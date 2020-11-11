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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xbox Series X'e gelen Bright Memory, PC’dekine benzer grafik ayarları menüsüne sahip

    2019 yılında PC için piyasaya sürülen Bright Memory isimli oyunun Xbox Series X sürümü, PC'dekine benzer detaylı grafik ayarları menüsüyle piyasaya çıktı.
    15 sa. (Son Güncelleme: 14 sa.)
    1,1b
    5
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    Oyunlar
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    Gökhan G.
    Editör
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    Xbox Series X'e gelen Bright Memory, PC’dekine benzer grafik ayarları menüsüne sahip
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    PlayStation 4 ve Xbox One döneminde başlayan ve sadece iki seçenekle gelen konsollarda grafik ayarları tercihi, yeni nesil konsollarla birlikte iyice PC’dekilerine benzer bir hal alacakmış gibi duruyor. Bunun bir örneği de Xbox Series X’e gelen Bright Memory isimli oyun.

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    PC için 2019 yılında yayınlanan FYQD Studio tarafından yapılan oyun, hem sahip olduğu ışın izleme efektleri hem de Zeng Xiancheng adlı programcının tek başına ortaya koyduğu bir proje olması nedeniyle oldukça ses getirmişti.

    Xbox Series X'e gelen Bright Memory, PC’dekine benzer grafik ayarları menüsüne sahip
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    Bright Memory, bu kez konsoldaki grafik ayar menüsüyle gündeme geldi. Windows Central’dan Matt Brown’ın Twitter hesabında paylaştığı ve Xbox Series X’ten alındığı söylenen görüntüde, aynı bir PC’dekine benzer grafik ayarları menüsüyle karşılaşıyoruz. Oldukça detaylı olan menüde modern PC oyunlarında gördüğümüz hemen hemen her türlü grafik ayarı bulunuyor.

    Konsol tarafı için oldukça ilginç olan bu durum, ileriki dönemde diğer oyunlara da sirayet eder mi bilinmez ancak herkeste standart olan bir donanım için bu kadar fazla grafik ayar seçeneğinin bulunması biraz abartılı gibi duruyor.

    Bu konuyla ilgili fikirlerinizi paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin.  



    https://www.pcgamer.com/pc-style-graphics-options-in-xbox-series-x-game/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ilkerinanç

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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    esmerbuyucu (E. B.) 14 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Standart donanım konsol alan kişi neden onlarca grafik ayarıyla uğraşsın. 3-4 seçenek(çözünürlük-fps-ray tracing gibi baş seçenekler) yeterli. Geliştiricinin tembelliği gibi duruyor.
    Standart donanım konsol alan kişi neden onlarca grafik ayarıyla uğraşsın. 3-4 seçenek(çözünürlük-fps-ray tracing gibi baş seçenekler) yeterli. Geliştiricinin te...
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 44 dk. ( Mesaj Silindi )
    Zaten gittikçe PC'ye benzemeye başladı konsollar.
    Fiyat/perfomans haricinde ne anlamı kalıyor artık bilmiyorum.
    Konsolun olayı aç-oyna-kapat. Oyunlar makinaya optimize geliyor zorlayacak, kasacak diye bir düşüncesi yok kullanıcının.
    Teoride öyleydi yani şimdiye kadar.
    Şimdi kullanıcı grafik ayarları ile uğraşacak bir de.
    Yok ayarı kısayım olmadı hah tamam böyle iyi falan?
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    ***Respect*** (Emre ) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Oyunu satın aldım, yükledim, oynayıp bitirdim, sildim. Tüm bunlar yaklaşık 2 saat içinde oldu.

    Oyundan çok teknoloji demosu olarak düşünün bunu. Grafikler ortalama ama yansımalar güzel. Tamamen ray-tracing şovu yapmak için piyasaya sürülmüş.
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    Berringer (Ahmet ) 7 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Xbox series x konsolu zaten görünüm ve tasarım olarak bir masaüstü PC yi andırıyor aynı zamanda yanılmıyorsam açıklama yapmışlardı konsolun kasa kısmı PC’lerde olduğu gibi kolay açılabiliyor hatta çok yakın bir zamanda Xbox lar PC ler gibi donanım olarak upgrade edilebilecek yani buradan bakıldığında Microsoft un aslında rakibi Sony değil bence masa üstü PC üreticileri gibi duruyor onlara bir alternatif ürün series x bu açık zaten şöyle düşünün siz bugün masaüstü PC tarafında 500 dolara bir oyuncu bilgisayarı toplamanız imkansız o yüzden aslında rakip belli
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Değişken fps var ise güzel. Ayar kısıp 120 fps oynar isteyen.



    Ki şu da var bazı oyunlarda bazı ayarları kapatmak istiyor insan. Rekabetçi oyunlarda gölge dezavantaj yaratıyor mesela
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    Jutdxx (Berkay Yalçın) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Oyun zaten tek kişi tarafından geliştiriliyor 2 ayar yapsanız elinize yapışmaz
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    serafon 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Microsoft'un amacı belli. Olayı donanımdan kurtarıp güçlü olduğu yazılım platformuna çekmek.
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    erencanyaman 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    güzel olmuş yenilik ve seçenek her zaman iyidir
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    gyulanemeth 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Konsola port ederken optimum grafik/performans ayarları atamakla uğraşılmamış, dümdüz port edilmiş gibi görünüyor.
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    fhrstw 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bence kötü olmuş yani konsol abi bu alırsın oynarsın iki saat grafik ayarı mi yapacaksın rezalet hadi pc için gereklilik 1000 tane donanım var ama konsolda gpu belli cpu belli vram belli sen grafik ayarı yapıyorsun bence facia.
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    JourneyToTheWest 14 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Güzel olmuş yenilik ve seçenek çeşitliliği her zaman iyidir. Şahsen ben grafikleri konsolda olsa kendim ayarlamayı tercih ederim. Yüzlerce geliştiricinin yapamadığını adam tek başına yapmış. Oyunda gayet keyifli duruyor.
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    1054 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

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