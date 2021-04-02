Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xbox oyunlarında Bahar İndirimi başladı! %70'e varan fırsatlar

    Xbox'ın dijital mağazası üzerinden yeni bir indirim başladı. Bahar İndirimi adı altında başlayan indirimlerde %70 oranında tasarruf imkanı bulunuyor.
    02 Nisan 2021, 13:15 (Güncellendi, 03 Nisan, 13:52)
    7,2b
    1
    34
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    10

    Xbox oyunlarında Bahar İndirimi başladı! %70'e varan fırsatlar
    Tam Boyutta Gör

    Epic Games, PlayStation derken Xbox'ta da bahar indirimleri başladı. Bahar İndirimi başlığı altında başlayan indirimlerde %70'a kadar varan fırsatlar mevcut.

    Ayrıca Bkz. "FIFA 21, EA Play'e ekleniyor; Xbox Game Pass sahipleri de oynayabilecek"

    İndirimlere baktığımızda birçok büyük şirketin en popüelr oyunlarının indirime girdiğini görebiliyoruz. İndirimler 16 Nisan'a kadar devam edecek. Tüm indirimlerin bulunduğu sayfayı burada bulabilirsiniz. Öne çıkan oyunları da aşağıda bulabilirsiniz. 

    Öne Çıkan Oyunlar



    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Akıllı tarım robotu: Farmbot Genesis

    Bloodin 1 gün önce

    Daha çok tarıma değil de hobi bahçesine otomasyon getirmiş, benim yerime robot ekecekse "hobi bahçesi" olmuyor zaten adı da...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    çok indirim varmış hepsini sepete ekledim sipariş veriyorum
    Yanıtla +18
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    JustNaggy 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Haha yaptuğınız habercilik bile beceriksiz
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Haha yaptuğınız habercilik bile beceriksiz
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +12
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    U UnknownMan01 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Forzanın ultimate edition'ınını steamde 150tl'ye satıp kendi mağazanda 367tl'ye satmak
    3 Yanıt Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (26) Yorum Yaz Forumda Gör
    BlackTower_35 (İlkay SON) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Rdr2 mtc de 166 TL
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    P Proprietor (Akif Altun) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    gta 5 yeni nesil güncellemesi bedava olacağını bilsem alırdımda şimdi alıp bir kaç ay sonra tekrar yeni nesil güncellemesine para vermek istemiyorum
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    classlord (Murat ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    konsol almayı düşünen arkadaşlar kesinlikle bir dakika bile düşünmeden xbox alın ben bunu ps4 pro sahibi olarak söylüyorum. minecraft dungeons alıyım dedim oyun ps4 de 140 tl. xbox da bedava gamepass direk eklenmiş.
    proya ssd taktığım için burdan devam ediyorum. ps de sadece oynadığım oyun division 2 özel oyunlarında içine ettiği için bu ps tarafındaki son konsolum bundan sonra series x den devam edeceğim

    ayrıca ps4 prom samsung ssd li çok hızlı beyaz renk şarj istasyonu dikey tutma aparatı ve horizon oyunu var almak isteyen olursa 3800 tl
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    RDR2'yi daha yeni almıştım keşke bekleseydim sadge
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Philipp_Plein (Philipp Plein) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Haberi yapan editörün acil göz doktoruna gitmesi gerek
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Kartal Göz (Ölü Ceset) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    İndirimlere bak çay demle.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    M micropod (sarper şaşmaz) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    13 mart günü AC valhallayi KDV dahil 329tl ye aldım xbox için. Bu bindirim olmuş indirim adı altında
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    canlee89 (Can Can) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) micropod
    Hiçbir Ubisoft oyunu o parayı etmez o oyunun hakkı en fazla 100 lira
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Cyanocita (Mehmet Kagan) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Read Dead Redemption 2, Witcher 3, Metro Bundle ve Tomb Raider: Definitive Edition aldım. Yeter ağam ben iptalim
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    encuni (mesut karas) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    cok merak edıyorum verdikleri alt tarafı bı oyun keyi değilmi,yapımcıya giren cıkan yok ne var yani Türkiyeye özel olarak bölgesel fiyatlandırma yapsalar steam gibi.

