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    Anlık Bildirim

    Xbox Game Pass üyeleri için geliştirilen yeni program Project Moorcroft duyuruldu

    Microsoft geçtiğimiz saatlerde Xbox Game Pass aboneleri için geliştirilen Project Moorcroft programını duyurdu. Program önümüzdeki yıl hayata geçecek.               
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    Microsoft Project Moorcroft'ı duyuruldu
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    Microsoft geçtiğimiz saatlerde Xbox Gamee Pass aboneleri için ve bağımsız geliştiriciler için güzel bir duyuru yaptı.

    Project Moorcroft

    Microsoft'un geçtiğimiz saatlerde yaptığı duyuruya göre Project Moorcroft isimli bu program, oyunculara bağımsız yapımların demolarının yer aldığı bir sistem olacak ve Xbox Game Pass aboneleri için erişime açık olacak. Bu sayede hem bağımsız geliştiriciler oyunlarını daha fazla insana tanıtabilecek, oyuncular da farklı yapımları erkenden keşfedebilecek.

    Ne yazık ki net bir çıkış tarihi verilmedi ancak önümüzdeki yıl erişime açılacağı açıklandı. Özellikle son dönemde sayıları artan bağımsız yapımlar arasında kaliteli olanları bulmak bir hayli zor olabiliyor, bu yüzden bu proje umuyoruz ki hem geliştiriciler için hem de oyuncular için yararlı olur.

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    hamza5806 21 saat önce

    aga kalk atinanın fethi

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    hamza5806 21 saat önce

    aga kalk mavi vatan

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    HA-DH 2 gün önce

    şükürler olsun dolar artık düşecek

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