Xbox oyunları doğrudan Android uygulamasından alınabilecek

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Tam Boyutta Gör Microsoft, bir ABD mahkemesinin Google’a karşı aldığı önemli bir kararın ardından, Kasım ayı itibarıyla Android kullanıcılarına Xbox oyunlarını doğrudan mobil cihazları üzerinden satın alma ve oynama imkânı sunacağını duyurdu. Bu hamle, Google Play Store üzerindeki tekelci yapıyı kırarak, üçüncü taraf uygulama mağazalarının daha fazla söz sahibi olmasının önünü açan kararın bir sonucu olarak öne çıkıyor.

Xbox oyunları artık Android’de

Xbox başkanı Sarah Bond, bu gelişme ile ilgili sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “Mahkemenin ABD'de Google'ın mobil mağazasını açma kararı daha fazla seçenek ve esneklik sağlayacak. Amacımız daha fazla oyuncunun daha fazla cihazda oyun oynamasına olanak sağlamak, bu nedenle Kasım ayından itibaren oyuncuların Xbox oyunlarını doğrudan Android'deki Xbox Uygulaması üzerinden oynayabileceklerini ve satın alabileceklerini paylaşmaktan heyecan duyuyoruz.” dedi.

ABD'de Google Play Store’a karşı açılan dava sonucunda, Google’ın uygulama mağazası üzerindeki tekelci yapısı yasa dışı ilan edildi. Mahkeme, Google’ın geliştiricilere kendi ödeme sistemini dayatmasının yasa dışı olduğuna karar vererek, şirketi bu uygulamayı sonlandırmaya zorladı. Bu karar doğrultusunda, Google’ın rakip üçüncü parti uygulama mağazalarını da Play Store’a dahil etmesi gerekecek.

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Ayrıca, entegre Xbox Cloud Gaming özellikleri sayesinde, oyuncular satın aldıkları oyunları doğrudan cihazlarında anında oynayabilecekler. İlginç bir şekilde, Microsoft’un Android mobil uygulaması üzerinden daha önce neden oyun satışını yapmadığı hala net değil. Steam ya da PlayStation Store gibi platformlarda bu tarz bir satış sistemi bulunurken, Microsoft bu konuda uzun süredir bir istisna olarak kalmıştı.

Tarayıcı tabanlı Xbox mağazası yolda

Microsoft, ayrıca tarayıcı tabanlı bir Xbox mobil mağazası üzerinde de çalışıyor. Bu mağaza, başlangıçta şirketin stüdyolarından çıkan mobil oyunlara odaklanacak ve ilerleyen süreçte oyun içi içerikler ve özel fırsatlar da sunacak. Temmuz ayında planlanan bu mağazanın lansmanı ertelenmiş olsa da, Microsoft’un Ağustos ayında yaptığı açıklamaya göre testler başlamış durumda ve çalışmalar hızla ilerliyor.

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