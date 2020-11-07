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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xbox özel oyunu Halo'nun dizi uyarlamasının yönetmeni projeyi bıraktı

    Xbox markasının en önemli oyun serilerinden biri olan Halo'dan uyarlanan televizyon dizisinin yönetmeni Cobid-19 sebebiyle projeyi bıraktı. Dizinin 2021 yılında yayınlanması bekleniyor.
    4 gün
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Xbox özel oyunu Halo'nun dizi uyarlamasının yönetmeni projeyi bıraktı
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    2001 yılında yayınlanan Halo: Combat Evolved ile başlatılan Halo oyun serisi, bugün Xbox'ın en önemli oyun serilerinden birisi. Birkaç yıldır da oyundan uyarlanan bir dizi üzerinde çalışılıyor. Ne yazık ki diziden kötü bir haber geldi.

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    Daha önce Ash vs Evil Dead, Power ve Strike Back gibi yapımların yönetmenliğini yapan M.J. Bassett, Halo dizisinin de yönetmenliğini yapacaktı ancak geçtiğimiz günlerde The Hollywood Reportar ile röportaj yapan yönetmen kötü haberi verdi. Covid-19 salgını dolayısıyla yaşanılan takvim değişikliği sebebiyle projeye devam edemeyeceğini ve projeden ayrıldığını açıkladı.

    Her ne kadar bu üzücü bir haber olsa da henüz dizi için bir erteleme yok, hala 2021 yılı içerisinde yayınlanması bekleniyor. Ayrıca M.J. Bassett, dizinin oyuncularına ve dizinin senaryosuna büyük övgüler yağdırdı. Halo dizisi 26. yüzyılda gerçekleşen United Nations Space Command'in savaşına odaklanacak. 

    Dizinin yeni yönetmeni henüz belli değil. Oyuncu kadrosunda ise Pablo Schreiber, Shabana Azmi, Natasha Culzac, Björn Freiberg, Olive Gray, Yerin Ha ve Bentley Kalu gibi isimler bulunuyor.



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    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    1 saat önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    dımmışali (durmuş bahça) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Bakalım sırada hangi oyunun dizisine başlayacaklar.
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    gun (Gün Oksay) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Halen dizi filan çekebiliyorlar olması falan mucize günde 1200 kişi ölüyor 120 bin vaka var.
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    shalashaska (ahmet ahmet) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu Halo'nun gaderi kötü...
    https://www.youtube.com/watch?v=bR1cOz65RL4
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    tobepeople 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Merak ediyorsanız Youtube'u açın izleyin Halo oyunlarını başından itibaren ya da animesi var açın izleyin. Oyunlarını hiç oynamadım veya izlemedim ama animesi ortalama üzerindeydi.
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