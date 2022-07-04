Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

- Amiral gemisi Dimensity 9000+ ile güncelleniyor
- Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition özellikleri
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Bugün gerçekleştirilen etkinlikte 12S serisi akıllı telefonlarını tanıtan Xiaomi, sürpriz bir şekilde geçtiğimiz Aralık ayında piyasaya sürülen Xiaomi 12 Pro’nun yeni versiyonu Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition modelini duyurdu. İşte yeni telefonun fiyatı ve özellikleri
Amiral gemisi Dimensity 9000+ ile güncelleniyor
Piyasaya sürüldüğünde Snapdragon 8 Gen 1’i kullanan ilk telefonlar arasında yer alan Xiaomi 12 Pro, yine ilklere imza atmaya devam edecek gibi gözüküyor. MediaTek’in yeni amiral gemisi Dimensity 9000+ ile güçlendirilen yeni telefon, bir adet 3.2 GHz Cortex-X2 çekirdeği, üç Cortex-A710 performans çekirdeği, dörtlü Cortex-A510 verimlilik birimi ve Mali-G710 MC10 GPU ile gelecek.
Bununla birlikte Xiaomi, Dimensity 9000 Plus’ın ana modele kıyasla işlemci performansında yüzde 5, grafik performansında ise yüzde 10 daha iyi olduğu söylüyor. Ayrıca Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition modelinin, tamamen yenilenen bir 3D soğutma sistemi ile geldiğini duyuran şirket, Genshin Impact’te yarım saat boyunca test edilen cihazın 45 dereceyi geçmediğini belirtiyor.
Ön kısmında Corning Gorilla Glass Victus ile korunan 6.73 inç boyutlarında, 120Hz 2K E5 AMOLED bir panele ve Dolby Vision, HDR10+ sertifikalarına sahip olan Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition, 13MP ultra geniş açılı kamera, 5MP telefoto kamera ve 50 MP Sony IMX707 sensörlerden oluşan üçlü bir kamera tasarımı ile kullanıcılara sunuluyor. Cihazın ön tarafında ise 32MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası bulunuyor.
67W hızlı şarj destekli 5160mAh batarya, Dolby Atmos tuning ve Hi-res Audio sertifikalı Harman Kardon stereo hoparlörler, WiFi 6, 5G ve Android 13 tabanlı MIUI 13 ile gelecek Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition, iki farklı renk seçeneği ile yarından itibaren sınırlı sayıda satışa açılacak.
Bununla birlikte cihazın 8GB + 128GB seçeneği 3.999 yuan (596 dolar), 12GB + 256GB seçeneği ise 4.499 yuandan (671 dolar) başlayan fiyatlar ile kullanıcılara sunulacak
Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition özellikleri
- Ekran: 6.73 inç E5 Super AMOLED Dolby Vision, HDR10+
- İşlemci: MediaTek Dimensity 9000
- Ram ve Depolama: LPDDR5 8GB+128 GB, 12GB+256GB
- Kamera: 50MP Sony IMX707, 13MP Geniş açı, 5MP Telefoto, 32MP Selfie
- Batarya ve Şarj: 67W hızlı şarj 5160mAh batarya
- Renk: Siyah ve Beyaz
- Diğer detaylar: UFS 3.1 depolama, Harman Kardon stereo hoparlörler
- Fiyat: 8GB + 128GB 596 dolar, 12GB + 256GB 671 dolar
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