Xiaomi 12T ve Xiaomi 12T Pro Türkiye fiyatı açıklandı

Xiaomi 12T Türkiye fiyatı ne kadar?
- Xiaomi 12T 8GB+64GB fiyatı 17.999 TL
- Xiaomi 12T 8GB+256GB fiyatı 19.999 TL
Xiaomi 12T Pro Türkiye fiyatı ne kadar?
- Xiaomi 12T Pro 12GB+256GB fiyatı 22.999 TL
Xiaomi 12T, abisinden farklı olarak 200 MP kamera yerine 108 MP kamera ve işlemci olarak MediaTek Dimensity 8100 Ultra yona setiyle geliyor. Ayrıca 12T Pro'daki Harman Kardon imzalı hoparlörler yerine Dolby Atmos destekli stero hoparlörler kullanılıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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