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    Anlık Bildirim

    Xbox diskli oyun satmayı bırakıyor: Avrupa’da Xbox oyunları mağazalardan kaldırılıyor

    İddialara göre Microsoft’un Xbox markası yakında fiziksel oyun satışlarını durduracak. Güvenilir kaynaklara göre Avrupa’da teknoloji mağazaları, fiziksel Xbox oyun satışlarını durdurmaya hazırlanıyor.
    Fiziksel Xbox oyunları Tam Boyutta Gör
    Son yıllarda birçok geliştirici ve yayıncı fiziksel oyun formatını terk etmeye başladı. Bu durum, özellikle koleksiyoncuların canını sıksa da sektör bu yönde adımlar atmaya devam edecek gibi görünüyor. İddialara göre Microsoft, yakında Xbox’ı tamamen dijital oyun pazarına taşıyacak.

    Dijital Xbox Series X yolda

    Geçtiğimiz günlerde Microsoft, Xbox yapımlarının fiziksel yayınları ile ilgilenen takımı dağıtmıştı. Bu kararın ardından firmanın fiziksel oyun pazarından çekileceği iddia edilmişti. Görünüşe göre Microsoft gerçekten de böyle bir adım atmaya hazırlanıyor.

    The Verge - Dijital Xbox Series X konsepti Tam Boyutta Gör
    GamesIndustry başkanı Christopher Dring’e göre yayıncılar, Avrupalı perakendecilerin Xbox oyunlarını yeniden stoklamadıklarını söyledi; Dring bunu, sızdırılan dijital Xbox Series X konsoluna ve Avrupa’da fiziksel Xbox oyun satışlarının düşük olmasına bağladı. Dring, Xbox’ın artık dijital bir marka olduğunu ve Microsoft’un fiziksel pazardan çekilmek için adımlar atmasını gerekli bir karar olduğunu belirtti.

    Microsoft herhangi bir açıklama yapmadı

    Geçtiğimiz haftalarda Xbox’ın fiziksel oyun pazarından çekildiği iddiaları ciddi anlamda artsa da Microsoft ve Xbox henüz bu konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Forumdan Konular

    yurtta oda arkadaşımla anlaşamıyorum muhabbet kuşları gagalarını neden birbirine sürter dsg kavrama değişimi fiyatı 2023 makatta kıpırtı hissi top eleven hilesi programsız

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