Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Beklenen oldu: Microsoft, ChatGPT’nin arkasındaki OpenAI’a milyarlarca dolar yatırım yaptı

    Micorosft ve OpenAI’ın ortaklığı genişlemeye devam ediyor. ChatGPT ve DALL-E gibi popüler yapay zeka sistemlerini geliştiren OpenAI, Microsoft’tan milyarlarca dolar büyüklüğünde bir yatırım aldı.
    2
    Beklenen oldu! Microsoft, OpenAI’a milyarlarca dolar yatırım yapt Tam Boyutta Gör
    Microsoft son zamanlarda 10 binden fazla çalışanını işten çıkarmasıyla gündeme gelmişti. Firmanın Xbox ve Bethesda’daki personellerini etkileyen işten çıkarmaları VR ve AR ekiplerinin tamamını etkilemişti. Ancak kısa bir süre önce Microsoft ve OpenAI, yapay zeka alanında yeni bir ortaklığa girdiklerini duyurdu.

    Microsoft, milyarlarca dolarlık OpenAI ortaklığını duyurdu

    Bilindiği üzere OpenAI, DALL-E, ChatGPT ve GPT-3 gibi yapay zeka ve dil modellerinin arkasındaki yapay zeka şirketi konumunda. Şirketin son yıllarda ortaya koyduğu ürünler adete yapay zeka sektörü için standartları belirledi diyebiliriz. Öte yandan OpenAI’ın Microsoft ile olan ortaklığının kapsamı da kısa süre önce daha da derinleştirildi. Microsoft, yapmış olduğu açıklamada "OpenAI ile uzun vadeli ortaklığını çok yıllı, milyarlarca dolarlık bir yatırımla" genişlettiğini duyurdu.

    Hem OpenAI hem de Microsoft yatırımın net boyutunu açıklamıyor. Ancak daha önceki haberlerimizde Microsoft’ın 10 milyar dolarlık bir yatırım yapacağını ve OpenAI’ın yüzde 49’una sahip olabileceğini aktarmıştık.

    Öte yandan Microsoft, 2019 ve 2021 yıllarında da OpenAI’a birkaç milyar dolarlık yatırımlar yapmış ve şirketin ilerlemesini desteklemişti. OpenAI, geliştirdiği ürünler için Microsoft’un Azure ve süper bilgisayarlarını kullanırken Microsoft ise OpenAI’ın ürünlerini kendi sistemlerine entegre etmeye çalışıyor.

    Tüketici ve kurumsal ürünlere entegre edilecek

    Beklenen oldu! Microsoft, OpenAI’a milyarlarca dolar yatırım yapt Tam Boyutta Gör
    Yeni duyurulan multi-milyar dolarlık ortaklık ile birlikte Microsoft, OpenAI modellerini tüketici ve kurumsal ürünlerine entegre edeceğini söylüyor. Microsoft Başkanı ve CEO'su Satya Nadella, yatırım hakkında "Ortaklığımızın bu sonraki aşamasında, sektörler genelindeki geliştiriciler ve kuruluşlar, uygulamalarını oluşturmak ve çalıştırmak için Azure ile en iyi yapay zeka altyapısına, modellerine ve araç zincirine erişebilecek." ifadelerini kullandı.

    Açıkçası Microsoft’un OpenAI hamlesi son derece yerinde bir girişim gibi duruyor. Google, bir süre önce yapay zeka konusunda geride kaldıklarını ve OpenAI’ın ürünlerinden endişe duyduklarını açıklamıştı. Öte yandan Microsoft ise bu alanda güçlü yatırımlar yapıyor. Öyle ki, Microsoft’un ChatGPT'yi Bing'e dahil etmek gibi bir düşüncesi olduğu iddia edilmişti. Microsoft’un şirketin yapay zeka ürünlerini Office’e de entegre etme planları bulunuyor. Son olarak ise Microsoft, OpenAI teknolojilerinin entegre edildiği Azure OpenAI Service’i genel kullanıma sunulmuştu.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dikey iniş kalkışlı: Bayraktar DİHA

    Profil resmi
    ChelseaNy 2 gün önce

    2023'te 2021 verisi yayınlamak mı ?

    Profil resmi
    cunkurd 5 gün önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi POCO M4 Pro
    Xiaomi POCO M4 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS X515EP-EJ339
    ASUS X515EP-EJ339
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız