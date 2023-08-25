Baldur's Gate 3 'bu yıl' Xbox'a geliyor

Tam Boyutta Gör Baldur's Gate 3, tartışmasız bu yıl çıkan en iyi oyunlardan birisi ve çoğu kişiye göre de yılın oyunu olmaya aday. Üstelik Baldur's Gate 3 halen konsollara bile çıkış yapmadı. Geliştirici Larian Studios, oyunu çeşitli platformlarda yayınlamak için "hazır olduğunda çıkacak" yaklaşımını benimsiyor. Bu ayın başlarında erken erişimden çıktığında Windows'ta anında dev bir “hit” haline gelen Baldur's Gate 3, 6 Eylül'de PlayStation 5 ve macOS'a çıkış yapacak. Xbox için kesin çıkış tarihi henüz belli değil, ancak Larian sonunda devasa RPG'nin bu yıl içinde Microsoft'un konsollarına geleceğini doğruladı.

Baldur's Gate 3, yıl bitmden Xbox'a geliyor

Larian'ın Xbox çıkışını ertelemesinin (ve böylece Baldur's Gate III'ü sınırlı bir süre için PlayStation konsoluna özel hale getirmesinin) ana nedeni, Microsoft'un Series S ve Series X'te özellik eşitliğine sahip oyunlarla ilgili kurallarıydı. Microsoft, kendi konsollarına gelen her oyununu Series S ve X’te aynı özellikleri sunmasını istiyor ancak donanım farkı geliştiricileri zorluyor.

Call Of Duty, Xbox Game Pass'e hemen gelmeyecek! 1 gün önce eklendi

Larian Studios'un yayıncılık direktörü Michael Douse geçen ay X'te (eski adıyla Twitter) yaptığı açıklamada “Xbox'ta piyasaya çıkmamızı engelleyen herhangi bir özel anlaşmamız yok. Sorun teknik bir engel. Bölünmüş ekran özelliğini kaldıramayız çünkü özellik eşitliği ile piyasaya sürmek zorundayız ve bu yüzden onu çalışır hale getirmeye çalışıyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.

Larian CEO'su ve Baldur's Gate III yönetmeni Swen Vincke, Gamescom'da Microsoft Gaming CEO'su Phil Spencer ile görüştükten sonra “Baldur's Gate 3'ü bu yıl Xbox oyuncularına sunmamızı sağlayacak bir çözüm bulduk, bu uzun süredir üzerinde çalıştığımız bir şeydi” açıklamasını yaptı. Vincke, Spencer'ın Larian'a Series S ve Series X arasında özellik eşitliğine sahip olma konusunda bir istisna tanıdığını ima etti. Daha az güçlü olan Series S'te Baldur's Gate III bölünmüş ekran moduna sahip olmayacak, ancak Series X bu özellik bulunacak. Steam ve iki konsol arasında çapraz kayıt ilerlemesi de desteklenecek. Çok büyük bir stüdyo olmasa da Larian Studios, milyonlarca kelime barındıranBaldur's Gate 3'ü Türkçe yerelleştirme ile sunmuştu. Oyunun Steam fiyatı ise 799 TL.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Baldur's Gate 3 'bu yıl' Xbox'a geliyor