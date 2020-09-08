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    Xbox Series X'in fiyatı ortaya çıktı! 499 dolara geliyor

    Xbox Series X'in fiyatı güvenilir kaynaklardan gelen bilgilere göre 499 dolar olacak. Beklentilerin biraz üzerinde diyebiliriz. PlayStation 5'in fiyat konusunda bir adım öne geçeceği düşünülüyor.
    3 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
    5,4b
    1
    53
    Oyun Konsolları
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Xbox Series X'in fiyatı ortaya çıktı! 499 dolara geliyor
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    Microsoft'un merakla beklenen yeni nesil konsollarından nihayet fiyat detayları ortaya çıkıyor. Xbox Series S'nin resmi fiyatının açıklanmasının ardından Series X için de güvenilir kaynaklardan sızıntılar geldi. Birden fazla kaynaktan onaylanan bilgiye göre Xbox Series X, 499 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

    Microsoft'un yeni nesil konsolları

    • Xbox Series X -- 499 dolar
    • Xbox Series S -- 299 dolar

    Series X rekabet edebilir mi?

    Xbox Series X'in fiyatı beklentilerin biraz üzerinde olmuş diyebiliriz. Microsoft'un Series X'i PS5'ten daha uygun bir fiyata konumlandırarak rekabetçi bir politika izlemesi bekleniyordu. Ancak 499 dolarlık fiyat burada biraz PlayStation 5'i öne geçirecek gibi görünüyor. PlayStation 5'in diskli versiyonu 499 dolar olsa bile disksiz dijital versiyonun 399-449 dolar gibi fiyatla satılması bekleniyor. Özellikle de dijital PS5'in uygun bir fiyatla sunulması halinde piyasada büyük rağbet göreceğini tahmin edebiliriz.

    Diğer taraftan 299 dolarlık fiyat etiketine sahip olan Xbox Series S ise oldukça iyi bir konuma yerleştirilmiş. Microsoft, uygun fiyatı ve küçük boyutlarıyla dikkat çeken Xbox Series S'in yeni nesil oyun deneyimi sunacağını belirtiyor. Sektörden gelen bilgilere göre Series S, 4TFlops'luk bir grafik performansına sahip olacak. CPU ve SSD tarafında ise Series X'e benzer donanımlarla geliyor. Series S'in bu haliyle görece daha düşük çözünürlüklerde de olsa uygun fiyatla yeni nesil oyun deneyimi yaşatacağını söyleyebiliriz. Özellikle de 4K gibi yüksek çözünürlük arayışında olmayanlar için Series S iyi bir alternatif olabilir. Burada tabi Game Pass ve Project xCloud servisleri de Series S'in güçlü kozlarından olacak. 



