Xbox özel oyunu Halo'nun dizi uyarlamasının yönetmeni projeyi bıraktı

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2001 yılında yayınlanan Halo: Combat Evolved ile başlatılan Halo oyun serisi, bugün Xbox'ın en önemli oyun serilerinden birisi. Birkaç yıldır da oyundan uyarlanan bir dizi üzerinde çalışılıyor. Ne yazık ki diziden kötü bir haber geldi.

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Daha önce Ash vs Evil Dead, Power ve Strike Back gibi yapımların yönetmenliğini yapan M.J. Bassett, Halo dizisinin de yönetmenliğini yapacaktı ancak geçtiğimiz günlerde The Hollywood Reportar ile röportaj yapan yönetmen kötü haberi verdi. Covid-19 salgını dolayısıyla yaşanılan takvim değişikliği sebebiyle projeye devam edemeyeceğini ve projeden ayrıldığını açıkladı.

Her ne kadar bu üzücü bir haber olsa da henüz dizi için bir erteleme yok, hala 2021 yılı içerisinde yayınlanması bekleniyor. Ayrıca M.J. Bassett, dizinin oyuncularına ve dizinin senaryosuna büyük övgüler yağdırdı. Halo dizisi 26. yüzyılda gerçekleşen United Nations Space Command'in savaşına odaklanacak.

Dizinin yeni yönetmeni henüz belli değil. Oyuncu kadrosunda ise Pablo Schreiber, Shabana Azmi, Natasha Culzac, Björn Freiberg, Olive Gray, Yerin Ha ve Bentley Kalu gibi isimler bulunuyor.

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