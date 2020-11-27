Xbox, PS5'in daha iyi çalıştığı bazı oyunlardaki performans sorunlarını kabul etti

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Microsoft'un yeni nesil konsolları Xbox Series X/S ve Sony'nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5 birkaç hafta önce çıkışını gerçekleştirdi. İki platform da farklı bir slogan ile reklam yaptı. Xbox'ınki ise "dünyanın en güçlü konsolu" oldu. Ancak bazı performanslar bu durumu desteklemiyor.

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Bildiğiniz gibi Microsoft, Xbox'ı dünyanın en güçlü konsolu olarak tanıttı ve aslında özelliklerine baktığımızda bu slogan doğru da. Ancak ne yazık ki bazı oyunlarda performans sorunları ortaya çıktı ve o oyunlarda PlayStation 5'in daha iyi performans verdiği fark edildi. Özellikle Devil May Cry 5, Assassin's Creed: Valhalla ve Dirt 5'in PlayStation 5'te Xbox Series X'e göre daha iyi performans verdiği görüldü.

Microsoft ise geçtiğimiz gün The Verge'e yaptığı açıklamada bu sorunun farkında olduklarını, en iyi denemi sağlamak, sorunları belirlemek ve çözmek için şu anda çalıştıklarını açıkladı.

Bu açıklamadan bir süre sonra Assassin's Creed Valhalla için bir yama yayınlandı. Ayrıca Dirt 5'in geliştiricisi de şu anda bir yama üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Konsolların henüz yeni bir durumda olduğu için bu tarz sorunlar elbette normal. Her nesilde olduğu gibi bu nesilde de neslin farkını en az 1 yıl geçtikten sonra anlayacağız gibi duruyor.

https://www.eurogamer.net/articles/2020-11-26-microsoft-acknowledges-xbox-series-x-and-s-performance-issues

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