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Xiaomi'nin Aralık ayında piyasaya sürdüğü yeni amiral gemisi modelleri Xiaomi 12 ve Xiaomi 12 Pro sonunda Avrupa'ya geliyor. Aradan üç ay gibi bir süre geçmesine rağmen hala Avrupa'da satışa sunulmayan Xiaomi 12 modelleri yakında piyasaya sürülmüş olacak. Ancak fiyatları şimdiden ortaya çıktı. İşte Xiaomi 12 ve Xiaomi 12 Pro'nun kesin Avrupa fiyatları.

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Xiaomi 12 ve Xiaomi 12 Pro 15 Mart'ta tanıtılacak

Xiaomi 12 ailesi Aralık 2021'de Çin'de satışa sunulmuştu. Avrupa versiyonunun daha sonra geleceğini açıklayan Xiaomi henüz Xiaomi 12'nin tanıtımını gerçekleştirmedi. Gelen açıklamalara göre Xiaomi 12 ailesini 15 Mart'ta tanıtacak olan Xiaomi, Xiaomi 12 ailesi için küresel bir lansman gerçekleştirecek. Ancak lansman gerçekleşmeden Xiaomi 12 ve Xiaomi 12 Pro'nun fiyatı ortaya çıktı.

Bildiğiniz gibi iki hafta önce Xiaomi 12 ailesinin fiyatları sızdırılmıştı. Ancak bugün gelen yeni sızıntılar kesin fiyatları ortaya döküyor. Bugün gelen bilgilere göre Xiaomi 12 kesin olarak 899 Euro'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Tabi bu fiyat ek RAM ve ek depolama seçeneklerine göre yükselecek olsa da başlangıç fiyatının 899 Euro olacağı kesin görülüyor. Yani cihaz ülkemize minimum 14 bin TL gibi çılgın bir fiyatla giriş yapabilir.

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Üst model olan Xiaomi 12 Pro'nun ise 1099 Euro başlangıç fiyatına sahip olacağı sızdırıldı. Tabi bu modelin de ek RAM ve ek depolama ile fiyatı artacaktır. Ancak şimdilik en iyi ihtimalle 17 bin TL gibi bir rakam gözüküyor. Ek olarak Xiaomi 12'nin başlangıç fiyatının Galaxy S22'den 50 Euro daha fazla olduğunu, Xiaomi 12 Pro'nun ise S22 Plus'ın başlangıç fiyatından 50 Euro daha fazla bir fiyat ile geldiğini de belirtmiş olalım.

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Xiaomi 12 ve Xiaomi 12 Pro'nun Avrupa fiyatları kesinleşti