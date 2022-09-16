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    Xiaomi 12T, Geekbench'te göründü: Dimensity 8100 ile geliyor

    Xiaomi, uzun zamandır beklenen Xiaomi 12T serisini yakında duyuracak. Serinin tanıtım tarihi yaklaşırken, yeni telefonlar kıyaslama platformlarında görünmeye başladı.
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    Xiaomi 12T, Geekbench'te göründü: Dimensity 8100 ile geliyor
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    Akıllı telefon sektörünün başarılı isimlerinden Xiaomi, Xiaomi 12T serisini küresel pazara getirmeye hazırlanıyor. Serinin Xiaomi 12T ve 12T Pro olmak üzere toplam iki modelden oluşması beklenirken, ana model Xiaomi 12T Geekbench platformunda görüntülendi.

    MediaTek Dimensity 8100 ile geliyor

    Paylaşılan görsellere baktığımızda, yeni akıllı telefonun 2.85 GHz ve 2.0 GHz olmak üzere 4+4 çekirdekli bir yonga setinden güç aldığı görülüyor. Buna göre tek çekirdekte 753, çoklu çekirdekte ise 2990 puana imza atan Xiaomi 12T’nin Mali G610 GPU’lu MediaTek Dimensity 8100 platformundan güç alacağını söyleyebiliriz.

    Ayrıca yeni görsel, akıllı telefonun 8GB bellek ve Android 12 ile geleceğini de gösteriyor. Geekbench’ten gelen bilgiler bununla sınırlı olsa da, önceki sızıntılara göre Xiaomi 12T, 6.67 inç boyutlarında 2712x1220 piksel 120Hz OLED ekran, üçlü kamera tasarımı (108MP ana, 8MP geniş açı, 2MP makro) ve 20MP selfie sensörüne sahip olacak. Batarya tarafında ise 5.000 mAh kapasite ve 120W hızlı şarj desteği sunacak.

    Çin pazarında Redmi K50S ve K50S Pro olarak satışa sunulacak yeni telefonların, önümüzdeki haftalarda tanıtılması bekleniyor. 

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