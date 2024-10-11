Xbox oyunları doğrudan Android uygulamasından alınabilecek

Xbox oyunları artık Android’de
Xbox başkanı Sarah Bond, bu gelişme ile ilgili sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “Mahkemenin ABD'de Google'ın mobil mağazasını açma kararı daha fazla seçenek ve esneklik sağlayacak. Amacımız daha fazla oyuncunun daha fazla cihazda oyun oynamasına olanak sağlamak, bu nedenle Kasım ayından itibaren oyuncuların Xbox oyunlarını doğrudan Android'deki Xbox Uygulaması üzerinden oynayabileceklerini ve satın alabileceklerini paylaşmaktan heyecan duyuyoruz.” dedi.
ABD'de Google Play Store’a karşı açılan dava sonucunda, Google’ın uygulama mağazası üzerindeki tekelci yapısı yasa dışı ilan edildi. Mahkeme, Google’ın geliştiricilere kendi ödeme sistemini dayatmasının yasa dışı olduğuna karar vererek, şirketi bu uygulamayı sonlandırmaya zorladı. Bu karar doğrultusunda, Google’ın rakip üçüncü parti uygulama mağazalarını da Play Store’a dahil etmesi gerekecek.
Ayrıca, entegre Xbox Cloud Gaming özellikleri sayesinde, oyuncular satın aldıkları oyunları doğrudan cihazlarında anında oynayabilecekler. İlginç bir şekilde, Microsoft’un Android mobil uygulaması üzerinden daha önce neden oyun satışını yapmadığı hala net değil. Steam ya da PlayStation Store gibi platformlarda bu tarz bir satış sistemi bulunurken, Microsoft bu konuda uzun süredir bir istisna olarak kalmıştı.
Tarayıcı tabanlı Xbox mağazası yolda
Microsoft, ayrıca tarayıcı tabanlı bir Xbox mobil mağazası üzerinde de çalışıyor. Bu mağaza, başlangıçta şirketin stüdyolarından çıkan mobil oyunlara odaklanacak ve ilerleyen süreçte oyun içi içerikler ve özel fırsatlar da sunacak. Temmuz ayında planlanan bu mağazanın lansmanı ertelenmiş olsa da, Microsoft’un Ağustos ayında yaptığı açıklamaya göre testler başlamış durumda ve çalışmalar hızla ilerliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.