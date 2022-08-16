Xiaomi 12 ve 12 Pro için müjdeli haber: Android 13 beta kullanıma açıldı

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Geçtiğimiz aylarda düzenlenen Google I/O 2022 etkinliğinde Android 13’ün duyurulmasının ardından, akıllı telefon üreticilerinin çalışmaları da hız kazanmaya başladı. Bu isimler arasından dünyanın en büyük üçüncü telefon üreticisi olan Xiaomi, amiral gemisi telefonları Xiaomi 12 ve Xiaomi 12 Pro için müjdeli bir haber paylaştı.

Yakında daha fazla cihaz için kullanıma sunulacak

Bugün resmi Twitter hesabı üzerinden yeni bir gönderide bulunan Xiaomi MIUI, global yazılıma sahip Xiaomi 12 ve Xiaomi 12 Pro modelleri için Android 13 Beta’nın artık kullanılabilir olduğunu duyurdu. Bununla birlikte 4,23 GB’lık bir boyuta sahip olan yeni güncelleme, Xiaomi 12 için 13.0.4.0 TLCMIXM, Xiaomi 12 Pro içinse MIUI 13.0.4.0 TLBMIXM sürüm numarası ile kullanıcılara sunulacak.

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Bildirilenlere göre her model için başvuruda bulunan 200 kullanıcı, yeni işletim sistemini ilk kez test etme şansına sahip olacak. Xiaomi, Android 13 Beta sürümüne başvuruda bulunacak kullanıcıların bir adet Mi Topluluğu hesabına sahip olması ve OTA güncellemesiyle ilgili ayrıntılar için Telegram kanalını takip etmeleri gerektiğini söylüyor.

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Xiaomi 12 ve 12 Pro telefonlara Android 13 müjdesi!