Xiaomi 13 Lite'ın Avrupa fiyatı belli oldu

Xiaomi 13 Lite Avrupa fiyatı belli oldu
Bildirilenlere göre Xiaomi 13 Lite’ın 8GB RAM ve 128GB’lık standart versiyonu Avrupa pazarı için 488 Euro başlangıç fiyatına sahip olacak. Bu rakamın, vergi ve döviz kuru baz alınmadan 9.800 TL civarlarına tekabül ettiğini belirtelim. Cihazın 256GB’lık sürümünün ise 549 Euro’dan çıkış yapması bekleniyor.
Xiaomi 13 Lite teknik özellikleri
Yakın zamanlı sızıntılara göre Xiaomi 13 Lite, yeniden markalanmış bir Xiaomi Civi 2 olacak. Buna göre ailenin giriş modeli, ön tarafından Full HD+ çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 6,55 inç AMOLED ekrandan güç alacak. Kaputun altında ise Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 ile desteklenecek telefona, 12GB’a kadar LPDDR4X RAM ve 256 GB UFS 2.2 depolama eşlik edecek.
Xioami 13 Lite’ın ön tarafında çift 32MP, arka tarafında ise 50MP Sony IMX 766 birincil, 20MP Sony IMX 376K ultra geniş ve 2MP makro kameralara ev sahipliği yapacağı belirtiliyor. Ancak tüm bunları öğrenmek için biraz daha beklememiz gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah