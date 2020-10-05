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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xbox Series X'in 'çılgın' Türkiye fiyatı yabancı basında gündem oldu

    Xbox Series X'in 1200 doları aşan Türkiye fiyatı yabancı basında gündem oldu. ABD'li ve Çinli haber siteleri, Türkiye ve dünyanın geri kalanı arasındaki farka dikkat çekti.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
    15,1b
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    Oyun Konsolları
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    22

    Xbox Series X'in 'çılgın' Türkiye fiyatı yabancı basında gündem oldu
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    Yeni nesil konsolların çılgın Türkiye fiyatları şimdi de yabancı basında gündem oldu. ABD'li ve Çinli bazı haber sitelerinde Xbox Series X'in 1200 dolara ulaşan Türkiye fiyatına dikkat çekildi. Türk oyunseverlerin fiyatlar nedeniyle oldukça kızgın olduğu belirtildi.

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    Çinli haber organı Sina.com.cndünyanın geri kalanı ve Türkiye arasındaki müthiş farka dikkat çekmiş. Dünya genelinde Xbox hayranlarının şu anda konsolu ön sipariş vermek için sıraya girdiği, Türkiye'de ise oyuncuların dev bir fiyat duvarıyla karşı karşıya kaldığı belirtiliyor.

    ABD'nin ünlü oyun sitelerinden olan Game Rant'te ise Türk oyunseverlerin Series X'i satın almak için normal fiyatın dört katı oranında bir ücret ödemesi gerektiği belirtiliyor. Burada da ÖTV ve gümrük vergilerine dikkat çekilmiş ve oyunseverlerin bu durumdan dolayı epey bir kızgın olduğu belirtilmiş.

     Sina.com.cn ve Game Rant haricinde ayrıca Tech New Today ve Pure Xbox gibi sitelerde de Series X'in Türkiye fiyatları haber oldu. Pure Xbox'ın haberinde "Series X'in Türkiye fiyatı göz yaşartıcı seviyede yüksek" başlığı kullanılmış.

    Oyun konsollarında şu anda Türkiye'de dünyanın hiçbir yerinde olmayan vergiler alınıyor. Bunun üzerine yüksek kurları da ekleyince elbette yabancı basının bile dikkatini çekecek seviyede 'çılgın' fiyatlar ortaya çıktı. Türkiye'de maalesef konsol oyunculuğunun artık neredeyse tamamıyla sonu geliyor gibi.



    https://bolumsonucanavari.com/Haberler-Xbox_Series_X_Turkiye_Fiyati_Yabanci_Basina_Haber_Oldu-105278.htm Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    3 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    9 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    19 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Yanfo (Yavuz ) 2 hf. en beğenilen
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    1 Yanıt Yanıtla +183
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    Rachsuchtig 2 hf. saliharslann
    Silivri soğuktur diye diye milllet konuşmaktan korkar oldu be
    3 Yanıt Yanıtla +96
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    kaan_guney (kaan ) 2 hf. WB
    9300 lira nasıl 940 dolar ediyor bir açıklarsanız biz de anlamış oluruz. Tamam doların 10 lira olması çok uzak bir senaryo değil de sanki MS suçlu gibi keyfi eklediği fiyat demişsiniz. Alet 500 dolar devletin ilk posta gümrük sevişi %50 ediyor 750 dolar sonra ikinci posta özel tüketim sevişi %20 ediyor 900 dolar, eh son posta katma değerli sevişi %18 1062 dolar(bu arada bütün bu vergilerin birbirinin üstüne eklenip birbirini artırması zaten ayrı bir vaka), mağaza karı falan derken 1200 dolara yakın bir meblağ çıkıyor neyine şaşırıyorsanız
    9300 lira nasıl 940 dolar ediyor bir açıklarsanız biz de anlamış oluruz. Tamam doların 10 lira olması çok uzak bir senaryo değil de sanki MS suçlu gibi keyfi ek...
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    2 Yanıt Yanıtla +75
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    Yorumlar (67) Yorum Yaz Forumda Gör
    jubeii 2 hf.
    eşşeğe binilir.
    Yanıtla +1
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    sno (Okan Çelik) 2 hf.
    Reddit'te de bu konu bayadır tartışılıyor. Yabancılar baya şaşırmış bir halde, halimize acıyorlar yorumlarda.



    https://www.reddit.com/r/XboxSeriesX/comments/j39skn/unfortunately_im_living_in_turkey_and_these_are/?utm_medium=android_app&utm_source=share
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    jrbacktoback (PiuConnection Lost) 2 hf.
    farkedermi hayır. yine alıyor bu millet.
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    Pence1 (Ümit Türkmen) 2 hf.
    Şu "sonu geliyor" ifadesi Türkiye'nin genel ekonomisi için oldukça manidar.
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    kırılanhayaller (u m) 2 hf.
    Bu haberi takvim ve sabah bu haberi aynen şöyle yazacak. Microsoft 'da xbox satış paniği
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    Seko92 2 hf.
    Nasıl bir rezilliğin içinde olduğumuzu sonunda onlar da anladılar. Sebep olanlar utansın. Umarım buradan çıkıp her ürünün fiyatını didik didik ederler de kapak olur. Sorumlusu da artık yönetenler değil, destekleyenlerdir.
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    Gt95 (hakan dinler) 2 hf.
    Amerina nın yaptırımına yarşı yaptırım uyguluyoruz sen misin bize ambargo koyan ambargo ile cevam veriyoruz işine gelmeyen amerika severler amerikaya gitsin
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    just_shop (Kerim ) 2 hf.
    Ev almak, araba almak, çocukların için birikim yapmak, gelecek verebilmenin yanında üç kuruşluk zevklerde hayal oldu.
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    me.ke (mehmet koç) 2 hf.
    bence kıskanıyorlar...
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    vc1903 2 hf.
    Onlar konuşur ak parti yapar.
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    Gt95 (hakan dinler) 2 hf. vc1903
    en güzelini yapıyor amerika yaptırımına karşı yaptırım Eski türkiye yok alma
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    15082 kez okundu.
    66 kişi, toplam 67 yorum yazdı.

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    xbox series x, series x ve
    4 etiket daha yeni nesil konsollar konsol fiyatları ps5 Ev Elektroniği
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