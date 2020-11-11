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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xbox Series S ve PlayStation 5, Türkiye'de ilk kez indirime giriyor

    Yeni nesil oyun konsolları ilk kez indirime giriyor. PlayStation 5, bugün saat 14.00'te, Xbox Series S bugün saat 16.30'da ilk kez indirime girecek.
    22 sa. (Son Güncelleme: 15 sa.)
    24,1b
    113
    57
    Oyun Konsolları
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    1

    Xbox Series S ve PlayStation 5, Türkiye'de ilk kez indirime giriyor

    Yeni nesil oyun konsolları Türkiye’de resmi olarak piyasaya sürüldü. Xbox Series X ve Xbox Series S modelleri 10 Kasım'da çıkış yaptı. PlayStation 5 ise 19 Kasım’da ülkemize geliyor. Konsolların Türkiye fiyatları epey yüksek olarak belirlendi ancak bugün Xbox Series S ve PlayStation 5 modellerine ilk indirim geliyor.

    Ayrıca Bkz. "Xbox Series S almaya değer mi? ilk izlenim"

    N11’in 11.11 kampanyaları kapsamında her iki konsolu da tavsiye edilen satış fiyatından daha ucuza alabilmek mümkün. Saat 14.00’te toplam 100 adet PlayStation 5 oyun konsolu indirime girecek. Kaç liraya düşeceği açıklanmadı.

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    Xbox Series S ve PlayStation 5, Türkiye'de ilk kez indirime giriyor
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    Saat 16.30’da ise Xbox Series S modeli indirime girecek. Bu ürün için kampanyalı stok sayısı 1 adet olarak belirlenmiş. Muhtemelen PS5’e göre daha büyük bir indirim bizi bekliyor ancak hızlı ve şanslı sadece 1 kişi bu indirimden faydalanabilecek.

    Saatlerinizi şimdiden kurup indirim için şansınızı deneyebilirsiniz. n11’in indirim kuponlarıyla birleşirse çok daha avantajlı fiyata denk gelecektir. Dün gece bazı DH üyeleri Xbox Series X'i kupon indirimiyle birlikte 7549 TL'ye satın aldı. Aşağıdaki bağlantıdan ücretsiz olarak kupon alabilirsiniz:

    https://www.n11.com/kampanyalar/tik-hizinda-kuponlar

    PlayStation 5'in indirime gireceği sayfa: https://www.n11.com/super-firsatlar

    Xbox Series S'in indirime gireceği kampanya sayfası: https://www.n11.com/kampanyalar/yilin-indirim-sovuna-ozel-saatlik-indirimler

    Güncelleme: Saatlik indirim listesinde Xbox Series S görünmüyor. Kampanya iptal edildi. PS5 ise indirimli olarak satıldı. İndirim kuponuyla 7222 TL'ye denk geldi.



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    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    1 saat önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    enesdurgun 22 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Yine "BİNDİRİM" yapmışlar. Ps5 8450 TL yazıyor.
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    Victoriou_S 20 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu alan insanlara hayırlı olsun diyorum. Yanlış anlaşılma olmasın ama, bu fiyatlardan alan olduğu sürece biz daha çook vergi öderiz
    Yanıtla +11
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    Yorumlar (36) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 20 dk. ( Mesaj Silindi )
    9999 TL yerine sadece 8299 TL !!!
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    LeSRiSeL (orhan ) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bir duruşunuz olsun şu hükümetin bu konsollara yaptığı kazık vergi zamlarını protesto edin. Hemen o youtuberların gazına gelip kazığa yağlı yağlı oturmayın
    1 Yanıt Yanıtla
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    akgun17 (Akgün Alaş) 53 dk. ( Mesaj Silindi ) LeSRiSeL
    Hocam bu düşünceyle Türkiye'de hiç birşey satın almamak lazım.
    Devlet sadece konsollardan değil, yediğimiz yemekten içtiğimiz suya kadar her şeyden akıl almaz vergiler alıyor
    Üretim yapmayan bir devlet yapısı olduğu için, ayakta durabilmek için halktan aldığı vergilerle açığını kapatmaya çalışıyor

    Mesela arabanız var mı bilmiyorum ama eğer varsa anında satmanız lazım bu düşünceniz doğrultusunda. Devletin en büyük vergi kalemlerinden biri arabalar. Yani konsollardan aldığı vergi çerez parası gibi geliyordur devlete, otomotiv sektörü yanında
    Yurtdışında 40.000 birim paraya aldıkları arabayı, bizim devletimiz bize 600.000-700.000 e veriyor
    Adamların markete gidip kilosunu 0,9 birim paraya aldıkları muzu bize 15 TL ye satıyorlar.

    Bu örnekleri şundan verdim ki, sorun sadece konsol fiyatları değil. Sorun şu an her şeyden alınan fahiş vergiler ve hayat pahalılığı.
    Hımm ben araba almayı tercih etmiyorum mesela, şu yukarıdaki örnek bana dokunuyor. Ama PS4 ümü satınca nispeten daha kabul edilebilir bir fiyata gelen bir cihazı almayı o kadar sorun etmedim.
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    erencanyaman 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    bittimi acaba ya yetişemedik mi
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    DH Misafiri 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ürünü bende aldım. Sony garanti olduğunu teyit ettirdim.
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    Andromeda_Alien 16 sa. ( Mesaj Silindi ) DH Misafiri
    Aynen bende teyit ettirdim. Bir sıkıntı yok gibi duruyor.
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    DH Misafiri 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Satılan ürün garantisi satıcı firma garanti. Bin lira fark sony türkiye ye verilir. 8300 TL iki yıl başınız ağrımadan yaptırabilirsiniz.
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    DH Misafiri 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Disbiritör demek garanti yok demek gibi birşey
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    Andromeda_Alien 15 sa. ( Mesaj Silindi ) DH Misafiri
    Disbiritör demek orijinal garanti demektir. Sizin dediginiz ithalatçı garanti. İthalatçı garanti yok gibi birşey.
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    i_brahi_m 15 sa. ( Mesaj Silindi ) DH Misafiri
    Ne alakası var distribütör demek resmi garanti değil mi ben mi yanlış biliyorum
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    Andromeda_Alien 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ben bu onayı sonradan yaptırdım. Önceki ithalatçı dedikleri yanlış bilgi dediler. Çok çalışıyoruz çok ürün siparişi geldi karışıklıktan dolayı yanlış bilgi verildi özür dileriz diye açıklama yaptılar. Ürünün Sony eurosia garantili olduğunu söylediler. Umarım doğrudur 😁
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    joven 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Konsolun kutusu üzerinde Türkiye ibaresi yoksa ithalatçı garantilidir ithalatçı garantili ne oluyor oda ayrı bir macera
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    WhyNot? (Koray ) 16 sa. ( Mesaj Silindi ) joven
    @Andromeda_Alien diğer konuda birisi atmış:

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    Andromeda_Alien 16 sa. ( Mesaj Silindi )
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    Andromeda_Alien 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ürünü bende aldım ve Sony garantili olduğunu teyit ettirdim. İçiniz rahat olsun
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    24144 kez okundu.
    27 kişi, toplam 36 yorum yazdı.

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