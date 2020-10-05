Xbox Series X'in 'çılgın' Türkiye fiyatı yabancı basında gündem oldu

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Yeni nesil konsolların çılgın Türkiye fiyatları şimdi de yabancı basında gündem oldu. ABD'li ve Çinli bazı haber sitelerinde Xbox Series X'in 1200 dolara ulaşan Türkiye fiyatına dikkat çekildi. Türk oyunseverlerin fiyatlar nedeniyle oldukça kızgın olduğu belirtildi.

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Çinli haber organı Sina.com.cn, dünyanın geri kalanı ve Türkiye arasındaki müthiş farka dikkat çekmiş. Dünya genelinde Xbox hayranlarının şu anda konsolu ön sipariş vermek için sıraya girdiği, Türkiye'de ise oyuncuların dev bir fiyat duvarıyla karşı karşıya kaldığı belirtiliyor.

ABD'nin ünlü oyun sitelerinden olan Game Rant'te ise Türk oyunseverlerin Series X'i satın almak için normal fiyatın dört katı oranında bir ücret ödemesi gerektiği belirtiliyor. Burada da ÖTV ve gümrük vergilerine dikkat çekilmiş ve oyunseverlerin bu durumdan dolayı epey bir kızgın olduğu belirtilmiş.

Sina.com.cn ve Game Rant haricinde ayrıca Tech New Today ve Pure Xbox gibi sitelerde de Series X'in Türkiye fiyatları haber oldu. Pure Xbox'ın haberinde "Series X'in Türkiye fiyatı göz yaşartıcı seviyede yüksek" başlığı kullanılmış.

Oyun konsollarında şu anda Türkiye'de dünyanın hiçbir yerinde olmayan vergiler alınıyor. Bunun üzerine yüksek kurları da ekleyince elbette yabancı basının bile dikkatini çekecek seviyede 'çılgın' fiyatlar ortaya çıktı. Türkiye'de maalesef konsol oyunculuğunun artık neredeyse tamamıyla sonu geliyor gibi.

https://bolumsonucanavari.com/Haberler-Xbox_Series_X_Turkiye_Fiyati_Yabanci_Basina_Haber_Oldu-105278.htm

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