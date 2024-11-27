Xbox, 16 yıldır kullanılan uygulamanın fişini çekiyor

Xbox Avatar Editor için yolun sonu
Microsoft, yeni yaptığı duyuruda Xbox Avatar Editor uygulamasını kapatacağını duyurdu. Xbox One döneminde tanıtılan ve modern avatarların özelleştirilmesine imkan tanıyan bu uygulama, 9 Ocak 2025 itibarıyla artık desteklenmeyecek. Ancak iyi haber şu ki, Xbox 360 dönemine ait "Xbox Orijinal Avatarları" aynı şekilde kullanılmaya devam edecek.
Avatarlarını Gamerpic olarak kullanan oyuncular ise mevcut ayarlarını koruyabilecek, ancak yeni düzenlemeler yapmak artık mümkün olmayacak. Microsoft, Xbox Avatar Editor üzerinden 1 Kasım 2023'ten bu yana yapılan tüm harcamaların otomatik olarak iade edileceğini söylüyor. Kararın en büyük nedeni ise düşük etkileşim.
Kaçıranlar için 2008’de Xbox 360 ile tanıtılan Xbox Avatarları, özellikle bazı Xbox Live Arcade oyunlarıyla entegre çalışıyor ve oyunun içeriğine bağlı olarak çeşitli ödüller ve özelleştirme seçenekleri sunuyordu. Microsoft ise, avatar sisteminden vazgeçerken kullanıcılarına kişiselleştirme için farklı seçenekler sunmaya devam edecek. Bunlar arasında Dinamik arka planlar, özel Gamerpic'ler ve tema seçenekleri yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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