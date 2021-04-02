Xbox oyunlarında Bahar İndirimi başladı! %70'e varan fırsatlar

Epic Games, PlayStation derken Xbox'ta da bahar indirimleri başladı. Bahar İndirimi başlığı altında başlayan indirimlerde %70'a kadar varan fırsatlar mevcut.
Ayrıca Bkz. "FIFA 21, EA Play'e ekleniyor; Xbox Game Pass sahipleri de oynayabilecek"
İndirimlere baktığımızda birçok büyük şirketin en popüelr oyunlarının indirime girdiğini görebiliyoruz. İndirimler 16 Nisan'a kadar devam edecek. Tüm indirimlerin bulunduğu sayfayı burada bulabilirsiniz. Öne çıkan oyunları da aşağıda bulabilirsiniz.
Öne Çıkan Oyunlar
- DOOM Eternal - 188,10 TL
- Call of Duty®: Modern Warfare - 354,37 TL
- Assassin's Creed Valhalla - 390,00 TL
- NBA 2K21 - 149,70 TL
- Watch Dogs:® Legion - 300,00 TL
- Forza Horizon 4 Ultimate Edition - 367,95 TL
- FIFA 21 Ultimate Sürüm - 279,60 TL
- Grand Theft Auto V Premium Edition - 82,50 TL
- HITMAN 3 - 195,00 TL
- Red Dead Redemption 2 - 211,05 TL
- STAR WARS™: Squadrons - 139,00 TL
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proya ssd taktığım için burdan devam ediyorum. ps de sadece oynadığım oyun division 2 özel oyunlarında içine ettiği için bu ps tarafındaki son konsolum bundan sonra series x den devam edeceğim
ayrıca ps4 prom samsung ssd li çok hızlı beyaz renk şarj istasyonu dikey tutma aparatı ve horizon oyunu var almak isteyen olursa 3800 tl
400 tl ye 1 kişi alıcagına 100tl olsa 5 10 kişi alsa daha karlı olmazmı onlar için.
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