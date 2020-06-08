Xbox Series X'in ucuz versiyonu Windows kodlarında ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör

Microsoft'un yeni nesil için hazırladığı ikinci kozu olduğu söylenen "Xbox Lockhart", Windows'un kodlarında ortaya çıktı. Xbox Lockhart ismi, System32 kütüphane dosyalarında beş farklı yerde tespit edilmiş. Ayrıca aynı satırlarda Xbox Anaconda (Series X), Xbox Scorpio (One X) ve Xbox Durango (One) kod adları da görülebiliyor.

Yeni nesil konsol Lockhart'ın ismi ilk kez geçtiğimiz yıl ortaya çıkmıştı. Söylentilere göre Xbox Lockhart, Xbox Series X'e göre daha düşük bir donanımla gelecek ve ayrıca herhangi bir disk sürücüsü de barındırmayacak. Dolayısıyla fiyatı da uygun olacak.

Geçtiğimiz yıl çıkan söylentilerde Xbox Lockhart'ın 4 TFlops'luk bir grafik kartıyla ve 12 GB RAM'le geleceği belirtiliyordu. Series X'in 12TFlops'luk grafik kartı ve 16 GB RAM'ine göre çok ciddi bir performans farkı görülüyor. Ancak Microsoft son bir yılda Lockhart'ın donanımında değişikliklere gitmiş olabilir.

Lockhart'ın tanıtım tarihiyle ilgili henüz bir bilgi yok. Microsoft'un asıl planının Lockhart ve Series X'i aynı anda piyasaya sürmek olduğu söyleniyordu ancak bu planda değişikliğe gidilmiş gibi görülüyor. Ayrıca Lockhart ile ilgili söylentilerin bu yıl epey azaldığı da bir gerçek, yani Microsoft belki bir süreliğine Lockhart'ı rafa kaldırmış bile olabilir. Bakalım önümüzdeki süreçte bu konuda bir gelişme yaşanacak mı.

https://www.techradar.com/nz/news/xbox-lockhart-rumors-intensify-as-references-to-console-are-found-in-windows-10-code

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.