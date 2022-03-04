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    Xiaomi 12 ve Xiaomi 12 Pro'nun Avrupa fiyatları kesinleşti

    Xiaomi'nin en yeni amiral gemisi modelleri olan Xiaomi 12 ve Xiaomi 12 Pro'nun Avrupda fiyatları kesinleşti. İşte Xiaomi 12 ve 12 Pro'nun Avrupa başlangıç fiyatları.
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    Xiaomi 12 ve Xiaomi 12 Pro'nun Avrupa fiyatları kesinleşti
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    Xiaomi'nin Aralık ayında piyasaya sürdüğü yeni amiral gemisi modelleri Xiaomi 12 ve Xiaomi 12 Pro sonunda Avrupa'ya geliyor. Aradan üç ay gibi bir süre geçmesine rağmen hala Avrupa'da satışa sunulmayan Xiaomi 12 modelleri yakında piyasaya sürülmüş olacak. Ancak fiyatları şimdiden ortaya çıktı. İşte Xiaomi 12 ve Xiaomi 12 Pro'nun kesin Avrupa fiyatları.

    Xiaomi 12 ve Xiaomi 12 Pro 15 Mart'ta tanıtılacak

    Xiaomi 12 ailesi Aralık 2021'de Çin'de satışa sunulmuştu. Avrupa versiyonunun daha sonra geleceğini açıklayan Xiaomi henüz Xiaomi 12'nin tanıtımını gerçekleştirmedi. Gelen açıklamalara göre Xiaomi 12 ailesini 15 Mart'ta tanıtacak olan Xiaomi, Xiaomi 12 ailesi için küresel bir lansman gerçekleştirecek. Ancak lansman gerçekleşmeden Xiaomi 12 ve Xiaomi 12 Pro'nun fiyatı ortaya çıktı.

    Bildiğiniz gibi iki hafta önce Xiaomi 12 ailesinin fiyatları sızdırılmıştı. Ancak bugün gelen yeni sızıntılar kesin fiyatları ortaya döküyor. Bugün gelen bilgilere göre Xiaomi 12 kesin olarak 899 Euro'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Tabi bu fiyat ek RAM ve ek depolama seçeneklerine göre yükselecek olsa da başlangıç fiyatının 899 Euro olacağı kesin görülüyor. Yani cihaz ülkemize minimum 14 bin TL gibi çılgın bir fiyatla giriş yapabilir.

    Xiaomi 12 ve Xiaomi 12 Pro'nun Avrupa fiyatları kesinleşti
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    Üst model olan Xiaomi 12 Pro'nun ise 1099 Euro başlangıç fiyatına sahip olacağı sızdırıldı. Tabi bu modelin de ek RAM ve ek depolama ile fiyatı artacaktır. Ancak şimdilik en iyi ihtimalle 17 bin TL gibi bir rakam gözüküyor. Ek olarak Xiaomi 12'nin başlangıç fiyatının Galaxy S22'den 50 Euro daha fazla olduğunu, Xiaomi 12 Pro'nun ise S22 Plus'ın başlangıç fiyatından 50 Euro daha fazla bir fiyat ile geldiğini de belirtmiş olalım.

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    Rus işgalcileri yok etti: Bayraktar TB2 SİHA

    alfa-x 1 gün önce

    Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak

    ccguven 1 gün önce

    Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD

    Übermensch24 1 gün önce

    ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar

    sedatistan 2 gün önce

    yav bi durun oralık karışık zaten..

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