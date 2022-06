Xbox Game Pass üyeleri için geliştirilen yeni program Project Moorcroft duyuruldu

Tam Boyutta Gör

Microsoft geçtiğimiz saatlerde Xbox Gamee Pass aboneleri için ve bağımsız geliştiriciler için güzel bir duyuru yaptı.

Project Moorcroft

Microsoft'un geçtiğimiz saatlerde yaptığı duyuruya göre Project Moorcroft isimli bu program, oyunculara bağımsız yapımların demolarının yer aldığı bir sistem olacak ve Xbox Game Pass aboneleri için erişime açık olacak. Bu sayede hem bağımsız geliştiriciler oyunlarını daha fazla insana tanıtabilecek, oyuncular da farklı yapımları erkenden keşfedebilecek.

Ne yazık ki net bir çıkış tarihi verilmedi ancak önümüzdeki yıl erişime açılacağı açıklandı. Özellikle son dönemde sayıları artan bağımsız yapımlar arasında kaliteli olanları bulmak bir hayli zor olabiliyor, bu yüzden bu proje umuyoruz ki hem geliştiriciler için hem de oyuncular için yararlı olur.