    400 tl ye 1 kişi alıcagına 100tl olsa 5 10 kişi alsa daha karlı olmazmı onlar için.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    K kbere (Önder D) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Özet: Game Passi olanın bakmasına bile gerek olmayan bir haber. İndirimler nasıl bilmiyorum. Çünkü bu tarz indirimlerde özellikle eski oyunalarda güzel indirimler olabiliyor
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Whippoorwill +151 Santiago Munez +128 MaximillianFoe +126 joven +101 Schtroumpf Grognon +98 sdbz +95 WB +83 ahmetkaraci +78 MajorWindows +61 Mitokondri Kristası +53
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 MrHamilton ilk kez +228 2 yimmasabi ilk kez +190 3 Elektrikliarabasever ilk kez +182
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    7217 kez okundu.
    23 kişi, toplam 26 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    xbox, xbox indirim ve
    4 etiket daha xbox one xbox store fırsatlar Yazılım
    Facebook Sayfası246,1b
    Twitter Profili100,2b
    Instagram Sayfası46,3b
    YouTube Kanalı318b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Twitter yakında Spaces'ın masaüstü sürümünü tanıtacak 1 hf. Haftalık Film Önerisi 19: High Life 1 hf. Microsoft, Windows 10'da üçüncü parti sürücüleri izole edecek: Peki ama neden? 1 hf. LG önümüzdeki hafta mobil bölümünü kapattığını duyurabilir 1 hf. Çin Merkez Bankası’ndan Bitcoin ve Dijital Yuan açıklaması 1 hf. Huawei Sound akıllı hoparlör nihayet Avrupa’da satışa çıkıyor 1 hf. Sony Xperia etkinliği 14 Nisan tarihinde 1 hf. Türkiye’de BioNTech/Pfizer koronavirüs aşısı uygulanmaya başladı 1 hf. Lenovo Legion 2 Pro özellikleri detaylanıyor 1 hf. Akıllı telefon olmadan arama yapabilen akıllı saat Amazfit GTR 2 eSIM tanıtıldı 1 hf. Apple Arcade sistemine 30'dan fazla yeni oyun eklendi: NBA 2K21, Don't Starve ve daha fazlası 1 hf. Yeni nesilde tercihiniz hangisi? PS5 vs Xbox Series vs PC 1 hf. Yeni görseller BMW CE 04 elektrikli motosikletin üretime yaklaştığını gösteriyor 1 hf. realme X7 Pro Extreme Edition tanıtıldı: İşte fiyatı 1 hf. Hem şık hem de kaliteli akıllı saat | Huawei Watch GT2 Pro inceleme 1 hf. Huawei Mobil Servisleri, en büyük üçüncü mobil uygulama ekosistemi oldu 1 hf. The Last of Us dizisinin çekimleri Temmuz 2021'de başlıyor 1 hf. 2021 Mart otomobil satışlarında Volkswagen zirvede 1 hf. Apple sağlık odaklı ürünleri için deneyimli kardiyolog arıyor 1 hf. Apple parmak izi verisi toplayan uygulamaları reddetmeye başladı 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Xbox oyunlarında Bahar İndirimi başladı! %70'e varan fırsatlar Sonraki Bilim insanları kurbağa kök hücrelerini, hafızası olan canlı robota dönüştürdü 1 hf. Türkiye otomotiv pazarı mart ayında son 10 yılın rekorunu kırdı 1 hf. Merakla beklenen The Suicide Squad filminden bir fragman daha paylaşıldı 1 hf. iPhone SE 2022 modeli 5G desteği ile gelebilir 1 hf. Dying Light 2, PS5 ve Xbox Series X’te 4K, 60 FPS ve ışın izleme modları hedefliyor 1 hf. Opera, M1 işlemcili Mac'ler için yerel destek aldı: 2 kat daha hızlı Opera deneyimi 1 hf. Xiaomi Surge C1 görüntü işlemcisi neler sunuyor? 1 hf. Uncharted filmi bir kez daha ertelendi 1 hf. Eski SEC Başkanı'ndan Bitcoin açıklaması 1 hf. Çok oyunculu korku oyunu Secret Neighbor, iOS cihazlara geliyor 1 hf. ADATA XPG markası yeni dizüstüsünü tanıttı 1 hf. Teknolojik Sefer Tası: Heatbox 1 hf. Google Play, cihazda hangi uygulamaların yüklü olduğunu gösteren uygulamaları sınırlıyor 1 hf. Başarılı çizgi roman serisinden uyarlanan Batman: The Long Halloween'in seslendirme kadrosu belli oldu 1 hf. Hindistan yonga üretimi için milyarlarca dolar ayırdı 1 hf. Realme, 50W mini SuperDart Charger'ı duyurdu 1 hf. District 9 yönetmeninin yeni korku filmi Demonic'in yayın tarihi açıklandı 1 hf. PS Store'un kapatılma kararının ardından birçok PS Vita oyunu iptal edildi 1 hf. Global iletişim liderlerinden Nokia, Dünya devlerine İstanbul’dan teknik destek sağlıyor 1 hf. "Çip krizi ikinci el otomobil fiyatlarını artırabilir" Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız