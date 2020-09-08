Xbox Series X'in fiyatı ortaya çıktı! 499 dolara geliyor

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Microsoft'un merakla beklenen yeni nesil konsollarından nihayet fiyat detayları ortaya çıkıyor. Xbox Series S'nin resmi fiyatının açıklanmasının ardından Series X için de güvenilir kaynaklardan sızıntılar geldi. Birden fazla kaynaktan onaylanan bilgiye göre Xbox Series X, 499 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

Microsoft'un yeni nesil konsolları

Xbox Series X -- 499 dolar

Xbox Series S -- 299 dolar

Series X rekabet edebilir mi?

Xbox Series X'in fiyatı beklentilerin biraz üzerinde olmuş diyebiliriz. Microsoft'un Series X'i PS5'ten daha uygun bir fiyata konumlandırarak rekabetçi bir politika izlemesi bekleniyordu. Ancak 499 dolarlık fiyat burada biraz PlayStation 5'i öne geçirecek gibi görünüyor. PlayStation 5'in diskli versiyonu 499 dolar olsa bile disksiz dijital versiyonun 399-449 dolar gibi fiyatla satılması bekleniyor. Özellikle de dijital PS5'in uygun bir fiyatla sunulması halinde piyasada büyük rağbet göreceğini tahmin edebiliriz.

Diğer taraftan 299 dolarlık fiyat etiketine sahip olan Xbox Series S ise oldukça iyi bir konuma yerleştirilmiş. Microsoft, uygun fiyatı ve küçük boyutlarıyla dikkat çeken Xbox Series S'in yeni nesil oyun deneyimi sunacağını belirtiyor. Sektörden gelen bilgilere göre Series S, 4TFlops'luk bir grafik performansına sahip olacak. CPU ve SSD tarafında ise Series X'e benzer donanımlarla geliyor. Series S'in bu haliyle görece daha düşük çözünürlüklerde de olsa uygun fiyatla yeni nesil oyun deneyimi yaşatacağını söyleyebiliriz. Özellikle de 4K gibi yüksek çözünürlük arayışında olmayanlar için Series S iyi bir alternatif olabilir. Burada tabi Game Pass ve Project xCloud servisleri de Series S'in güçlü kozlarından olacak.

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