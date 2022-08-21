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    Amiral gemisi katili Xiaomi 12T Serisi, resmen onaylandı: Yakında geliyor

    Xiaomi 12T serisi için geri sayım başladı. Yeni amiral gemisi katili telefonlar, Malezya elektronik güvenlik düzenleme kurumu (SIRIM) veri tabanında göründü.   
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    Xiaomi 12T
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    Akıllı telefonlar söz konusu olduğunda ürün yelpazesini genişletmeyi sürdüren Xiaomi, yeni amiral gemisi katili telefonları Xiaomi 12T ve 12T Pro’yu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz haftalarda FCC ve NBTC veri tabanında görünen yeni telefonlar, bugün Malezya Elektronik Düzenleme Kurumu tarafından (SIRIM) resmi olarak sertifikalandırıldı.  

    Eylül ayında geliyor

    Sertifika sitesinde sırasıyla 22071212AG ve 22081212UG model numaraları ile listelenen Xiaomi 12T ve Xiaomi 12T Pro’nun Eylül ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Serinin özelliklerine gelirsek önceki sızıntılara göre Dimensity 8100 Ultra platformu tarafından desteklenecek Xiaomi 12T, 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolamaya sahip olacak. Bununla birlikte 108 megapiksel üçlü kamera kurulumu ve 67W hızlı kablolu şarj çözümü ile gelecek yeni telefon, 649 euro seviyelerinde bir fiyat etiketi ile kullanıcıların karşısına çıkacak.

    Kardeşine göre daha pahalı olan Xiaomi 12T Pro ise, amiral gemilerinde görmeye alışık olduğumuz Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 platformu tarafından desteklenecek. Buna ek olarak LPDDR5 RAM, 120W hızlı şarj destekli 5.000mAh batarya, 6,67 inç FHD+ 144Hz AMOLED ekran ile gelecek ve fiyatı 849 euro seviyelerinde olacak.

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    atomkarınca74 1 gün önce

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