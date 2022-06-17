Xbox uygulaması bilgisayarınızın oyunlara uygunluğunu denetleyecek

Kullanıcıların Xbox ortamını yönetmesine ve hatta yansıtma ile ikinci ekranlarda oyun oynamasına dahi yardımcı olan Microsoft’un Xbox uygulaması önemli bir özelliğe daha kavuşuyor.

Xbox uygulamasında uygunluk denetimi

Aralık ayından bu yana test sürecinde olan ve yavaş yavaş genel kullanıma sunulmaya başlayan yeni özellik oyunlarda bir performans göstergesi olarak görev yapacak. Böylece oyuncular sistemlerinin oyunu ne kadar desteklediğini görebilecek.

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Xbox uygulaması hem kullanıcının hem de kurulu olduğu diğer bilgisayarların performans metriklerini ölçtükten sonra bunları performans değerlendirmesi için kullanıyor. Uygulamada bir oyun sayfasına girildiğinde performans konusunda notlar görülebiliyor.

Performans notları her oyunda çalışmıyor. Yeni ve küçük bir kitlesi olan oyunlarda henüz tam olarak değerlendirme yapılamıyor. Diğer popüler oyunlarda ise sorun yok. Xbox uygulaması ayrıca oyun yükleme sürecini alt kısımda gösterecek ve yükleme bittiğinde uyarı yapacak.

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Xbox uygulaması yeni yetenekler kazandı