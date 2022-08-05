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    Anlık Bildirim

    Xbox Game Pass aile üyeliği geliyor

    Xbox Game Pass abonelik sistemine uzun süredir talep edilen aile üyeliği eklenmek üzere. Microsoft bu hafta iki ülkede ön izleme olarak aile üyeliğini teste başladı. 
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    Xbox Game Pass
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    Oyun dünyasının en büyük abonelik sistemi olarak kabul edilen Xbox Game Pass uzun süredir oyuncular tarafından talep edilen aile üyeliği seçeneğini hayata geçiriyor. Şimdilik iki ülkede testler başladı.

    Xbox Game Pass aile üyeliği ne kadar?

    Kolombiya ve İrlanda’da Xbox Insider programına eklenen yeni üyelik seçeneği 4 kişiye kadar Xbox Game Pass Ultimate aboneliğini paylaştırmanızı sağlıyor. Paylaşılan kişilerin Insider olmasına gerek yok ancak aynı ülkede ikamet etmek zorunda.

    Henüz aile üyeliğinin standart üyelikten ne kadar fazla olduğu açıklanmamış ancak bir kaç dolar daha yüksek bir fiyat olacağı tahminleri yapılıyor. Aile üyeliğine dahil edilen oyunculara şimdilik uyarı maili gitmeyeceği belirtildi.

    Aile üyeliğini satın alan kişinin mevcut Game Pass aboneliğinden kalan günler yeni aboneliğe devredilecek. Davetiye ile katılanların ise böyle bir hakkı yok. Ayrıca Xbox All Access kullanıcıları da aile üyeliğine katılamıyor.

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    Manchester City'den akıllı atkı

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    ccguven 20 saat önce

    Tktok dan aldıgımız haberlere göre bu işin arkasında bll geyts vaa.

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    Sonic.Storm 2 gün önce

    Nabız ölçen atkı. Büyük icat 😄

    B
    byomertaha 4 gün önce

    Çok güzel yaw

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