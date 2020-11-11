Xbox Series S ve PlayStation 5, Türkiye'de ilk kez indirime giriyor

Yeni nesil oyun konsolları Türkiye’de resmi olarak piyasaya sürüldü. Xbox Series X ve Xbox Series S modelleri 10 Kasım'da çıkış yaptı. PlayStation 5 ise 19 Kasım’da ülkemize geliyor. Konsolların Türkiye fiyatları epey yüksek olarak belirlendi ancak bugün Xbox Series S ve PlayStation 5 modellerine ilk indirim geliyor.

Ayrıca Bkz. "Xbox Series S almaya değer mi? ilk izlenim"

N11’in 11.11 kampanyaları kapsamında her iki konsolu da tavsiye edilen satış fiyatından daha ucuza alabilmek mümkün. Saat 14.00’te toplam 100 adet PlayStation 5 oyun konsolu indirime girecek. Kaç liraya düşeceği açıklanmadı.

İlginizi Çekebilir

PlayStation 5 Amazon Türkiye’de ön siparişe açıldı

Tam Boyutta Gör

Saat 16.30’da ise Xbox Series S modeli indirime girecek. Bu ürün için kampanyalı stok sayısı 1 adet olarak belirlenmiş. Muhtemelen PS5’e göre daha büyük bir indirim bizi bekliyor ancak hızlı ve şanslı sadece 1 kişi bu indirimden faydalanabilecek.

Saatlerinizi şimdiden kurup indirim için şansınızı deneyebilirsiniz. n11’in indirim kuponlarıyla birleşirse çok daha avantajlı fiyata denk gelecektir. Dün gece bazı DH üyeleri Xbox Series X'i kupon indirimiyle birlikte 7549 TL'ye satın aldı. Aşağıdaki bağlantıdan ücretsiz olarak kupon alabilirsiniz:

https://www.n11.com/kampanyalar/tik-hizinda-kuponlar

PlayStation 5'in indirime gireceği sayfa: https://www.n11.com/super-firsatlar

Xbox Series S'in indirime gireceği kampanya sayfası: https://www.n11.com/kampanyalar/yilin-indirim-sovuna-ozel-saatlik-indirimler

Güncelleme: Saatlik indirim listesinde Xbox Series S görünmüyor. Kampanya iptal edildi. PS5 ise indirimli olarak satıldı. İndirim kuponuyla 7222 TL'ye denk geldi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.