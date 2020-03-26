Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xbox Series X grafik kaynak kodu çalınıp sızdırıldı

    AMD'nin içinde Xbox Series X grafik işlem biriminin de yer aldığı kaynak kodları, bir hacker tarafından ele geçirilip internet üzerinde yayınlandı. Firmaya göre bu dosyalar güvenlik açığı oluşturamaz.
    3 sa.
    1,3b
    23
    5
    Ekran Kartı
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Xbox Series X grafik kaynak kodu çalınıp sızdırıldı
    Tam Boyutta Gör

    AMD’nin çip tasarımcılarından biri olduğu şüphelenilen bir kişi tarafından çalınan ve yayınlanan test dosyaları, firmanın şimdiki ve gelecek grafik kartlarının kaynak kodlarını da içeriyor. Bu kaynak kodları arasında Navi 10, Navi 21 ve Xbox Series X’de yer alan Arden birimleri de yer alıyor.

    Kendisini hacker olarak adlandıran kişi, ifadesine göre kaynak kodları için 100 milyon dolar talep ederek kimse satın almazsa da her şeyi sızdırmakla tehdit etti. Saldırgan, açıklamasında grafik kartlarının kaynak kodlarını hacklediği bir bilgisayarda bulduğunu iddia ediyor. AMD’nin açıklamasına göre Aralık ayında onlarla bir kişinin iletişime geçtiği bilgisi doğru.

    Ayrıca Bkz. " Tüm sokak lambaları aynı anda birer araç şarj istasyonu olan cadde: Electric Avenue-W9"

    AMD’nin bu sızıntı vakasına yönelik baskıya herhangi bir çöküşle karşılık vermemesi, firmanın açıklamasına göre çalınan kodun güvenlik ya da rekabet için çekirdek bir parça olmamasından kaynaklanıyor. Soruşturmanın hâlâ sürdüğü olayın Xbox Series X ya da diğer lansmanları etkilemesi beklenmiyor.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Kerim5100 (Kerim Ş.) 1 sa. en beğenilen
    ÖKSBOKS BOLONO ÇOBOK POTLODO xd
    Yanıtla +13
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    S.Vettel 1 sa.
    o değilde yeni konsollar çıkarken xbox one nın kırılmasına müsade etseler keşke
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Kerim5100 (Kerim Ş.) 1 sa. en beğenilen
    ÖKSBOKS BOLONO ÇOBOK POTLODO xd
    Yanıtla +13
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 2 sa.
    Xbox balonu çabuk patladı. 600 dolara Crackdown 3, Minecraft oynayacaksınız exc oyun olmayacak.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 31 dk. Üniversiteler bu dönemi uzaktan eğitimle kapatacak 41 dk. Renault Clio, Golf'ü geçerek Şubat ayında Avrupa'nın en çok satan modeli oldu 1 sa. Huawei'den akıllı şarj modu özelliği: Artık bataryalar daha az yıpranacak 1 sa. Her şey dahil hazır sistemlerin avantajları nedir? 2 sa. Canlı Huawei P40 ve P40 Pro lansmanı | Türkçe Simultane çeviri ile 2 sa. TÜBİTAK'ın Covid-19 Web Portalı açıldı 2 sa. Qualcomm aktif gürültü engellemeyi uygun fiyata sunmayı amaçlıyor 3 sa. Instagram, COVID-19 ile ilgili içerikleri öneriler kısmında göstermeyecek 3 sa. GÖRÜNTÜLENEN Xbox Series X grafik kaynak kodu çalınıp sızdırıldı Sonraki OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro özellikleri sızdırıldı 13 sa. Tüm sokak lambaları aynı anda birer araç şarj istasyonu olan cadde: Electric Avenue-W9 13 sa. Rick and Morty'nin yaratıcısından yeni dizi: 'Solar Opposites' fragmanı yayınlandı 14 sa. Oppo'nun yaklaşan amiral gemisi Reno Ace 2'nin teknik detayları netleşiyor 14 sa. iPhone 5s, 6 ve eski iPad modelleri için iOS 12.4.6 yayınlandı 14 sa. Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 2 bini geçti 14 sa. Türkiye dahil koronavirüs ile savaşan 8 ülkeye Binance desteği 15 sa. Realme Watch ilk kez canlı olarak gösterildi 15 sa. Çentiksiz iPhone 12'nin muhtemel tasarımı internete sızdı 15 sa. Boeing, Mayıs ayında 737 MAX üretimine tekrar başlamayı planlıyor 16 sa. Oyak Renault da üretime koronavirüs arası veriyor 16 sa. Koronavirüs nedeniyle Hindistan'daki iPhone üretimi askıya alındı 17 sa. Crysis Remastered yolda 17 sa. Entegre Xe GPU’su en hızlı entegre Vega yongasından hızlı 18 sa. AMD Ryzen dizüstüne girdi Acer Aspire 5 dizüstü inceleme 18 sa. Microsoft, Windows 10’un güvenlik dışı güncelleştirmelerini durduruyor 18 sa. Honor 30S, 64 megapiksel kamera ve 3x optik zoom özelliğiyle gelecek 19 sa. Samsung’dan kablosuz kulaklıklar için çok yönlü güç yongaları 19 sa. Elektrikli Mercedes-Benz EQV'nin kış testleri tamamlandı 20 sa. Safari artık üçüncü parti çerezleri varsayılan olarak engelliyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Evde kalma sözü verene belediyeden Netflix hediye
    DonanımHaber
    Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün şüpheli vaka tanımına yenisini...
    DonanımHaber
    PS Plus Nisan 2020 oyunları açıklandı
    DonanımHaber
    Steam Eş Zamanlı Kullanıcı Sayısı Her Geçen Gün Artıyor
    Bölüm Sonu Canavarı
    Wonder Woman 1984'ün "Sadece Dijital Olarak Yayınlanacak" Söyl...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Philips, ABD'nin isteği üzerine Türkiye'ye kırılması kolay şif...
    DH Forum
    onno usta'nın dizel ve benzinli araç km öngörüsü
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim