY-2023-Q2/document/viewdocument/SlidesFY23Q2.pptx https://www.microsoft.com/en-us/investor/events/fy-2023/earnings-fy-2023-q2.aspx
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    MaDMaxiBo 27 dakika önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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