PlayStation 5 Amazon Türkiye’de ön siparişe açıldı

Sony’nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5, Amazon.com.tr’de ön siparişe açıldı. Sony’nin belirlediği satış fiyatıyla yani 8299 TL’ye ön siparişe sunulan konsol, 19 Kasım 2020 tarihinde gönderilmeye başlanacak.
PlayStation 5, daha önce Türkiye’deki diğer mağazalarda satışa sunulmuştu ancak bu defa müşteriler Amazon güvencesiyle satın alabilecek. Satışa sunulan model PS5’in disk girişli modelli. Disk girişsiz uygun fiyatlı modelin gelecek yıl Türkiye’de satışa sunulması tahmin ediliyor.İlginizi Çekebilir PS5 kutusundan çıkıyor: 'Devasa' konsol tüm ihtişamıyla masada
PlayStation 5 ön sipariş linki
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PS5 kontrolcüsü 1099 TL
PlayStation 5’in kontrolcüsü bazı sitelerde ön siparişe açıldı. Henüz Amazon'da satışa sunulmadı. Sony’nin belirlediği fiyatlara göre PlayStation 5 DualSense kontrolcüsü 1099 TL fiyat etiketine sahip. PS5 HD Kamera aksesuarı 949 TL'ye, PS5 Media Remote isimli kumanda ise 479 TL'ye satılacak.
Güncelleme: Amazon Türkiye ön siparişe açılan PlayStation 5 stoğu tükendi.
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Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL
Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.
Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.
İkinci el araba pazarı gibi bayiden alacaklar 8bin tl ye sonra 10k ya koyacaklar. İster al ister alma stok bizde diyecekler.
Normal tabi şahlanıyoh.
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