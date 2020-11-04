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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PlayStation 5 Amazon Türkiye’de ön siparişe açıldı

    Sony'nin yeni nesil konsolu PS5, Amazon Türkiye'de ön siparişe açıldı. 8299 TL fiyat etiketine sahip konsolu ön sipariş vererek 19 Kasım tarihinde kullanmaya başlayabilirsiniz.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
    18,4b
    4
    49
    Oyun Konsolları
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    5

    PlayStation 5 Amazon Türkiye’de ön siparişe açıldı
    Tam Boyutta Gör

    Sony’nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5, Amazon.com.tr’de ön siparişe açıldı. Sony’nin belirlediği satış fiyatıyla yani 8299 TL’ye ön siparişe sunulan konsol, 19 Kasım 2020 tarihinde gönderilmeye başlanacak.

    PlayStation 5, daha önce Türkiye’deki diğer mağazalarda satışa sunulmuştu ancak bu defa müşteriler Amazon güvencesiyle satın alabilecek. Satışa sunulan model PS5’in disk girişli modelli. Disk girişsiz uygun fiyatlı modelin gelecek yıl Türkiye’de satışa sunulması tahmin ediliyor.

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    PlayStation 5 ön sipariş linki

    Ayrıca Bkz. "İşte PS5'in Türkçe dublajlı çıkış fragmanı"

    PS5 kontrolcüsü 1099 TL

    PlayStation 5’in kontrolcüsü bazı sitelerde ön siparişe açıldı. Henüz Amazon'da satışa sunulmadı. Sony’nin belirlediği fiyatlara göre PlayStation 5 DualSense kontrolcüsü 1099 TL fiyat etiketine sahip. PS5 HD Kamera aksesuarı 949 TL'ye, PS5 Media Remote isimli kumanda ise 479 TL'ye satılacak.

    Güncelleme: Amazon Türkiye ön siparişe açılan PlayStation 5 stoğu tükendi.



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    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    45 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    ti7800 (Eddie Morra) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Fiyatı ayrı bir kenara nedense hiç heyecan duymuyorum. Evdeki PS4 Pro da öyle duruyor. Oyun bile almıyorum. Ara sıra açıp Warzone oynuyorum. 70 TL altı oyunlar vs arada girip bakıyorum alasım yok. PS5 alsam bana ne katacak bilemiyorum. Zaten o kadar para hayatta veremem. Oyun konsolu bu sonuçta.
    Fiyatı ayrı bir kenara nedense hiç heyecan duymuyorum. Evdeki PS4 Pro da öyle duruyor. Oyun bile almıyorum. Ara sıra açıp Warzone oynuyorum. 70 TL altı oyunlar ...
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    4 Yanıt Yanıtla +71
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    sniper23 (Enes Şahinler) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    700 TL oyunu olan konsolu alsan ne olacak ki? PC alın devam edin boş verin konsolları.
    1 Yanıt Yanıtla +30
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    tobepeople 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    PSOne'ı bahşişlerimle, PS2'yi haftalığımla almıştım; ps3'ü yarım aylığımla almıştım, ps4'ü aylığımla almıştım ama PS5'i almayı hayal bile edemiyorum...Tıpkı 80'lilerin 90'larda yaşadığına benziyor: TV Türkiye'ye ilk geldiğinde mahalledeki herkesin satın alan kişinin evinde izlemek için toplandığı gibi; biz de artık sadece youtube'dan oyun videoları izleyeceğiz gibi , tek fark daha az sosyalleşecek olmamamız!
    PSOne'ı bahşişlerimle, PS2'yi haftalığımla almıştım; ps3'ü yarım aylığımla almıştım, ps4'ü aylığımla almıştım ama PS5'i almayı hayal bile edemiyorum...Tıpkı 80'...
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    2 Yanıt Yanıtla +25
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    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (31) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Osiris34 (M. K.) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    35.000 TL olsun. Hak ettiniz.
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    xamaximax 5 gün ( Mesaj Silindi )
    kol fiyatı kol gibi gercekten
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    Orjin Carnibor (Caner Gülcü) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Karaborsacılar almış yine.

    İkinci el araba pazarı gibi bayiden alacaklar 8bin tl ye sonra 10k ya koyacaklar. İster al ister alma stok bizde diyecekler.
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    kartal172 (Cemil ) 6 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Neredeyse asgari ücretin yarısına "kolu" alıyorsunuz...
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    homosapiens17 (Görkem Serbes) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    bizim insanımıza 20.000 TL fiyat çeksen yine alır
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    Mugetsuga 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hemen tükenmiş demek ki en az 10 milyon tane gelmiş.

    Normal tabi şahlanıyoh.
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    dımmışali (durmuş bahça) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Alınır fakat TR den değil.
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    seyhan47 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sadece 499€ verdim ve yanına cod ve speider man aldım toplam 650€ birim para ödedim
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    wtersad (ersad ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Arkadaşlar ben ihtiyaç kredisi çekip aldım 12 taksitle ödeyeceğim en kral pc den daha iyi alet neden almayayım ki. Sırf milletin inadına aldım.
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    ekimutu (iso yeb) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ohh mis yemede yanında yat maaşı dolarla almaya devam yoksa bulgar levasıyla mı alsak
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    18354 kez okundu.
    30 kişi, toplam 31 yorum yazdı.

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