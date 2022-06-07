Xiaomi 12 Ultra'nın yeni render görüntüleri yayınlandı: İşte tasarımı

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Önümüzdeki ay tanıtılması planlanan amiral gemisi Xiaomi 12 Ultra'nın yeni render görüntüleri yayınlandı. Akıllı telefonun tasarımını gözler önüne seren yüksek kaliteli görseller, güvenilir sızıntıları ile tanıdığımız Steve Hemmerstoffer'dan (@OnLeaks) geliyor.

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Karşımızda duran görüntüler hem akıllı telefonun dış görünümü, hem de Leica iş birliği içinde piyasaya sürüleceğine dair önceki tüm söylentileri doğruluyor. Aktarılan bilgilere göre Xiaomi 12 Ultra kavisli kenarlara sahip 6.6 inç boyutunda OLED ekran taşıyacak. Ön panlinde 20 megapiksel selfie kamerası içeren bir delik yer alacak.

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Fiyatı da ortaya çıktı

Akıllı telefonun arkasında, dört kamera ve birkaç ek sensör içeren büyük bir yuvarlak kamera ünitesi mevcut. Modülde 50 megapiksel ana sensör, 48 megapiksel ultra geniş açılı lens, 48 megapiksel telefoto kamera ve çözünürlüğü bilinmeyen başka bir kameranın yer alacağı belirtiliyor.

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Daha önce cihazın 3200 x 1440 piksel çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızına sahip bir ekranla donatılacağı bildirilmişti. Buna ek olarak Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setinden güç alacağı da söylentiler arasında. Xiaomi 12 Ultra'nın 1.350 dolar civarında bir fiyat etiketi taşıması bekleniyor.

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