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    Xbox Series S performans güncellemesine kavuşuyor

    Yeni nesil konsolların en küçüğü ve ucuzu olan Xbox Series S, performans geliştirecek güncellemeye kavuşuyor. Artık Series S, geliştiriciler için daha fazla belleğe erişim sunacak.
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    Xbox Series S performans iyileştirmelerine kavuşuyor
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    Microsoft, Xbox Series X ile beraber Xbox Series S’i de tanıtarak yeni nesil konsol pazarına farklı bir giriş yapmıştı. Series S, ucuz fiyatı ve küçük hacmi ile dikkat çekse de performans anlamında PS5 ve Series X’in çok gerisinde kalıyor. CPU bakımından neredeyse Series X ile aynı performansı sunan Series S, grafik ve RAM konusunda abisinin oldukça gerisinde kalıyor. Geliştiriciler tarafından gelen şikayetlerin üzerine Microsoft, Series S için yeni bir performans güncellemesi yayınladı.

    Series S’in kullanılabilir belleği artıyor

    Yeni Game Development Kit güncellemesi yayınlayan Microsoft, Series S’in kullanılabilir belleğini arttırdığını duyurdu. 10GB RAM ile gelen cihaz, geliştiriciler için yalnızca 8GB belleğe izin veriyordu ancak yeni güncelleme ile geliştiriciler birkaç yüz MB bellek artışından yararlanacak. Ayrıca Microsoft, grafik bellek sanal adreslerinde yaşanan yavaşlamalar ile ilgili önemli bir sorunu da çözdüğünü belirtti.

    Ayrıca Xbox cihazları, AMD’nin FSR 2.0 teknolojisine de destek sağlayarak yakında ciddi performans geliştirmelerine sahip olacak. Microsoft’un performans iyileştirmeleri küçük de olsa Series S için oyun geliştirmeyi kolaylaştırabilir. Series S, küçük hacmine göre zaten oldukça iyi bir oyun deneyimi sunuyordu. Bu güncellemeler ve FSR 2.0 ile cihaz, oyuncuların yüzünü daha da güldürecektir.

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    Manchester City'den akıllı atkı

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    ccguven 1 gün önce

    Tktok dan aldıgımız haberlere göre bu işin arkasında bll geyts vaa.

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    Sonic.Storm 3 gün önce

    Nabız ölçen atkı. Büyük icat 😄

    B
    byomertaha 5 gün önce

    Çok güzel yaw

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