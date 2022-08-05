Xbox Game Pass aile üyeliği geliyor

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Oyun dünyasının en büyük abonelik sistemi olarak kabul edilen Xbox Game Pass uzun süredir oyuncular tarafından talep edilen aile üyeliği seçeneğini hayata geçiriyor. Şimdilik iki ülkede testler başladı.

Xbox Game Pass aile üyeliği ne kadar?

Kolombiya ve İrlanda’da Xbox Insider programına eklenen yeni üyelik seçeneği 4 kişiye kadar Xbox Game Pass Ultimate aboneliğini paylaştırmanızı sağlıyor. Paylaşılan kişilerin Insider olmasına gerek yok ancak aynı ülkede ikamet etmek zorunda.

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Henüz aile üyeliğinin standart üyelikten ne kadar fazla olduğu açıklanmamış ancak bir kaç dolar daha yüksek bir fiyat olacağı tahminleri yapılıyor. Aile üyeliğine dahil edilen oyunculara şimdilik uyarı maili gitmeyeceği belirtildi.

Aile üyeliğini satın alan kişinin mevcut Game Pass aboneliğinden kalan günler yeni aboneliğe devredilecek. Davetiye ile katılanların ise böyle bir hakkı yok. Ayrıca Xbox All Access kullanıcıları da aile üyeliğine katılamıyor.

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