PlayStation 5 Amazon Türkiye’de ön siparişe açıldı

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Sony’nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5, Amazon.com.tr’de ön siparişe açıldı. Sony’nin belirlediği satış fiyatıyla yani 8299 TL’ye ön siparişe sunulan konsol, 19 Kasım 2020 tarihinde gönderilmeye başlanacak.

PlayStation 5, daha önce Türkiye’deki diğer mağazalarda satışa sunulmuştu ancak bu defa müşteriler Amazon güvencesiyle satın alabilecek. Satışa sunulan model PS5’in disk girişli modelli. Disk girişsiz uygun fiyatlı modelin gelecek yıl Türkiye’de satışa sunulması tahmin ediliyor.

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PlayStation 5 ön sipariş linki

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PS5 kontrolcüsü 1099 TL

PlayStation 5’in kontrolcüsü bazı sitelerde ön siparişe açıldı. Henüz Amazon'da satışa sunulmadı. Sony’nin belirlediği fiyatlara göre PlayStation 5 DualSense kontrolcüsü 1099 TL fiyat etiketine sahip. PS5 HD Kamera aksesuarı 949 TL'ye, PS5 Media Remote isimli kumanda ise 479 TL'ye satılacak.

Güncelleme: Amazon Türkiye ön siparişe açılan PlayStation 5 stoğu tükendi.

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