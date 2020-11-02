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    Xbox Series X’deki makine öğrenmesi destekli shader çekirdekleri, konsolu avantajlı kılabilir

    Beyond: Two Souls ve Detroit: Become Human gibi oyunlardan tanıdığımız Quantic Dream'in CEO'su David Cage, yeni nesil konsollar hakkındaki görüşlerini paylaştı.
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    Gökhan G.
    Editör
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    Xbox Series X’deki makine öğrenmesi destekli shader çekirdekleri, konsolu avantajlı kılabilir
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    Yeni nesil konsolların oyuncularla buluşmasına çok az bir süre kala hem Xbox hem de PlayStation cephesinden hangi konsolun daha hızlı olduğu analizleri hız kesmeden gelemeye devam ediyor.

    Birbirlerine yakın mimarilerle geliştirilmelerine rağmen duyuruldukları günden itibaren her iki konsolun da göstereceği performans merak edilirken, Microsoft ve Sony’nin yapmış olduğu paylaşımlar ise tartışmayı alevlendirmeye devam etti. Oyun geliştiricilerinin de zaman zaman dâhil olduğu tartışmaya son katılanlardan biri de Quantic Dream’in CEO’su David Cage oldu.

    Ayrıca Bkz. "Crytek’in Crysis Next isimli bir battle royale oyun üzerinde çalıştığı iddia edildi"

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    Fahrenheit, Heavy Rain, Beyond: Two Souls ve Detroit: Become Human gibi hikâye odaklı oyunlardan tanıdığımız şirketin yöneticisi, her iki konsolla ilgili kendi görüşlerini paylaştı. Açıklamasında donanım karşılaştırma işinin her zaman zorlayıcı olduğunu belirten Cage, konunun aslında işlemci ya da donanımın hızıyla alakalı olmadığını, bir üstünlük olacaksa bunun bilişenlerdeki tutarlılık ve donanımla birlikte gelen ileri seviye özelliklerde yattığını ifade etti.

    Saat hızları farklı olsa bile her iki konsolda da aynı işlemcinin kullanıldığını söyleyen Cage, Xbox GPU’sunun daha hızlı olduğunu belirtirken PS5’teki SSD’nin Xbox’ınkine kıyasla iki kata kadar daha hızlı olduğunu ifade etti.

    Microsoft, DLSS benzeri bir çözümü konsola getirebilir

    Cage’in donanım avantajı olarak Xbox’ı asıl öne çıkarma potansiyeli olan özelliğin ise Series X’teki shader çekirdekleri olduğunu dile getirdi. CEO’ya göre makine öğrenmesine daha uygun olan bu çekirdekler sayesinde Microsoft eğer dersini iyi çalışırsa Nvidia’daki DLSS (Derin Öğrenme Süper Örnekleme) çözümüne benzer bir yöntem geliştirebilir. Bu da Xbox Series X oyunlarının görsel anlamda en az kalite kaybına uğrayıp daha yüksek performans değerleriyle karşımıza çıkmasını sağlayabilir.

    Xbox Series X’deki makine öğrenmesi destekli shader çekirdekleri, konsolu avantajlı kılabilir
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    Cage, salt donanım üzerinden bir yorum yapmak gerekirse Microsoft’un bu anlamda avantajlı olduğunun söylenebileceğini belirtirken bir şeyin de altını çizmeyi ihmal etmedi. Söz konusu denklemde tecrübenin geliştiriciler için önemine atıfta bulunan Cage, bunu Sony’nin geçmiş dönemdeki oyunlarına gönderme yaparak dile getirdi. Cage ifadesinde, “Sony, bunu geçmişte çok iyi harmanladı. Şirket ürettiği konsollar ile görsel anlamda harika oyunlar piyasaya sürdü. Bu da ancak mimari ve yazılımın birbiriyle uyumu sayesinde mümkün olabildi” sözlerini kullandı.

    Microsoft’un geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalarda ise AMD’nin RDNA2 mimarisini konsol sektöründe tam anlamıyla hayata geçiren şirketin sadece kendileri olduğu ifade edilmişti. Bu açıdan bakıldığında Microsft ve David Cage tarafından yapılan açıklamaların tutarlı olduğunu söylemek mümkün. AMD’nin ise kendi DLSS benzeri bir süper örnekleme yöntemi üzerinde çalıştığını duyurmuş olması, Microsoft’un bu teknolojiyi kendi konsolu getirme ihtimalini güçlendiriyor.

