Xbox, 16 yıldır kullanılan uygulamanın fişini çekiyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Günümüzde Xbox ve Playstation başta olmak üzere konsol pazarındaki rekabet sürerken, yıllardır kullanılan popüler özelliklerin bile zamanla geride bırakıldığını görüyoruz. Microsoft ise bu kapsamda, Xbox kullanıcılarının uzun süredir aşina olduğu bir özelliği sonlandırma kararı aldı.

Xbox Avatar Editor için yolun sonu

Microsoft, yeni yaptığı duyuruda Xbox Avatar Editor uygulamasını kapatacağını duyurdu. Xbox One döneminde tanıtılan ve modern avatarların özelleştirilmesine imkan tanıyan bu uygulama, 9 Ocak 2025 itibarıyla artık desteklenmeyecek. Ancak iyi haber şu ki, Xbox 360 dönemine ait "Xbox Orijinal Avatarları" aynı şekilde kullanılmaya devam edecek.

Avatarlarını Gamerpic olarak kullanan oyuncular ise mevcut ayarlarını koruyabilecek, ancak yeni düzenlemeler yapmak artık mümkün olmayacak. Microsoft, Xbox Avatar Editor üzerinden 1 Kasım 2023'ten bu yana yapılan tüm harcamaların otomatik olarak iade edileceğini söylüyor. Kararın en büyük nedeni ise düşük etkileşim.

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Kaçıranlar için 2008’de Xbox 360 ile tanıtılan Xbox Avatarları, özellikle bazı Xbox Live Arcade oyunlarıyla entegre çalışıyor ve oyunun içeriğine bağlı olarak çeşitli ödüller ve özelleştirme seçenekleri sunuyordu. Microsoft ise, avatar sisteminden vazgeçerken kullanıcılarına kişiselleştirme için farklı seçenekler sunmaya devam edecek. Bunlar arasında Dinamik arka planlar, özel Gamerpic'ler ve tema seçenekleri yer alıyor.

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