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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xbox, PS5'in daha iyi çalıştığı bazı oyunlardaki performans sorunlarını kabul etti

    Microsoft ve Sony'nin yeni nesil konsolu geçtiğimiz haftalarda çıktı ancak Xbox'ın pazarlama sloganı ile konsolun bazı oyunlardaki performansı birbirini desteklemedi.
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    Oyun Konsolları
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Xbox, PS5'in daha iyi çalıştığı bazı oyunlardaki performans sorunlarını kabul etti
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    Microsoft'un yeni nesil konsolları Xbox Series X/S ve Sony'nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5 birkaç hafta önce çıkışını gerçekleştirdi. İki platform da farklı bir slogan ile reklam yaptı. Xbox'ınki ise "dünyanın en güçlü konsolu" oldu. Ancak bazı performanslar bu durumu desteklemiyor.

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    Bildiğiniz gibi Microsoft, Xbox'ı dünyanın en güçlü konsolu olarak tanıttı ve aslında özelliklerine baktığımızda bu slogan doğru da. Ancak ne yazık ki bazı oyunlarda performans sorunları ortaya çıktı ve o oyunlarda PlayStation 5'in daha iyi performans verdiği fark edildi. Özellikle Devil May Cry 5, Assassin's Creed: Valhalla ve Dirt 5'in PlayStation 5'te Xbox Series X'e göre daha iyi performans verdiği görüldü. 

    Microsoft ise geçtiğimiz gün The Verge'e yaptığı açıklamada bu sorunun farkında olduklarını, en iyi denemi sağlamak, sorunları belirlemek ve çözmek için şu anda çalıştıklarını açıkladı. 

    Bu açıklamadan bir süre sonra Assassin's Creed Valhalla için bir yama yayınlandı. Ayrıca Dirt 5'in geliştiricisi de şu anda bir yama üzerinde çalıştıklarını söyledi. 

    Konsolların henüz yeni bir durumda olduğu için bu tarz sorunlar elbette normal. Her nesilde olduğu gibi bu nesilde de neslin farkını en az 1 yıl geçtikten sonra anlayacağız gibi duruyor. 



    https://www.eurogamer.net/articles/2020-11-26-microsoft-acknowledges-xbox-series-x-and-s-performance-issues Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ugah6aiw

    herşeye uçan tabut diye iftira atmakta moda oldu...

    1 gün önce
    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    6 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    6 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    1 hafta önce
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 5 sn. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Sanırım Windows gibi Xbox'ın işletim sistemi de oyun için hantal kalıyor biraz, benim anladığım bu.
    Oyunlar Linux veya genel anlamda Unix tabanlı sistemler üzerinde daha performanslı çalışıyor yanlış bilmiyorsam.

    Teknik bilgisi daha yüksek arkadaşlar daha iyi açıklayabilir durumu.
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    darkaura 33 dk. ( Mesaj Silindi )
    kurumsalda kimse microsoftun eline su dokemez ama is son kullanici urunlerine geldiginde olanca teknolojik altyapisina, tecrubesine ragmen microsoft cuvallamayi bir sekilde basariyor. windows rt, kin one, windows phone, onceki nesil xbox ve kinect de yasananlar hepsi basli basina universitelerde nasil sirket yonetilmez derslerine konu olacak ornekler. genelde ust yonetim kaynaklikli son kullanicinin isteklerini ihtiyaclarini anlayamamasinin sonuclari. xbox in bu neslindede benzer durumlar yasanirsa sasirmam.
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 44 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Sony’e karşı sempatim olduğundan ps5 bana hep daha cazip geliyor. Tabi bir de ps’nin geçmişi de bunun üzerinde etkili
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    classf2re (Emre Mendelyev) 44 dk. ( Mesaj Silindi )
    Ya Microsoft sen dünyanın en büyük yazılım şirketi değil misin? Tuh sana!!! Başka da diyecek bir şey yok.
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    Repaer (Emir Eğricesu) 43 dk. ( Mesaj Silindi ) classf2re
    harbiden bende ona anlam veremiyorum acaba oyun şirketleri ps5 de daha çok sattığı için daha çokmu çalışıyor optimize üzerinde?
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    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 47 dk. ( Mesaj Silindi )
    Zaten karşılaştırmalara bakınca belliydi ps daha iyi performans verdiği Xbox yazılımlarla bu konu düzeltir
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 56 dk. ( Mesaj Silindi )
    Demek ki neymiş önemli olan tabiki donanım ama bunu yazılımla da destekleyebilmek daha önemlisi.
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