Xiaomi 12 Ultra'nın yeni render görüntüleri yayınlandı: İşte tasarımı

Önümüzdeki ay tanıtılması planlanan amiral gemisi Xiaomi 12 Ultra'nın yeni render görüntüleri yayınlandı. Akıllı telefonun tasarımını gözler önüne seren yüksek kaliteli görseller, güvenilir sızıntıları ile tanıdığımız Steve Hemmerstoffer'dan (@OnLeaks) geliyor.
Karşımızda duran görüntüler hem akıllı telefonun dış görünümü, hem de Leica iş birliği içinde piyasaya sürüleceğine dair önceki tüm söylentileri doğruluyor. Aktarılan bilgilere göre Xiaomi 12 Ultra kavisli kenarlara sahip 6.6 inç boyutunda OLED ekran taşıyacak. Ön panlinde 20 megapiksel selfie kamerası içeren bir delik yer alacak.
Fiyatı da ortaya çıktı
Akıllı telefonun arkasında, dört kamera ve birkaç ek sensör içeren büyük bir yuvarlak kamera ünitesi mevcut. Modülde 50 megapiksel ana sensör, 48 megapiksel ultra geniş açılı lens, 48 megapiksel telefoto kamera ve çözünürlüğü bilinmeyen başka bir kameranın yer alacağı belirtiliyor.
Daha önce cihazın 3200 x 1440 piksel çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızına sahip bir ekranla donatılacağı bildirilmişti. Buna ek olarak Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setinden güç alacağı da söylentiler arasında. Xiaomi 12 Ultra'nın 1.350 dolar civarında bir fiyat etiketi taşıması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Ben alamicam cokda dunya birincisiymis milliymis umrumda degil .fabrika var mi var istihdam saglayacakmi saglayacak dunyadaki c suv muadillerinden uygun mu bitti yeterli benim icin .on numara is yapmislar derim tasarimida on numara .tasarimindada uluslar arasi turk tasarimcimiz var kotu yorum yapani okurken yav diyorum amaci ne bunun cene yapana kadar bi civi cak :)
Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.
Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.
Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..
Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.
Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.