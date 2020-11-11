Xbox Series S ve PlayStation 5, Türkiye'de ilk kez indirime giriyor

Yeni nesil oyun konsolları Türkiye’de resmi olarak piyasaya sürüldü. Xbox Series X ve Xbox Series S modelleri 10 Kasım'da çıkış yaptı. PlayStation 5 ise 19 Kasım’da ülkemize geliyor. Konsolların Türkiye fiyatları epey yüksek olarak belirlendi ancak bugün Xbox Series S ve PlayStation 5 modellerine ilk indirim geliyor.
Ayrıca Bkz. "Xbox Series S almaya değer mi? ilk izlenim"
N11’in 11.11 kampanyaları kapsamında her iki konsolu da tavsiye edilen satış fiyatından daha ucuza alabilmek mümkün. Saat 14.00’te toplam 100 adet PlayStation 5 oyun konsolu indirime girecek. Kaç liraya düşeceği açıklanmadı.İlginizi Çekebilir PlayStation 5 Amazon Türkiye’de ön siparişe açıldı
Saat 16.30’da ise Xbox Series S modeli indirime girecek. Bu ürün için kampanyalı stok sayısı 1 adet olarak belirlenmiş. Muhtemelen PS5’e göre daha büyük bir indirim bizi bekliyor ancak hızlı ve şanslı sadece 1 kişi bu indirimden faydalanabilecek.
Saatlerinizi şimdiden kurup indirim için şansınızı deneyebilirsiniz. n11’in indirim kuponlarıyla birleşirse çok daha avantajlı fiyata denk gelecektir. Dün gece bazı DH üyeleri Xbox Series X'i kupon indirimiyle birlikte 7549 TL'ye satın aldı. Aşağıdaki bağlantıdan ücretsiz olarak kupon alabilirsiniz:
https://www.n11.com/kampanyalar/tik-hizinda-kuponlar
PlayStation 5'in indirime gireceği sayfa: https://www.n11.com/super-firsatlar
Xbox Series S'in indirime gireceği kampanya sayfası: https://www.n11.com/kampanyalar/yilin-indirim-sovuna-ozel-saatlik-indirimler
Güncelleme: Saatlik indirim listesinde Xbox Series S görünmüyor. Kampanya iptal edildi. PS5 ise indirimli olarak satıldı. İndirim kuponuyla 7222 TL'ye denk geldi.
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Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL
Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.
Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.
Devlet sadece konsollardan değil, yediğimiz yemekten içtiğimiz suya kadar her şeyden akıl almaz vergiler alıyor
Üretim yapmayan bir devlet yapısı olduğu için, ayakta durabilmek için halktan aldığı vergilerle açığını kapatmaya çalışıyor
Mesela arabanız var mı bilmiyorum ama eğer varsa anında satmanız lazım bu düşünceniz doğrultusunda. Devletin en büyük vergi kalemlerinden biri arabalar. Yani konsollardan aldığı vergi çerez parası gibi geliyordur devlete, otomotiv sektörü yanında
Yurtdışında 40.000 birim paraya aldıkları arabayı, bizim devletimiz bize 600.000-700.000 e veriyor
Adamların markete gidip kilosunu 0,9 birim paraya aldıkları muzu bize 15 TL ye satıyorlar.
Bu örnekleri şundan verdim ki, sorun sadece konsol fiyatları değil. Sorun şu an her şeyden alınan fahiş vergiler ve hayat pahalılığı.
Hımm ben araba almayı tercih etmiyorum mesela, şu yukarıdaki örnek bana dokunuyor. Ama PS4 ümü satınca nispeten daha kabul edilebilir bir fiyata gelen bir cihazı almayı o kadar sorun etmedim.
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