    Kaynakça https://www.theverge.com/2020/9/7/21426800/xbox-series-s-price-design-photo-leak-lockhart https://www.windowscentral.com/xbox-series-x-and-xbox-series-s-release-date-and-price-finally-revealed Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Exclusive.Gamer (UFUK ) 3 gün en beğenilen
    Bu nasıl Klişe bir haber başlıdır sanki 700 800 dolardan gelecekmiş gibi yazıyorsunuz Zaten insanlar 400 500 dolar bekliyor tıklanma kazanmak için herşeyi yapıyorsunuz
    Bu nasıl Klişe bir haber başlıdır sanki 700 800 dolardan gelecekmiş gibi yazıyorsunuz Zaten insanlar 400 500 dolar bekliyor tıklanma kazanmak için herşeyi yapıy...
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    1 Yanıt Yanıtla +23
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    34Tarik (Tarık ) 3 gün
    Series S’in 299 dolarlik fiyati + gamepass + su anki fiyatıyla ea play ile birlikte ulkemizde cok satacağını düşünüyorum. Özellikle konsolda cok büyük ağırlıkla fifa/pes oynayan kesimin birinci tercihi olabilir
    Series S’in 299 dolarlik fiyati + gamepass + su anki fiyatıyla ea play ile birlikte ulkemizde cok satacağını düşünüyorum. Özellikle konsolda cok büyük ağırlıkla...
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    ReflexAction (Emre ) 3 gün (düzenlendi)
    Beklentilerin üstünde mi ? herkes bu fiyatlara bekliyordu zaten 12 tflops konsol ne kadar olacaktı ? 10 tflops luk ps5 bu fiyattan çıkarsa asıl o zaman nasıl bir başlık atacaksınız merak ediyorum.
    Beklentilerin üstünde mi ? herkes bu fiyatlara bekliyordu zaten 12 tflops konsol ne kadar olacaktı ? 10 tflops luk ps5 bu fiyattan çıkarsa asıl o zaman nasıl bi...
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    2 Yanıt Yanıtla +10
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    Yorumlar (28) Yorum Yaz Forumda Gör
    Virtual Reality 1 gün
    Yeni nesilde Playstation alan çok büyük stratejik hata yapar. Microsoft, hatalarından ders çıkarıp yeni nesil için baba bir konsol hazırlamış. Sony ise rehavete kapılmış gibi duruyor. Playstation'ın, Türkiye'de tekel olması da Sony Türkiye'nin şımarıklığının tek nedenidir. Türkiye'de ki konsol oyuncularının en azından yarısı Xbox'a tercih ederse, bu tekel durum ortadan kalkar ve iyi kötü bir rekabet oluşur. İnanıyorum ki yeni nesilde, tarih boyunca ilk kez Sony rakibinden daha az konsol satacak. Microsoft dersine çok çok iyi çalışmış. Yeni nesilde akıllı olun, Playstation'a balıklama atlayıp stratejik hata yapmayın. En azından ilk senesi yeni nesile geçiş yapmayın, yurt dışından gelecek incelemeleri ve gerçek kullanıcı yorumlarını takip edip kararınızı ona göre verin. Yemişim konsola özel oyunları, o iş eskidendi, devir çok değişti.
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    NEPENTHEnd (Mustafa Eren Köse) 2 gün
    bunun için bir de iyi bir uhd tv lazım
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 gün (düzenlendi)
    Series S daha çok satabilir.PS5 Digital version olanın farkı ne İçinde SSD mi yok? Sonradan takılmıyormu? Ya da USB ile dışardan en kötü?
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    YuRYTR 2 gün
    7 bine felan gelse yinede alınmaz derecede, düşününce bir oyun artık 500 den başlar
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    babgozd 2 gün
    Konsollardaki ek vergi nasıl etkileyecek acaba? Muhtemelen türk lirasının gidişatını da göz önünde bulundurarak 5000-6000 arası fiyat biçerler ama corona yüzünden konsollara talep arttı, eğer talebi karşılayacak kadar cihazı türkiyeye getirmezlerse 7000-8000 gibi fiyatları görmek işten değil.

    İşin iyi yanı, nvidia-amd-microsoft-sony çok güzel bir rekabet karesi çizdi. hem konsol vs pc kavgası devam edecek (konsollara göre daha güçlü ekran kartları Nvidia cephesinden geldi bile ve RDNA2.0 mimarili ekran kartları gelecek), konsollar da kendi abonelik sistemleri ile pc ile rekabet etmeye çalışacak. Üstüne amd-nvidia ve sony-microsoft kendi arasında rekabetlerine zaten devam ediyor.
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    Ankaratıplı (ANKARA TIP 24&#39;) 2 gün
    oyun kolu için 3-4bin lira verilmez ya
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    ebavamqko 3 gün
    güzel haber. alınca vurucam kırbacı...
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    joven 3 gün
    Oyun yapımcıları konsolları hesap ederek oyun yapıyorlar Nvidia çıkarttığı kartların oyun endüstrisini kamçılayacağını fazla beklemeyin fiyat gayet uygun daha ne olsun bedavayamı versin.
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    Dürüstİnsan (Erhan Ünal) 3 gün
    PS5 449$, digital versiyonu da 349$ olursa piyasa ateş alır.
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    Halilowich (H Y) 3 gün
    500 x 7,5=3750

    3750 x 1,3 x 1,5 x 1,18 = 8628

    Düz hesap 8700 TL
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    5425 kez okundu.
    28 kişi, toplam 28 yorum yazdı.

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