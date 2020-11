Xbox Series X’deki makine öğrenmesi destekli shader çekirdekleri, konsolu avantajlı kılabilir

Tam Boyutta Gör

Yeni nesil konsolların oyuncularla buluşmasına çok az bir süre kala hem Xbox hem de PlayStation cephesinden hangi konsolun daha hızlı olduğu analizleri hız kesmeden gelemeye devam ediyor.

Birbirlerine yakın mimarilerle geliştirilmelerine rağmen duyuruldukları günden itibaren her iki konsolun da göstereceği performans merak edilirken, Microsoft ve Sony’nin yapmış olduğu paylaşımlar ise tartışmayı alevlendirmeye devam etti. Oyun geliştiricilerinin de zaman zaman dâhil olduğu tartışmaya son katılanlardan biri de Quantic Dream’in CEO’su David Cage oldu.

Ayrıca Bkz. "Crytek’in Crysis Next isimli bir battle royale oyun üzerinde çalıştığı iddia edildi"

İlginizi Çekebilir

Yeni nesil konsollara indirim bekleyenlere kötü haber! Ek vergi süresi, yıl sonuna kadar uzatıldı

Fahrenheit, Heavy Rain, Beyond: Two Souls ve Detroit: Become Human gibi hikâye odaklı oyunlardan tanıdığımız şirketin yöneticisi, her iki konsolla ilgili kendi görüşlerini paylaştı. Açıklamasında donanım karşılaştırma işinin her zaman zorlayıcı olduğunu belirten Cage, konunun aslında işlemci ya da donanımın hızıyla alakalı olmadığını, bir üstünlük olacaksa bunun bilişenlerdeki tutarlılık ve donanımla birlikte gelen ileri seviye özelliklerde yattığını ifade etti.

Saat hızları farklı olsa bile her iki konsolda da aynı işlemcinin kullanıldığını söyleyen Cage, Xbox GPU’sunun daha hızlı olduğunu belirtirken PS5’teki SSD’nin Xbox’ınkine kıyasla iki kata kadar daha hızlı olduğunu ifade etti.

Microsoft, DLSS benzeri bir çözümü konsola getirebilir

Cage’in donanım avantajı olarak Xbox’ı asıl öne çıkarma potansiyeli olan özelliğin ise Series X’teki shader çekirdekleri olduğunu dile getirdi. CEO’ya göre makine öğrenmesine daha uygun olan bu çekirdekler sayesinde Microsoft eğer dersini iyi çalışırsa Nvidia’daki DLSS (Derin Öğrenme Süper Örnekleme) çözümüne benzer bir yöntem geliştirebilir. Bu da Xbox Series X oyunlarının görsel anlamda en az kalite kaybına uğrayıp daha yüksek performans değerleriyle karşımıza çıkmasını sağlayabilir.

Tam Boyutta Gör

Cage, salt donanım üzerinden bir yorum yapmak gerekirse Microsoft’un bu anlamda avantajlı olduğunun söylenebileceğini belirtirken bir şeyin de altını çizmeyi ihmal etmedi. Söz konusu denklemde tecrübenin geliştiriciler için önemine atıfta bulunan Cage, bunu Sony’nin geçmiş dönemdeki oyunlarına gönderme yaparak dile getirdi. Cage ifadesinde, “Sony, bunu geçmişte çok iyi harmanladı. Şirket ürettiği konsollar ile görsel anlamda harika oyunlar piyasaya sürdü. Bu da ancak mimari ve yazılımın birbiriyle uyumu sayesinde mümkün olabildi” sözlerini kullandı.

Microsoft’un geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalarda ise AMD’nin RDNA2 mimarisini konsol sektöründe tam anlamıyla hayata geçiren şirketin sadece kendileri olduğu ifade edilmişti. Bu açıdan bakıldığında Microsft ve David Cage tarafından yapılan açıklamaların tutarlı olduğunu söylemek mümkün. AMD’nin ise kendi DLSS benzeri bir süper örnekleme yöntemi üzerinde çalıştığını duyurmuş olması, Microsoft’un bu teknolojiyi kendi konsolu getirme ihtimalini güçlendiriyor.

Bakalım konsol savaşları önümüzdeki dönemde nasıl şekillenecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.