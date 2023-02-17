Xiaomi 13 Lite'ın Avrupa fiyatı belli oldu

Tam Boyutta Gör Xiaomi, kısa süre önce Çin’de piyasaya sürülen amiral gemisi Xiaomi 13 ailesini Avrupa pazarına getirmeye hazırlanıyor. 27 Şubat tarihli MWC 2023’te tanıtılması beklenen telefonlar, fiyatlarıyla kullanıcıları şaşırtabilir. Bugün serinin bütçe modeli Xiaomi 13 Lite’ın fiyatı sızdırıldı.

Xiaomi 13 Lite Avrupa fiyatı belli oldu

Bildirilenlere göre Xiaomi 13 Lite’ın 8GB RAM ve 128GB’lık standart versiyonu Avrupa pazarı için 488 Euro başlangıç fiyatına sahip olacak. Bu rakamın, vergi ve döviz kuru baz alınmadan 9.800 TL civarlarına tekabül ettiğini belirtelim. Cihazın 256GB’lık sürümünün ise 549 Euro’dan çıkış yapması bekleniyor.

Xiaomi 13 Lite teknik özellikleri

Yakın zamanlı sızıntılara göre Xiaomi 13 Lite, yeniden markalanmış bir Xiaomi Civi 2 olacak. Buna göre ailenin giriş modeli, ön tarafından Full HD+ çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 6,55 inç AMOLED ekrandan güç alacak. Kaputun altında ise Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 ile desteklenecek telefona, 12GB’a kadar LPDDR4X RAM ve 256 GB UFS 2.2 depolama eşlik edecek.

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Xioami 13 Lite’ın ön tarafında çift 32MP, arka tarafında ise 50MP Sony IMX 766 birincil, 20MP Sony IMX 376K ultra geniş ve 2MP makro kameralara ev sahipliği yapacağı belirtiliyor. Ancak tüm bunları öğrenmek için biraz daha beklememiz gerekecek.

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