Yeni nesil Xbox konsolları E3 2019'da tanıtılabilir

Far Cry New Dawn ve Metro Exodus, daha ilk haftaları dolmadan torrente düştü

Kızaklı ön kamera mekanizması ve ekrana gömülü parmak izi okuyucusu ile Archos Diamond tanıtıldı

LG V50 ThinQ modeli ikinci bir ekran aksesuarı ile gelecek

Beş arka kameralı Nokia 9 PureView ile çekilen örnek fotoğraf paylaşıldı

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Virgin Galactic, ikinci kez uzaya çıktı: Bu sefer bir de yolcusu vardı