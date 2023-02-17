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    Xiaomi 13 Lite'ın Avrupa fiyatı belli oldu

    Geçtiğimiz haftalarda Çin'de tanıtılan amiral gemisi Xiaomi 13 serisi yakında küresel pazara adım atacak. Bugün ailenin giriş modeli Xiaomi 13 Lite'ın fiyatı sızdırıldı. İşte detaylar
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    Xiaomi 13 Lite'ın Avrupa fiyatı belli oldu Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, kısa süre önce Çin’de piyasaya sürülen amiral gemisi Xiaomi 13 ailesini Avrupa pazarına getirmeye hazırlanıyor. 27 Şubat tarihli MWC 2023’te tanıtılması beklenen telefonlar, fiyatlarıyla kullanıcıları şaşırtabilir. Bugün serinin bütçe modeli Xiaomi 13 Lite’ın fiyatı sızdırıldı.

    Xiaomi 13 Lite Avrupa fiyatı belli oldu

    Bildirilenlere göre Xiaomi 13 Lite’ın 8GB RAM ve 128GB’lık standart versiyonu Avrupa pazarı için 488 Euro başlangıç fiyatına sahip olacak. Bu rakamın, vergi ve döviz kuru baz alınmadan 9.800 TL civarlarına tekabül ettiğini belirtelim. Cihazın 256GB’lık sürümünün ise 549 Euro’dan çıkış yapması bekleniyor.

    Xiaomi 13 Lite teknik özellikleri

    Yakın zamanlı sızıntılara göre Xiaomi 13 Lite, yeniden markalanmış bir Xiaomi Civi 2 olacak. Buna göre ailenin giriş modeli, ön tarafından Full HD+ çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 6,55 inç AMOLED ekrandan güç alacak. Kaputun altında ise Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 ile desteklenecek telefona, 12GB’a kadar LPDDR4X RAM ve 256 GB UFS 2.2 depolama eşlik edecek.

    Xioami 13 Lite’ın ön tarafında çift 32MP, arka tarafında ise 50MP Sony IMX 766 birincil, 20MP Sony IMX 376K ultra geniş ve 2MP makro kameralara ev sahipliği yapacağı belirtiliyor. Ancak tüm bunları öğrenmek için biraz daha beklememiz gerekecek.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    M
    mistick34 2 gün önce

    güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.

    E
    emiristanbul 4 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 6 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 6 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 1 hafta önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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    bu numarayı arama izniniz yok biostan nasıl çıkılır c mop sigorta bilgi nedir termik sigorta olmazsa ne olur kaç tane polo markası var

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