Xbox Series X'e gelen Bright Memory, PC’dekine benzer grafik ayarları menüsüne sahip

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PlayStation 4 ve Xbox One döneminde başlayan ve sadece iki seçenekle gelen konsollarda grafik ayarları tercihi, yeni nesil konsollarla birlikte iyice PC’dekilerine benzer bir hal alacakmış gibi duruyor. Bunun bir örneği de Xbox Series X’e gelen Bright Memory isimli oyun.

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PC için 2019 yılında yayınlanan FYQD Studio tarafından yapılan oyun, hem sahip olduğu ışın izleme efektleri hem de Zeng Xiancheng adlı programcının tek başına ortaya koyduğu bir proje olması nedeniyle oldukça ses getirmişti.

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Bright Memory, bu kez konsoldaki grafik ayar menüsüyle gündeme geldi. Windows Central’dan Matt Brown’ın Twitter hesabında paylaştığı ve Xbox Series X’ten alındığı söylenen görüntüde, aynı bir PC’dekine benzer grafik ayarları menüsüyle karşılaşıyoruz. Oldukça detaylı olan menüde modern PC oyunlarında gördüğümüz hemen hemen her türlü grafik ayarı bulunuyor.

Konsol tarafı için oldukça ilginç olan bu durum, ileriki dönemde diğer oyunlara da sirayet eder mi bilinmez ancak herkeste standart olan bir donanım için bu kadar fazla grafik ayar seçeneğinin bulunması biraz abartılı gibi duruyor.

Bu konuyla ilgili fikirlerinizi paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin.

https://www.pcgamer.com/pc-style-graphics-options-in-xbox-series-x-game/

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