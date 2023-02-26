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    Xiaomi 13 Lite, Geekbench'te listelendi

    27 Şubat'ta küresel pazarda piyasaya sürülmesi beklenen Xiaomi 13 Lite, Geekbench'te ortaya çıktı. İşte Snapdragon 7 Gen 1'den güç alması beklenen cihazın detayları:
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    Xiaomi 13 Lite, Geekbench'te listelendi Tam Boyutta Gör
    27 Şubat'ta yapılması planlanan Mobil Dünya Kongresi 2023 etkinliğinde Xiaomi'nin yeni serisi Xiaomi 13, küresel pazarda piyasaya sürülecek. Serinin en düşük modeli Xiaomi 13 Lite ise lansmana sayılı saatler kala Geekbench'te ortaya çıktı.

    İşte Xiaomi 13 Lite'ın beklenen özellikleri:

    Yaklaşmakta olan Xiaomi 13 Lite, Geekbench sertifika sitesinde 2210129SG model numarasıyla listelendi. Listeye göre 8GB RAM ile gelecek cihaz, Snapdragon 7 Gen 1 SoC tarafından desteklenecek.  Android 12 tabanlı MIUI 13 ile kutudan çıkacak cihaz, tek çekirdekli testlerde 793 ve çok çekirdekli testlerde 2.938 skora sahip.

    Xiaomi 13 Lite, Geekbench'te listelendi Tam Boyutta Gör

    Full HD+ çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 6.55 inç AMOLED ekrana sahip olması beklenen Xiaomi 13 Lite'ın 12 GB'a kadar LPDDR4X RAM ve 256 GB'a kadar UFS 2.2 depolama sunması bekleniyor. 

    67W hızlı şarj destekli 4500mAh bataryaya sahip olacak cihazın arka kamera kurulumunun 50MP Sony IMX766 birincil sensör, 20MP Sony IMX376K ultra geniş sensör ve 2MP makro lensten oluşması bekleniyor. Ön tarafta ise 32 MP sensöre sahip çift selfie kamera kurulumu bulunacak.

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

    K
    kemanci96 1 gün önce

    İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/

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    AssetGroup 4 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 5 gün önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 5 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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