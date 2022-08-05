Xbox Series S performans güncellemesine kavuşuyor

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Microsoft, Xbox Series X ile beraber Xbox Series S’i de tanıtarak yeni nesil konsol pazarına farklı bir giriş yapmıştı. Series S, ucuz fiyatı ve küçük hacmi ile dikkat çekse de performans anlamında PS5 ve Series X’in çok gerisinde kalıyor. CPU bakımından neredeyse Series X ile aynı performansı sunan Series S, grafik ve RAM konusunda abisinin oldukça gerisinde kalıyor. Geliştiriciler tarafından gelen şikayetlerin üzerine Microsoft, Series S için yeni bir performans güncellemesi yayınladı.

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Series S’in kullanılabilir belleği artıyor

Yeni Game Development Kit güncellemesi yayınlayan Microsoft, Series S’in kullanılabilir belleğini arttırdığını duyurdu. 10GB RAM ile gelen cihaz, geliştiriciler için yalnızca 8GB belleğe izin veriyordu ancak yeni güncelleme ile geliştiriciler birkaç yüz MB bellek artışından yararlanacak. Ayrıca Microsoft, grafik bellek sanal adreslerinde yaşanan yavaşlamalar ile ilgili önemli bir sorunu da çözdüğünü belirtti.

Ayrıca Xbox cihazları, AMD’nin FSR 2.0 teknolojisine de destek sağlayarak yakında ciddi performans geliştirmelerine sahip olacak. Microsoft’un performans iyileştirmeleri küçük de olsa Series S için oyun geliştirmeyi kolaylaştırabilir. Series S, küçük hacmine göre zaten oldukça iyi bir oyun deneyimi sunuyordu. Bu güncellemeler ve FSR 2.0 ile cihaz, oyuncuların yüzünü daha da güldürecektir.

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