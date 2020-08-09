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    Epic Games toplamda 1.78 milyar dolar yatırım aldı

    Gelecek ile ilgili pek çok önemli planı olan Epic Games çıktığı son yatırım turundan 1.78 milyar dolar elde etmeyi başardı. Sony de 250 milyon dolar katkı yaptı.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Epic Games toplamda 1.78 milyar dolar yatırım aldı
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    Oyun dünyasının köklü ve popüler stüdyolarından Epic Games son dönemdeki yükselişinin meyvelerini topluyor. Fortnite, Epic Games mağazası ve Unreal Engine 5 gibi çıkışları yatırımcıların ilgisini çekiyor.

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    Dev finansman

    Epic Games bir süredir yeni bir yatırım kaynağı için yatırımcılarla görüşme turları yapıyordu. Sony’nin de 250 milyon dolar ile katkı yaptığı bu son yatırım turlarında firmanın elde ettiği miktar 1.78 milyar dolara ulaştı. Toplamda pazar değeri ise 17 milyar doları geçti. 

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    Sony haricinde Baillie Gifford, KKR ve Smash Ventures gibi devler de firmaya yatırım yaptı. Yatırımlar sonrasında Tim Sweeney yine Epic Games stüdyolarının yegane sahibi olmaya devam edecek.

    Epic Games aldığı bu devasa yatırım ile mevcut teknolojilerini daha da ileriye götürmeyi planlıyor. Gerçek zamanlı Unreal Engine ile hazırlanan film efektleri, Epic Games mağazası ve Fortnite gibi oyunlarda oyuncuları birbirine bağlayan servisler başrolde.



    https://www.techpowerup.com/270739/epic-games-announces-usd-1-78-billion-funding-round Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    S.T.A.L.K.E.R. 1 hf.
    Özellikle çinliler saolsun epic games onlar sayesinde bu durumda. Varsın alsın yatırım steam kullanmaya devam.
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    msavul4434 (Mustafa Savul) 1 hf.
    Adamlar bizim oyun firmasının satışı kadar yatırım alabiliyor. Küreselleşmek böyle bişi sanırım.
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