Xiaomi 12T ve Xiaomi 12T Pro Türkiye fiyatı açıklandı

Xiaomi 12T Türkiye fiyatı ne kadar?

Xiaomi 12T 8GB+64GB fiyatı 17.999 TL

Xiaomi 12T 8GB+256GB fiyatı 19.999 TL

Xiaomi 12T Pro Türkiye fiyatı ne kadar?

Xiaomi 12T Pro 12GB+256GB fiyatı 22.999 TL

Tam Boyutta Gör Xiaomi 12T Pro, 200 MP çözünürlüğündeki kamerası, OLED 120 Hz ekranı, 19 dakikada %100 şarj olabilen 120W hızlı şarj teknolojisi ve Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti ile öne çıkıyor. Yurt dışında iki farklı RAM ve depolama seçeneği sunan telefon ülkemizde en dolu donanımıyla tek seçenek olarak satılacak.

Xiaomi 12T Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı 2 hf. önce eklendi

Xiaomi 12T, abisinden farklı olarak 200 MP kamera yerine 108 MP kamera ve işlemci olarak MediaTek Dimensity 8100 Ultra yona setiyle geliyor. Ayrıca 12T Pro'daki Harman Kardon imzalı hoparlörler yerine Dolby Atmos destekli stero hoparlörler kullanılıyor.

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Xiaomi 12T Pro Türkiye fiyatı belli oldu