Baldur's Gate 3 'bu yıl' Xbox'a geliyor

Baldur's Gate 3, yıl bitmden Xbox'a geliyor
Larian'ın Xbox çıkışını ertelemesinin (ve böylece Baldur's Gate III'ü sınırlı bir süre için PlayStation konsoluna özel hale getirmesinin) ana nedeni, Microsoft'un Series S ve Series X'te özellik eşitliğine sahip oyunlarla ilgili kurallarıydı. Microsoft, kendi konsollarına gelen her oyununu Series S ve X’te aynı özellikleri sunmasını istiyor ancak donanım farkı geliştiricileri zorluyor.
Larian Studios'un yayıncılık direktörü Michael Douse geçen ay X'te (eski adıyla Twitter) yaptığı açıklamada “Xbox'ta piyasaya çıkmamızı engelleyen herhangi bir özel anlaşmamız yok. Sorun teknik bir engel. Bölünmüş ekran özelliğini kaldıramayız çünkü özellik eşitliği ile piyasaya sürmek zorundayız ve bu yüzden onu çalışır hale getirmeye çalışıyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.
Larian CEO'su ve Baldur's Gate III yönetmeni Swen Vincke, Gamescom'da Microsoft Gaming CEO'su Phil Spencer ile görüştükten sonra “Baldur's Gate 3'ü bu yıl Xbox oyuncularına sunmamızı sağlayacak bir çözüm bulduk, bu uzun süredir üzerinde çalıştığımız bir şeydi” açıklamasını yaptı. Vincke, Spencer'ın Larian'a Series S ve Series X arasında özellik eşitliğine sahip olma konusunda bir istisna tanıdığını ima etti. Daha az güçlü olan Series S'te Baldur's Gate III bölünmüş ekran moduna sahip olmayacak, ancak Series X bu özellik bulunacak. Steam ve iki konsol arasında çapraz kayıt ilerlemesi de desteklenecek. Çok büyük bir stüdyo olmasa da Larian Studios, milyonlarca kelime barındıranBaldur's Gate 3'ü Türkçe yerelleştirme ile sunmuştu. Oyunun Steam fiyatı ise 799 TL.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.