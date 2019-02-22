Yeni nesil Xbox konsolları E3 2019'da tanıtılabilir

Oyun dünyasında hem Sony hem de Microsoft'un yeni jenerasyon konsollara geçiş yapmak için hazırlıklar yaptığı bildiğiniz gibi bir süredir konuşuluyor. Son gelen haberlere göre Microsoft bu alanda somut adımı atan ilk şirket olacak gibi. Fransa'nın ünlü oyun sitesi Jeusvideo, yeni nesil Xbox konsollarının E3 2019'da tanıtılacağını ve 2020 yılında da satışa sunulacağını açıkladı.
Jeusvideo'nun kullandığı ifadelere göre Microsoft, "Anaconda" ve "Lockhart" kod adlarıyla anılan iki farklı konsol tanıtmaya hazırlanıyor. Lockhart'ın görece düşük bir donanıma sahip olacağı ve herhangi bir disk sürücüsü barındırmayacağı belirtilmiş. Dolayısıyla fiyatı da uygun olacak. Anaconda kod adıyla anılan konsol ise güçlü bir donanım ve bir disk sürücüsüyle gelecek.
Jeuxvideo'nun iddialarına göre konsolların donanımı aşağıdaki şekilde olacak. Her iki cihazın da 1 TB'lık SSD ile gelmesi bekleniyor.
Xbox Lockhart
CPU: Custom 8 Cores – 16 zen threads 2
GPU: Custom NAVI 4+ Teraflops
RAM: 12GB GDDR6 memory
Storage: 1TB NVMe 1 + GB / s SSD hard drive
Xbox Anaconda
CPU: Custom 8 Cores – 16 zen threads 2
GPU: Custom NAVI 12+ Teraflops
RAM: 16GB GDDR6 memory
Storage: 1TB NVMe 1 + GB / s SSD hard drive
Jeuxvideo ayrıca merakla beklenen Halo Infinite oyununun da yeni nesil Xbox konsollarının ilk büyük yapımı olacağını söyledi. İddialara göre Halo Infinite; Xbox Lockhart ve Xbox Anaconda ile birlikte 2020'nin sonlarına doğru piyasaya sürülecek.
Jeusvideo'nun kullandığı ifadelere göre Microsoft, "Anaconda" ve "Lockhart" kod adlarıyla anılan iki farklı konsol tanıtmaya hazırlanıyor. Lockhart'ın görece düşük bir donanıma sahip olacağı ve herhangi bir disk sürücüsü barındırmayacağı belirtilmiş. Dolayısıyla fiyatı da uygun olacak. Anaconda kod adıyla anılan konsol ise güçlü bir donanım ve bir disk sürücüsüyle gelecek.
Jeuxvideo'nun iddialarına göre konsolların donanımı aşağıdaki şekilde olacak. Her iki cihazın da 1 TB'lık SSD ile gelmesi bekleniyor.
Xbox Lockhart
CPU: Custom 8 Cores – 16 zen threads 2
GPU: Custom NAVI 4+ Teraflops
RAM: 12GB GDDR6 memory
Storage: 1TB NVMe 1 + GB / s SSD hard drive
Xbox Anaconda
CPU: Custom 8 Cores – 16 zen threads 2
GPU: Custom NAVI 12+ Teraflops
RAM: 16GB GDDR6 memory
Storage: 1TB NVMe 1 + GB / s SSD hard drive
Jeuxvideo ayrıca merakla beklenen Halo Infinite oyununun da yeni nesil Xbox konsollarının ilk büyük yapımı olacağını söyledi. İddialara göre Halo Infinite; Xbox Lockhart ve Xbox Anaconda ile birlikte 2020'nin sonlarına doğru piyasaya sürülecek.
https://www.vg247.com/2019/02/22/xbox-lockheart-anaconda-e3-2019-release-date/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bence farklı donanım seçenekleri ile çıkmalıki bütçe
noktasında herkese seçenekler sunulmalı isteyen bu
seçeneklere göre netür bir oyun deneyimi yaşamak
istiyor ona göre konsola ödeyeceği bütçeye göre satın
almalı mesela ben kendi adıma 4k 60 fps oyun deneyimi
verecek bir konsol isterim bir başkası full HD 60 fps oyun
deneyimi isteyebilir
1tb nvme pci express intel ssd daha geçenlerde 109.99 usd ye perekande olarak satıldı. Bunu firmalar 1 sene sonra milyon adet aldığı zaman kaç paradan alır sence?
1tb ssd yi hala 250 dolar sananlar var yuh!