Xbox oyunlarında Bahar İndirimi başladı! %70'e varan fırsatlar

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Epic Games, PlayStation derken Xbox'ta da bahar indirimleri başladı. Bahar İndirimi başlığı altında başlayan indirimlerde %70'a kadar varan fırsatlar mevcut.

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İndirimlere baktığımızda birçok büyük şirketin en popüelr oyunlarının indirime girdiğini görebiliyoruz. İndirimler 16 Nisan'a kadar devam edecek. Tüm indirimlerin bulunduğu sayfayı burada bulabilirsiniz. Öne çıkan oyunları da aşağıda bulabilirsiniz.

Öne Çıkan Oyunlar

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