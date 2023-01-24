Beklenen oldu: Microsoft, ChatGPT’nin arkasındaki OpenAI’a milyarlarca dolar yatırım yaptı

Tam Boyutta Gör Microsoft son zamanlarda 10 binden fazla çalışanını işten çıkarmasıyla gündeme gelmişti. Firmanın Xbox ve Bethesda’daki personellerini etkileyen işten çıkarmaları VR ve AR ekiplerinin tamamını etkilemişti. Ancak kısa bir süre önce Microsoft ve OpenAI, yapay zeka alanında yeni bir ortaklığa girdiklerini duyurdu.

Microsoft, milyarlarca dolarlık OpenAI ortaklığını duyurdu

Bilindiği üzere OpenAI, DALL-E, ChatGPT ve GPT-3 gibi yapay zeka ve dil modellerinin arkasındaki yapay zeka şirketi konumunda. Şirketin son yıllarda ortaya koyduğu ürünler adete yapay zeka sektörü için standartları belirledi diyebiliriz. Öte yandan OpenAI’ın Microsoft ile olan ortaklığının kapsamı da kısa süre önce daha da derinleştirildi. Microsoft, yapmış olduğu açıklamada "OpenAI ile uzun vadeli ortaklığını çok yıllı, milyarlarca dolarlık bir yatırımla" genişlettiğini duyurdu.

Hem OpenAI hem de Microsoft yatırımın net boyutunu açıklamıyor. Ancak daha önceki haberlerimizde Microsoft’ın 10 milyar dolarlık bir yatırım yapacağını ve OpenAI’ın yüzde 49’una sahip olabileceğini aktarmıştık.

Öte yandan Microsoft, 2019 ve 2021 yıllarında da OpenAI’a birkaç milyar dolarlık yatırımlar yapmış ve şirketin ilerlemesini desteklemişti. OpenAI, geliştirdiği ürünler için Microsoft’un Azure ve süper bilgisayarlarını kullanırken Microsoft ise OpenAI’ın ürünlerini kendi sistemlerine entegre etmeye çalışıyor.

Tüketici ve kurumsal ürünlere entegre edilecek

Tam Boyutta Gör Yeni duyurulan multi-milyar dolarlık ortaklık ile birlikte Microsoft, OpenAI modellerini tüketici ve kurumsal ürünlerine entegre edeceğini söylüyor. Microsoft Başkanı ve CEO'su Satya Nadella, yatırım hakkında "Ortaklığımızın bu sonraki aşamasında, sektörler genelindeki geliştiriciler ve kuruluşlar, uygulamalarını oluşturmak ve çalıştırmak için Azure ile en iyi yapay zeka altyapısına, modellerine ve araç zincirine erişebilecek." ifadelerini kullandı.

Google, ChatGPT rakibi için yoğun bir çaba harcıyor 1 gün önce eklendi

Açıkçası Microsoft’un OpenAI hamlesi son derece yerinde bir girişim gibi duruyor. Google, bir süre önce yapay zeka konusunda geride kaldıklarını ve OpenAI’ın ürünlerinden endişe duyduklarını açıklamıştı. Öte yandan Microsoft ise bu alanda güçlü yatırımlar yapıyor. Öyle ki, Microsoft’un ChatGPT'yi Bing'e dahil etmek gibi bir düşüncesi olduğu iddia edilmişti. Microsoft’un şirketin yapay zeka ürünlerini Office’e de entegre etme planları bulunuyor. Son olarak ise Microsoft, OpenAI teknolojilerinin entegre edildiği Azure OpenAI Service’i genel kullanıma sunulmuştu.

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Beklenen oldu! Microsoft, OpenAI’a milyarlarca dolar yatırım yapt