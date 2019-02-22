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Yeni nesil Xbox konsolları E3 2019'da tanıtılabilir

Microsoft'un "Anaconda" ve "Lockhart" kod adlarıyla anılan yeni nesil Xbox konsolları için artık geri sayım başladı. Yeni iddialara göre konsollar E3 2019'da resmen tanıtılabilir.
3 ay
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Oyun Konsolları
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Oyun dünyasında hem Sony hem de Microsoft'un yeni jenerasyon konsollara geçiş yapmak için hazırlıklar yaptığı bildiğiniz gibi bir süredir konuşuluyor. Son gelen haberlere göre Microsoft bu alanda somut adımı atan ilk şirket olacak gibi. Fransa'nın ünlü oyun sitesi Jeusvideo, yeni nesil Xbox konsollarının E3 2019'da tanıtılacağını ve 2020 yılında da satışa sunulacağını açıkladı.

Jeusvideo'nun kullandığı ifadelere göre Microsoft, "Anaconda" ve "Lockhart" kod adlarıyla anılan iki farklı konsol tanıtmaya hazırlanıyor. Lockhart'ın görece düşük bir donanıma sahip olacağı ve herhangi bir disk sürücüsü barındırmayacağı belirtilmiş. Dolayısıyla fiyatı da uygun olacak. Anaconda kod adıyla anılan konsol ise güçlü bir donanım ve bir disk sürücüsüyle gelecek.

Jeuxvideo'nun iddialarına göre konsolların donanımı aşağıdaki şekilde olacak. Her iki cihazın da 1 TB'lık SSD ile gelmesi bekleniyor.

Xbox Lockhart

CPU: Custom 8 Cores – 16 zen threads 2
GPU: Custom NAVI 4+ Teraflops
RAM: 12GB GDDR6 memory
Storage: 1TB NVMe 1 + GB / s SSD hard drive

Xbox Anaconda

CPU: Custom 8 Cores – 16 zen threads 2
GPU: Custom NAVI 12+ Teraflops
RAM: 16GB GDDR6 memory
Storage: 1TB NVMe 1 + GB / s SSD hard drive

Jeuxvideo ayrıca merakla beklenen Halo Infinite oyununun da yeni nesil Xbox konsollarının ilk büyük yapımı olacağını söyledi. İddialara göre Halo Infinite; Xbox Lockhart ve Xbox Anaconda ile birlikte 2020'nin sonlarına doğru piyasaya sürülecek. 

https://www.vg247.com/2019/02/22/xbox-lockheart-anaconda-e3-2019-release-date/ Yorum Yaz
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joven 3 ay
Konsol tarafı artık x86 PC yapısına büründüğüne göre
bence farklı donanım seçenekleri ile çıkmalıki bütçe
noktasında herkese seçenekler sunulmalı isteyen bu
seçeneklere göre netür bir oyun deneyimi yaşamak
istiyor ona göre konsola ödeyeceği bütçeye göre satın
almalı mesela ben kendi adıma 4k 60 fps oyun deneyimi
verecek bir konsol isterim bir başkası full HD 60 fps oyun
deneyimi isteyebilir
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TheNewAtilla 3 ay
Konsol zaten 400 dolardan çıkar. 100 dolarlık ssd de bırakın olsun içinde. Toptan alıyorlar sonuçta
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O Rly Dude 3 ay
Lockhat XOX'dan daha az TFLOPS gücüne sahip lmao.
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Celonfix 3 ay
700 doları geçmezse bir Anaconda alınır. PS tarafında yine Polaris mimarili bir GPU ile geleceği söyleniyor. Durum böyle olursa tıpkı Xbox One X - PS4 PRO cephesindeki gibi grafik ve performans farkı olacaktır.
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AirSupport 3 ay
Multimedya konsolu olmaktan oyun konsolu olmaya geri dönerlerse iyi satarlar.
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FRAPS_TR 3 ay
Biri 1080p diğeri ise 4k konsol olacaktır eğer bu özellikler varsa. Aynı oyunları açarlar tek fark çözünürlük.
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Doanc4n 3 ay
1TB NVMe kısmı net yalan.
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keremec 3 ay
1tb nvm 250 dolar zaten kaça satmaya düşünüyorlar ki
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muratai 3 ay keremec
keremec
1tb nvm 250 dolar zaten kaça satmaya düşünüyorlar ki


1tb nvme pci express intel ssd daha geçenlerde 109.99 usd ye perekande olarak satıldı. Bunu firmalar 1 sene sonra milyon adet aldığı zaman kaç paradan alır sence?
1tb ssd yi hala 250 dolar sananlar var yuh!
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Dürüstİnsan 3 ay
Kesin bilgiler gelmeden konuşmak yanlış olur.
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yorumculuklar 3 ay
Konsol olarak, Live platformu olarak Xbox gerçekten çok sağlam fakat özel yapımlarını pek beğenemiyorum hikaye ve tarz olarak. PS4'de tam tersi, konsol ve PSN çok iyi değil fakat özel oyunları tarzıma yakın.
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Fearless_tr 3 ay yorumculuklar
Ne kadar bos bir yorum ya bu :)))
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microsoft, oyun ve
8 etiket daha xbox one xbox xbox one x xbox anaconda xbox lockhart Oyun Konsolları Ev Elektroniği Hasan Aygünoğlu
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