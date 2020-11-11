Xbox Series X'e gelen Bright Memory, PC’dekine benzer grafik ayarları menüsüne sahip

PlayStation 4 ve Xbox One döneminde başlayan ve sadece iki seçenekle gelen konsollarda grafik ayarları tercihi, yeni nesil konsollarla birlikte iyice PC’dekilerine benzer bir hal alacakmış gibi duruyor. Bunun bir örneği de Xbox Series X’e gelen Bright Memory isimli oyun.
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PC için 2019 yılında yayınlanan FYQD Studio tarafından yapılan oyun, hem sahip olduğu ışın izleme efektleri hem de Zeng Xiancheng adlı programcının tek başına ortaya koyduğu bir proje olması nedeniyle oldukça ses getirmişti.
Bright Memory, bu kez konsoldaki grafik ayar menüsüyle gündeme geldi. Windows Central’dan Matt Brown’ın Twitter hesabında paylaştığı ve Xbox Series X’ten alındığı söylenen görüntüde, aynı bir PC’dekine benzer grafik ayarları menüsüyle karşılaşıyoruz. Oldukça detaylı olan menüde modern PC oyunlarında gördüğümüz hemen hemen her türlü grafik ayarı bulunuyor.
Konsol tarafı için oldukça ilginç olan bu durum, ileriki dönemde diğer oyunlara da sirayet eder mi bilinmez ancak herkeste standart olan bir donanım için bu kadar fazla grafik ayar seçeneğinin bulunması biraz abartılı gibi duruyor.
Bu konuyla ilgili fikirlerinizi paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin.
https://www.pcgamer.com/pc-style-graphics-options-in-xbox-series-x-game/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.
Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.
Fiyat/perfomans haricinde ne anlamı kalıyor artık bilmiyorum.
Konsolun olayı aç-oyna-kapat. Oyunlar makinaya optimize geliyor zorlayacak, kasacak diye bir düşüncesi yok kullanıcının.
Teoride öyleydi yani şimdiye kadar.
Şimdi kullanıcı grafik ayarları ile uğraşacak bir de.
Yok ayarı kısayım olmadı hah tamam böyle iyi falan?
Oyundan çok teknoloji demosu olarak düşünün bunu. Grafikler ortalama ama yansımalar güzel. Tamamen ray-tracing şovu yapmak için piyasaya sürülmüş.
Ki şu da var bazı oyunlarda bazı ayarları kapatmak istiyor insan. Rekabetçi oyunlarda gölge dezavantaj yaratıyor mesela
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