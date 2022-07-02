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    Xiaomi akıllı telefonlar 4 yıl sonra bile yavaşlamayacak

    Çinli teknoloji devinin ilk olarak Xiaomi 12S Ultra modelinde kullanacağı FBO depolama teknolojisiyle, akıllı telefonlar dört yıl sonra bile yeniymiş gibi çalışacak.
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    Xiaomi akıllı telefonlar 4 yıl sonra bile yavaşlamayacak
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    Xiaomi, kendi geliştirdiği FBO depolama teknolojisini resmi olarak duyurdu. Bu teknoloji, şirketin yaklaşan amiral gemisi akıllı telefonu Xiaomi 12S Ultra'da ilk kez kullanılacak.

    Çinli kaynaklara göre, yeni FBO (File Based Optimization) depolama teknolojisi Western Digital, Micron, Samsung, SK Hynix, Kioxia ve Yangtze Memory gibi büyük flash bellek markaları tarafından destekleniyor. Aynı zamanda yeni teknoloji, Uluslararası Yarı İletken Endüstrisi Standartları Birliği JEDEC tarafından da tanındı ve yeni nesil flash bellek standardı UFS 4.0'ın resmi spesifikasyonuna dahil edildi.

    Akıllı telefonun performansı düşmeyecek

    Xiaomi FBO teknolojisi sayesinde uzun süreli kullanımdan sonra bile cep telefonu performansının düşmesinin etkili bir şekilde engellenebildiği ve okuma ve yazma performansının yeni bir cihaz seviyesinde olabileceği bildiriliyor. Yoğun testler, standart modda 4 yıllık kullanımdan sonra bile okuma ve yazma hızlarının %1 bile azalmayacağını gösteriyor.

    Xiaomi akıllı telefonlar 4 yıl sonra bile yavaşlamayacak
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    Xiaomi Ar-Ge departmanı tarafından yapılan testlere göre yeni Xiaomi Mi 12S Ultra, 1900 MB/s okuma hızına ulaşmış durumda. Öte yandan FBO teknolojisinin yeni Xiaomi akıllı telefonlarda (en azından amiral gemisi olanlara) kullanılmasına ise kesin gözüyle bakılıyor.

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