    Bakalım konsol savaşları önümüzdeki dönemde nasıl şekillenecek.



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    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    1 saat önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
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    gyulanemeth 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen evo_4
    O cloud Flight Simulator’de harikalar yarattı, tüm dünyayı 1:1 modelledi daha sonra.



    Yanıtla +21
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    LinkX (Batuhan Onur) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) evo_4
    İşte sıradan bir ortadoğu insanı.
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    Philipp_Plein (Philipp Plein) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) evo_4
    Zamanın xbox fanına bak dönülür de bu kadar dönülmez. Övdüğün konsolda konsol olsa yine donanım tokatını yiyip oturdunuz aşağı. 619₺ ex lere bayılmaya devam...
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    KosmanoS (Rıdvan Bilecik) 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Başlığı görünce şöyle bir fikre kapıldım: bu gidişle birgün derin öğrenme çok derinlere inecek ve oradan Zeki Mürende bizi görebilecek.
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    takeru (Murat ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Boş muhabbetler bunlar. Kullanılan donanım belli işte, limiti de belli yapabilecekleri de. Şapkadan tavşan mı çıkacak? Hem daha Ps3 cell çözülecekti ne oldu o mevzu
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    JourneyToTheWest 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) takeru
    Her konsol çıkışında aynı reklamları yapıyorlar.Bir ara cell işlemcisi süper kahraman ilan ediliyordu.
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    DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Şu an en iyi görüntü kalitesini Spider-Man 2, Demon's Souls sunuyor ve 3 saniyede yüklüyor. Xbox'ın işi çok zor hala icraat göremedik
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    Berringer (Ahmet ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Microsoft'un adam gibi özel oyun yapması lazım Sony'nin yaptığı gibi yoksa bu nesilde işi sadece gamepass satmak ile avunarak geçecek onu söyleyeyim.
    Ayrıca konsolun olayı bu zaten yazılım ve donanım en iyi şekilde optimize ederek kullanmak zaten ps4'te bunun bir sürü örneği var kaç yıl önce ki donanım olmasına rağmen hala mükemmel grafik kalitesinde oyunlar sunabiliyor
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    konsoldede 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Berringer
    eger microsoft da biraz akil varsa kendisine ait 23 ,( epic ,bathesda...vs ) oyun firmasina derki ,bana tas gibi oyun yapin ki millet ps5 e gitmesin özel oyunlar icin yoksa indi mindi oyunlari ile bebeleri avutur gamepas de
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    Miex (Miex de Souza) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Başlık tek başına değerlendirildiğinde biraz aldatıcı oluyor. Xbox donanımı hem işlemci hem GPU olarak zaten daha fazla kas gücüne sahip. ML ile aradaki fark daha da açılır mı bilemeyiz ama yukarıda evo_4'ün söylemiş olduğu cloud örneği biraz daha soyut kalıyor. Microsoft'un en büyük yatırımı cloud olmuştu ve Xbox One'ı da besleyeceğini söylemişti ilk çıktığında. O zaman böyle bir şeyi görmesek bile şu an cloud bazlı gaming servislerinin ayakta olduğunu görüyoruz fakat aradan 7 yıl geçti; ancak görüyoruz.

    ML Shader konusu ise daha somut bir konu, neticede donanımda bu halihazırda var olan bir özellik. Fakat dedike bir yapıda olmadığı için performanstaki kar ve maliyeti ne olur kimse bilmiyor sanırım.
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    evo_4 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yav he he. Xbox One X'de de cloud vardı, uçacaktı kaçacaktı. Ortaya Crackdown 3 gibi bir hilkat garibesi çıktı.
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    gyulanemeth 1 hf. ( Mesaj Silindi ) evo_4
    O cloud Flight Simulator’de harikalar yarattı, tüm dünyayı 1:1 modelledi daha sonra.



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    LinkX (Batuhan Onur) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) evo_4
    İşte sıradan bir ortadoğu insanı.
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    Philipp_Plein (Philipp Plein) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) evo_4
    Zamanın xbox fanına bak dönülür de bu kadar dönülmez. Övdüğün konsolda konsol olsa yine donanım tokatını yiyip oturdunuz aşağı. 619₺ ex lere bayılmaya devam...
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