Xbox Series X grafik kaynak kodu çalınıp sızdırıldı

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AMD’nin çip tasarımcılarından biri olduğu şüphelenilen bir kişi tarafından çalınan ve yayınlanan test dosyaları, firmanın şimdiki ve gelecek grafik kartlarının kaynak kodlarını da içeriyor. Bu kaynak kodları arasında Navi 10, Navi 21 ve Xbox Series X’de yer alan Arden birimleri de yer alıyor.

Kendisini hacker olarak adlandıran kişi, ifadesine göre kaynak kodları için 100 milyon dolar talep ederek kimse satın almazsa da her şeyi sızdırmakla tehdit etti. Saldırgan, açıklamasında grafik kartlarının kaynak kodlarını hacklediği bir bilgisayarda bulduğunu iddia ediyor. AMD’nin açıklamasına göre Aralık ayında onlarla bir kişinin iletişime geçtiği bilgisi doğru.

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AMD’nin bu sızıntı vakasına yönelik baskıya herhangi bir çöküşle karşılık vermemesi, firmanın açıklamasına göre çalınan kodun güvenlik ya da rekabet için çekirdek bir parça olmamasından kaynaklanıyor. Soruşturmanın hâlâ sürdüğü olayın Xbox Series X ya da diğer lansmanları etkilemesi beklenmiyor.

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