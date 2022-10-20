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    Xiaomi 12T ve Xiaomi 12T Pro Türkiye fiyatı açıklandı

    Xiaomi'nin amiral gemisi sınıftaki özellikleriyle dikkat çeken Xiaomi 12T ve Xiaomi 12T Pro'nun fiyatları resmen açıklandı. Xiaomi 12T ve Xiaomi 12T Pro Türkiye fiyatı ne kadar?
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    Xiaomi 12T Pro Türkiye fiyatı belli oldu Tam Boyutta Gör
    Xiaomi'nin Ekim ayının başında tanıtımını yaptığı Xiaomi 12T ve Xiaomi 12T Pro modellerinin Türkiye fiyatları açıklandı. Xiaomi 12T'nin fiyatı 17.999 TL'den başlıyor.

    Xiaomi 12T Türkiye fiyatı ne kadar?

    • Xiaomi 12T 8GB+64GB fiyatı 17.999 TL
    • Xiaomi 12T 8GB+256GB fiyatı 19.999 TL

    Xiaomi 12T Pro Türkiye fiyatı ne kadar?

    • Xiaomi 12T Pro 12GB+256GB fiyatı 22.999 TL
    Xiaomi 12T Pro Türkiye fiyatı belli oldu Tam Boyutta Gör
    Xiaomi 12T Pro, 200 MP çözünürlüğündeki kamerası, OLED 120 Hz ekranı, 19 dakikada %100 şarj olabilen 120W hızlı şarj teknolojisi ve Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti ile öne çıkıyor. Yurt dışında iki farklı RAM ve depolama seçeneği sunan telefon ülkemizde en dolu donanımıyla tek seçenek olarak satılacak.

    Xiaomi 12T, abisinden farklı olarak 200 MP kamera yerine 108 MP kamera ve işlemci olarak MediaTek Dimensity 8100 Ultra yona setiyle geliyor. Ayrıca 12T Pro'daki Harman Kardon imzalı hoparlörler yerine Dolby Atmos destekli stero hoparlörler kullanılıyor.

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    Elektrikli uçan otomobil ilk halka açık uçuşunu yaptı

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    necoinside 21 saat önce

    "Otomobil, yolcu veya yük taşımak üzere tasarlanmış, motorlu ve tekerlekli kara ulaşım aracı." Bunun adı otomobil değil.

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