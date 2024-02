Xbox diskli oyun satmayı bırakıyor: Avrupa’da Xbox oyunları mağazalardan kaldırılıyor

Tam Boyutta Gör Son yıllarda birçok geliştirici ve yayıncı fiziksel oyun formatını terk etmeye başladı. Bu durum, özellikle koleksiyoncuların canını sıksa da sektör bu yönde adımlar atmaya devam edecek gibi görünüyor. İddialara göre Microsoft, yakında Xbox’ı tamamen dijital oyun pazarına taşıyacak.

The Last of Us Part 3 için çalışmalar başladı 1 gün önce eklendi

Dijital Xbox Series X yolda

Geçtiğimiz günlerde Microsoft, Xbox yapımlarının fiziksel yayınları ile ilgilenen takımı dağıtmıştı. Bu kararın ardından firmanın fiziksel oyun pazarından çekileceği iddia edilmişti. Görünüşe göre Microsoft gerçekten de böyle bir adım atmaya hazırlanıyor.

Tam Boyutta Gör GamesIndustry başkanı Christopher Dring’e göre yayıncılar, Avrupalı perakendecilerin Xbox oyunlarını yeniden stoklamadıklarını söyledi; Dring bunu, sızdırılan dijital Xbox Series X konsoluna ve Avrupa’da fiziksel Xbox oyun satışlarının düşük olmasına bağladı. Dring, Xbox’ın artık dijital bir marka olduğunu ve Microsoft’un fiziksel pazardan çekilmek için adımlar atmasını gerekli bir karar olduğunu belirtti.

Microsoft herhangi bir açıklama yapmadı

Geçtiğimiz haftalarda Xbox’ın fiziksel oyun pazarından çekildiği iddiaları ciddi anlamda artsa da Microsoft ve Xbox henüz bu konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Xbox fiziksel oyun satmayı bırakabilir